दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का 24 नवंबर, सोमवार को निधन हो गया था. बॉलीवुड के हीमैन के निधन से पूरा देश अब भी सदमे में हैं. वहीं अब देओल परिवार दिवंगत अभिनेता के लिए प्रेयर मीट आयोजित कर रहा है. जानते हैं धर्मेंद्र की प्रेयर मीट कब और कहां होगी?

धर्मेंद्र की प्रेयर मीट कब और कहां होगी?

बता दें कि देओल परिवार ने दिवंगत सुपरस्टार के लिए एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया है, जो 27 नवंबर, गुरुवार को होगी. सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे इस इवेंट के इनवाइट में "प्रार्थना सभा" की बजाय "सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ" टाइटल दिया गया है. इसमें आगे लिखा है, "धर्मेंद्र 8 दिसंबर 1935 - 24 नवंबर 2025, 27 नवंबर 2025, शाम 5:00 बजे से 7:30 बजे तक," और उसके बाद लोकेशन भी बताई गई है. जिसके मुताबिक ये प्रेयर मीट बांद्रा में ताज लैंड्स एंड के सी साइड लॉन में होगी खबरों के मुताबिक सिंगर सोनू निगम सुपरस्टार के सम्मान में आयोजित प्रार्थना सभा में उनके गीत गाते हुए दिखाई देंगे.

सनी देओल के घर शोक मनाने पहुंच रहे सेलेब्स

धर्मेंद्र के निधन के बाद से बॉलीवुड के तमाम सेलेब्स शोकाकुल परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए धर्मेंद्र के जुहू स्थित आवास पर पहुंच रहे हैं. बुधवार को विक्की कौशल को भी देओल फैमिली के घर देखा गया था. वहीं मंगलवार को आलिया भट्ट भी अपने पति रणबीर कपूर के साथ देओल परिवार से मिलने पहुंची थईं. ऋतिक रोशन भी मंगलवार शाम दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन पर संवेदना व्यक्त करने उनके घर पहुंचे थे. उनके साथ उनके पिता और फिल्म निर्माता राकेश रोशन भी थे. अजय देवगन, सैफ अली खान, आशा पारेख, करिश्मा कपूर, रकुल प्रीत सिंह और जैकी भगनानी भी अपने फेवरेट दिग्गज अभिनेता को श्रद्धांजलि देने धर्मेंद्र के आवास पर पहुंचे थे.

24 नवंबर को हुआ था धर्मेंद्र का निधन

धर्मेंद्र को हाल ही में स्वास्थ्य संबंधी कॉम्पलीकेशन के कारण दक्षिण मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. हालांकि उन्हें छुट्टी दे दी गई थी, लेकिन खबरों में दावा किया गया था कि सांस लेने में तकलीफ के बाद उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था. सुधार के संकेत दिखने के बावजूद, दिग्गज अभिनेता का 24 नवंबर को निधन हो गया।.उनका अंतिम संस्कार भी उसी दिन हुआ और अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और सलमान खान सहित कई बॉलीवुड हस्तियां दिग्गज अभिनेता को श्रद्धांजलि देने पहुंची थीं.

धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म कब होगी रिलीज?

बता दें कि धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म श्रीराम राघवन की "इक्कीस" है इस फिल्म में अगस्त्य नंदा ने लीड रोल प्ले किया है. धर्मेंद्र के मरणोपरांत उनकी आखिरी फिल्म इक्कीस 25 दिसंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी.