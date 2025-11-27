ऋषभ शेट्टी की ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' ने बॉक्स ऑफिस पर खूब गर्दा उड़ाया है. सिनेमाघरों में तगड़ी परफॉर्में के साथ ये ओटीटी पर तमिल, तेलुगु सहित अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में 31 अक्टूबर को रिलीज हो गई थी. तब से हिंदी फैंस इसके हिंदी वर्जन में ओटीटी पर रिलीज का इंतजार कर रहे थे. फाइनली 'कांतारा चैप्टर 1' अब हिंदी भाषा में भी स्ट्रीमिंग के लिए अवेलेबल हैं. जानते हैं इसे कहां देख सकते हैं?

'कांतारा चैप्टर 1' ओटीटी पर हिंदी में कहां हुई रिलीज?

'कांतारा चैप्टर 1' ने काफी इंतजार के बाद अब हिंदी भाषा में भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डेब्यू कर लिया है. इसे ओटीटी के दिग्गज प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम किया जा सकता है. 27 नवंबर, बुधवार से फिल्म का हिंदी डब वर्जन भारत में और दुनिया भर के 200 से ज्यादा देशों और क्षेत्रों में Prime Video पर विशेष रूप से स्ट्रीम हो रहा है. यह फ़िल्म कन्नड़, तमिल, तेलुगु और मलयालम में भी अवेलेबल है.

ओटीटी प्लेटफॉर्म ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ये खबर शेयर करते हुए लिखा है, "कांतारा की शानदार दहाड़ गूंज रही है, अब हिंदी में कांतारा लीजेंड चैप्टर 1 प्राइम पर." अब, फैंस अपनी पसंद की भाषा के अनुसार फिल्म देख सकते हैं.

'कांतारा चैप्टर 1' की क्या है कहानी

कहानी कदंब राजवंश के बैकड्रॉप पर बेस्ड है, जब दुष्ट राजा और राजकुमारी वन देवताओं-पंजुर्ली और गुलिगा को पकड़ना चाहते थे. यह दिखाता है कि कैसे बर्मे नाम का एक युवक मूर्तियों और जंगल के लोगों को दुष्ट राजवंश से बचाता है. उन्होंने कस्बे में मसालों और अन्य वन उत्पादों का व्यवसाय भी सफलतापूर्वक शुरू किया और कदंब राजवंश की राजकुमारी के साथ घनिष्ठता बढ़ाई, लेकिन बाद में उन्हें राज्य के बुरे इरादों का एहसास हुआ.

'कांतारा चैप्टर 1' स्टार कास्ट

'कांतारा चैप्टर 1' को ऋषभ शेट्टी ने ही लिखा है और निर्देशित किया है साथ ही उन्होंने फिल्म में लीड रोल भ प्ले किया है. इस पीरियड एक्शन थ्रिलर में रुक्मिणी वसंथ, गुलशन देवैया और जयराम ने भी अहम भूमिकाएं निभाई हैं. होम्बले फिल्म्स द्वारा निर्मित ये एपिक बेहद सक्सेसफुल कांतारा फ्रेंचाइज़ी की विरासत को आगे बढ़ाती है.