इस समय, अलग-अलग जॉनर की कई फ़िल्में सिनेमाघरों में चल रही हैं. कोर्टरूम कॉमेडी, गैंगस्टर क्राइम ड्रामा से लेकर एक्शन थ्रिलर तक, सिनेमा लवर्स के पास बड़े पर्दे पर देखने के लिए कई ऑप्शन मौजूद हैं. पावर स्टार पवन कल्याण की फिल्म 'दे कॉल हिम ओजी' भारतीय सिनेमाघरों में पहले से चल रही फिल्मों को कड़ी टक्कर दे रही है. चलिए जानते हैं ओजी, ‘जॉली एलएलबी 3’, ‘निशानची’, ‘लोका: चैप्टर 1 – चंद्रा’ ने फ्राइडे को बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन किया है?

'दे कॉल हिम ओजी' ने शुक्रवार को कितनी की कमाई?

पवन कल्याण और इमरान हाशमी की मच अवेटेड फिल्म, 'दे कॉल हिम ओजी' ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत की. इसने प 21 करोड़ रुपये की प्री-सेल की थी. इसके बाद पहले दिन इसने 63.75 करोड़ रुपये की नेट कमाई की. इसके साथ, इसका भारत में पहले दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 84.75 करोड़ रुपये हो गया है.

वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'दे कॉल हिम ओजी' ने रिलीज के दूसरे दिन 19.25 करोड़ की कमाई की है.

इसी के साथ 'दे कॉल हिम ओजी' की 2 दिनों की कुल कमाई अब 104 करोड़ रुपये हो गई है.

जॉली एलएलबी 3 ने दूसरे शुक्रवार को कितना किया कलेक्शन?

अक्षय कुमार और अरशद वारसी की कोर्टरूम कॉमेडी ड्रामा 'जॉली एलएलबी 3' को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. इस फिल्म ने रिलीज के पहले हफ्ते में 74 करोड़ का कलेक्शन किया है.

वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक रिलीज के 8वें दिन 'जॉली एलएलबी 3' ने 4 करोड़ कमाए हैं.

इसी के साथ 'जॉली एलएलबी 3' की 8 दिनों की कुल कमाई अब 78 करोड़ रुपये हो गई है.,

मिराई ने तीसरे शुक्रवार को कितना किया कलेक्शन?

तेजा सज्जा की फैंटेसी एक्शन एंटरटेनर मिराई बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ बनाए हुए है. कार्तिक गट्टामनेनी द्वारा निर्देशित, फिल्म ने सिनेमाघरों में दो हफ्ते पूरे कर लिए हैं. इस दौरान इस फिल्म ने पहले हफ्ते में 65.1 करोड़ का कलेक्शन किया था. वहीं दूसरे हफ्ते में इस फिल्म ने 19.4 करोड़ की कमाई की.

वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक रिलीज के 15वें दिन 57 लाख की कमाई की है.

इसी के साथ मिराई की 15 दिनों की कुल कमाई अब 85.07 करोड़ रुपये हो गई है.

‘लोकाह: चैप्टर 1 - चंद्रा' ने पांचवें शुक्रवार को कितना किया कलेक्शन

कल्याणी प्रियदर्शनी की सुपरहीरो एक्शन थ्रिलर फिल्म 'लोकाह: चैप्टर 1 - चंद्रा', ने बॉक्स ऑफिस पर 2.7 करोड़ रुपये की कमाई के साथ शुरुआत की थी, अपनी रिलीज़ के बाद से ही ये फिल्म अच्छा परफॉर्म कर रही है. डोमिनिक अरुण द्वारा निर्देशित इस फिल्म में कल्याणी के अलावा सैंडी मास्टर, नैस्लेन और अन्य कलाकार भी हैं. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपना शानदार एक महीना पूरा कर लिया है. इस दौरान इस फिल्म ने पहले हफ्ते में 54.7 करोड़, दूसरे हफ्ते में 47 करोड़, तीसरे हफ्ते में 27.1 करोड़ और चौथे हफ्ते में 13.25 करोड़ का कारोबार किया.