ममूटी की क्राइम थ्रिलर 'कलमकावल' ने 5 दिसंबर, 2025 को रिलीज होने के बाद सिनेमाघरों में शानदार परफॉर्म किया था. जिथिन के. जोस द्वारा निर्देशित इस फिल्म को दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला था. वहीं थ्रिएट्रिकल रिलीज के एक महीने बाद ये फिल्म अब ओटीटी स्ट्रीमिंग के लिए पूरी तरह तैयार है और मेकर्स ने इसकी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डेब्यू की कंफर्म तारीख भी अनाउंस कर दी है. जानते हैं ये ओटीटी पर कब और कहां आएगी?

'कलमकावल' ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी?

ममूटी की 'कलमकावल' को जो लोग बड़े पर्दे पर देखने से चूक गए हैं वे अब इसे घर बैठे आराम से एंजॉय कर सकेंगे. दरअसल ये फिल्म ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है. मेकर्स ने इसकी डिजिटल रिलीज की तारीख घोषित कर दी है. जिसके मुताबिक 'कलमकावल' 16 जनवरी से सोनी लिव पर स्ट्रीमिंग शुरू करेगी. ओटीटी प्लेटफॉर्म ने एक झलक और एक नोट के साथ यह अपडेट शेयर किया है, जिसमें लिखा गया है, "एक क्राइम थ्रिलर में ममूटी का एक्सपीरियंस करें जो अपराध से भी कहीं ज्यादा गहराई तक जाता है, कलमकावल 16 जनवरी से सोनी लिव पर स्ट्रीमिंग शुरू." ये फिल्म मलयालम, तमिल, तेलुगु और हिंदी में अवेलेबल होगी.

'कलमकावल' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'कलमकावल' ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार परफॉर्म किया था. सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक इस फिल्म ने दुनिया भर में लगभग 81.9 करोड़ रुपये कमाए थे. वहीं भारत में इसका कुल कलेक्शन 37.07 करोड़ रुपये रहा था. भारत में इसका ग्रॉस कलेक्शन 43.65 करोड़ रुपये रहा. विदेशों में इसका कलेक्शन 38.25 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। इन आंकड़ों के साथ फिल्म को सुपरहिट घोषित किया गया था.

'कलमकावल' स्टार कास्ट

'कलमकावल' में ममूटी, राजिशा विजयन, विनायकन, गिबिन गोपीनाथ और गायत्री अरुण प्रमुख भूमिकाओं में हैं. फिल्म में ममूटी ने अपनी दमदार एक्टिंग से कमाल कर दिया है. वहीं विनयकान ने भी अपने कंट्रोल्ड और सीरियस प्रेजेंस से इम्प्रेस किया है.

ममूटी की अपकमिंग फिल्मों में अब एक्शन फ्लिक 'पैट्रियट' शामिल है जो महेश नारायणन द्वारा निर्देशित है और इसमें अभिनेता मोहनलाल, नयनतारा, फहद फासिल और कुंचाको बोबन भी मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे.