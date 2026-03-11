ओटीटी पर इस हफ्ते तमिल-तेलुगू-मलयालम की ये फिल्में हो रहीं रिलीज, वीकेंड पर घर बैठे करें एंजॉय

मार्च 2026 का दूसरा हफ्ता ओटीटी दर्शकों के लिए खास रहने वाला है. इस हफ्ते तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषा की कई नई फिल्में और सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने जा रही हैं. रोमांस से कॉमेडी तक, हर जॉनर का मनोरंजन दर्शकों को घर बैठे देखने को मिलेगा. इस हफ्ते कुल नौ नई फिल्में-सीरीज दस्तक दे रही हैं, जिनमें रिश्तों की उलझनों से लेकर सपनों की कहानी देखने को मिलेगी. तो आइए इस लिस्ट को देखते है और इन्हें अपने वॉचलिस्ट में एड करते हैं.

फंकी

तेलुगु रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म 'फंकी' में एक्टर विश्वक सेन और कायादु लोहार लीड रोल में हैं. निर्देशक अनुदीप केवी की इस फिल्म में एक ऐसे युवक की कहानी दिखाई गई है जो अपने रिश्तों और जिंदगी के फैसलों को लेकर उलझन में है. हल्के-फुल्के कॉमेडी और रोमांस से भरी यह फिल्म 13 मार्च 2026 से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी.

भर्ता महासायुलाकु विग्न्याप्थि

निर्देशक किशोर तिरुमला की तेलुगु फिल्म भर्ता महासायुलाकु विग्न्याप्थि को लोग बीएमडब्ल्यू भी कहते हैं. इस रोमांटिक-कॉमेडी में एक्टर रवि तेजा मुख्य भूमिका में हैं. कहानी पति-पत्नी के रिश्तों और मजेदार हालातों के इर्द-गिर्द घूमती है और यह फिल्म 13 मार्च से जी5 पर रिलीज होगी.

मेड इन कोरिया

एक्ट्रेस प्रियंका अरुल मोहन की तमिल रोमांटिक फिल्म मेड इन कोरिया की कहानी एक युवा लड़की की है, जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए सियोल जाती है. वहां उसे नए मौके भी मिलते हैं और कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है. यह फिल्म 12 मार्च से नेटफ्लिक्स पर रिलीज की जाएगी.

लैंडलॉर्ड

13 मार्च से जी5 पर स्ट्रीम हो रही कन्नड़ फिल्म लैंडलॉर्ड 1980 के दशक की कर्नाटक पर बनी है. फिल्म में दुनिया विजय, राज बी शेट्टी और रचित राम जैसे कलाकार है. कहानी एक ऐसे युवक की है, जो गांव में चल रही जमींदारी और अन्याय के खिलाफ खड़ा हो जाता है.

मैड फॉर ईच अदर

यह एक रियलिटी शो है. जिसे एक्ट्रेस और एंकर श्रीमुखी होस्ट कर रही हैं. शो में दस सेलिब्रिटी कपल एक शानदार जगह पर साथ रहते हैं और करीब 70 दिनों तक अलग-अलग तरह के टास्क और चुनौतियों का सामना करते हैं. यह शो 15 मार्च से जियोहॉटस्टार पर देखने को मिलेगा.

नांगल

तमिल फिल्म नांगल की कहानी ऊटी के 1990 के दशक के समय की है. फिल्म तीन भाइयों के जीवन पर है, जो एक सख्त और गुस्सैल पिता के साथ बड़े होते हैं. परिवार के अंदर का तनाव, भावनाएं और भाइयों के बीच का मजबूत रिश्ता देखने को मिलेगा और यह 13 मार्च से सन एनएक्सटी पर स्ट्रीम होगी.

नवाब कैफे

12 मार्च से ईटीवी विन पर दस्तक दे रही तेलुगु फिल्म नवाब कैफे हैदराबाद के पुराने शहर पर बनी कहानी है. इसमें एक लड़का अपने परिवार की पुरानी चाय की दुकान बेचकर विदेश जाना चाहता है. लेकिन उसके पिता ये नहीं चाहते है.

पुकी

तमिल रोमांटिक फिल्म पुकी आज के सोशल मीडिया दौर में रिश्तों की कहानी दिखाती है. एक कपल के बीच हुआ झगड़ा अचानक इंटरनेट पर वायरल हो जाता है और दोनों को अपने रिश्ते को बचाने या खत्म करने के बारे में फैसला करना पड़ता है. यह फिल्म 13 मार्च से जी5 पर आएगी.

रिसॉर्ट

13 मार्च को आ रही तमिल कॉमेडी-ड्रामा सीरीज रिसॉर्ट लग्जरी होटल इंडस्ट्री की दुनिया को दिखाती है. कहानी वेत्री नाम के एक युवक की है, जो पढ़ाई छोड़ने के बाद एक बड़े रिसॉर्ट में काम शुरू करता है. वहां काम करते हुए वह बड़े सपने देखता है और होटल के किचन टीम का हिस्सा बनना चाहता है.