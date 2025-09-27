ऋषभ शेट्टी की मचअवेटेड 'कांतारा चैप्टर 1' साल 2022 की ब्लॉकबस्टर 'कांतारा' का प्रीक्वल है. ये फिल्म 2 अक्टूबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है. इसी के साथ फैंस में इस फिल्म को लेकर जबरदस्त एक्साइटमेंट हैं. वहीं कहा जा रहा है कि 'कांतारा चैप्टर 1' के ओटीटी राइट्स काफी मोटी रकम में बिके हैं. क्या आप ये जानना चाहते है कि सिनेमाघरों में रिलीज़ के तुरंत बाद फिल्म को कहां स्ट्रीम किया जा सकता है? चलिए यहां बताते हैं.

कितने में बिके 'कांतारा चैप्टर 1' के ओटीटी राइट्स

मीडिया रिपोर्ट् के मुताबिक एक पॉपुलर ओटीटी प्लेटफॉर्म ने पोस्ट-थियेट्रिकल स्ट्रीमिंग राइट्स को 125 करोड़ रुपये में खरीदा है. वहीं पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक यह किसी कन्नड़ फिल्म के लिए अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई में से एक है, जो 'केजीएफ 2' के बाद दूसरे नंबर पर है. इस प्लेटफ़ॉर्म ने सभी भाषाओं के लिए राइट्स हासिल कर लिए हैं और इसे पूरे भारत में ओटीटी पर रिलीज़ करने का वादा किया है

'कंतारा चैप्टर 1' का ओटीटी प्रीमियर कहां होगा?

ओटीटी प्ले की रिपोर्ट के मुताबिक, 'कंतारा चैप्टर 1' सिनेमाघरों में रिलीज़ होने के सिर्फ़ चार हफ़्ते बाद, 30 अक्टूबर से अमेज़न प्राइम वीडियो पर डिजिटिल डेब्यू करेगी. यह फ़िल्म कन्नड़, तेलुगु, तमिल और मलयालम में स्ट्रीम होगी, जबकि हिंदी डब वर्जन आठ हफ़्ते बाद आने की उम्मीद है.

'कंतारा चैप्टर 1' प्लॉट और स्टार कास्ट

कदंब शासनकाल के कई सदियों पहले की पृष्ठभूमि पर आधारित, 'कंतारा चैप्टर 1' मनुष्य वर्सेस नेचर के संघर्ष पर बेस्ड है. इसकी मुख्य कहानी कंतारा के आदिवासियों और राजा के बीच संघर्ष के इर्द-गिर्द घूमती है. दूसरे भाग में दैवीय भूमि संरक्षकता की उत्पत्ति पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा. इस फिल्म में ऋषभ शेट्टी ने लीड रोल प्ले किया है. वहीं फिल्म में रुक्मिणी वसंत, गुलशन देवैया, जयराम, प्रमोद शेट्टी, प्रकाश थुमिनल, दिवंगत राकेश पुजारी, शनिल गौतम और कई अन्य कलाकारों ने भी अहम रोल प्ले किया है. बता दें कि फिल्म का निर्देशन भी ऋषभ शेट्टी ने ही किया है और इसे होम्बले फिल्म्स के विजय किरागंदूर और चालुवे गौड़ा ने निर्मित किया है.