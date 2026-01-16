Kalamkaval OTT Release: ममूटी की 'कलमकावल' ओटीटी पर हुई रिलीज, जानें- कहां देख सकते हैं ये फिल्म
Kalamkaval OTT Release: ममूटी की जबरदस्त एक्शन थ्रिलर थिएटर में धमाल मचाने के बाद अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ गई है. इसे आप अब घर बैठे एंजॉय कर सकते हैं.
सिनेमाघरों में शानदार परफ़ॉर्म करने के बाद, ममूटी की लेटेस्ट फिल्म 'कलमकावल' अब ओटीटी पर रिलीज हो गई है. जिथिन के जोस द्वारा निर्देशित इस फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज के दौरान दर्शकों और क्रिटिक्स दोनों से खूब सराहना मिली थी. चलिए इसी के साथ यहां जानते हैं कि ममूटी स्टारर थ्रिलर फिल्म 'कलमकावल' को ओटीटी पर कब और कहां देखा जा सकता है?
'कलमकावल' को OTT पर कब और कहां देखें?
'कलमकावल' ओटीटी पर रिलीज हो चुकी है. बता दें कि आप इस फिल्म को घर बैठकर सोनी लिव पर एंजॉय कर सकते हैं. इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने इस मच अवेटेज फिल्म की OTT रिलीज़ की अनआउंसमेंट भी की थी साथ ही कैप्शन में लिखा था, "दो अपोजिट इंस्टीनिक्ट्स से इंस्पायर पुरुष. स्टेनली दास और नाथ कल आमने-सामने होंगे! कलमकावल अब सोनी लिव पर स्ट्रीम हो रही है.” ये फिल्म 16 जनवरी, शुक्रवार से प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होना शुरू हुई है.
ममूटी की 'कलमकावल' की कास्ट और क्रू
जिथिन के जोस द्वारा निर्देशित 'कलमकावल' में ममूटी मुख्य भूमिका में हैं। अभिनेता विनायकान फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। फिल्म में राजिशा विजयन, मालविका मेनन, गिबिन गोपीनाथ और गायत्री अरुण भी अहम भूमिकाओं में हैं। जिथिन के जोस और जिष्णु श्रीकुमार ने संयुक्त रूप से फिल्म की कहानी और पटकथा लिखी है। तकनीकी टीम में छायाकार फैसल अली, संपादक प्रवीण प्रभाकर, संगीतकार मुजीब मजीद, ध्वनि डिजाइनर किशन मोहन (सप्ता रिकॉर्ड्स), प्रोडक्शन डिजाइनर शाजी नाडुविल, रंग विशेषज्ञ लिजू प्रभाकर, एक्शन कोरियोग्राफर एक्शन संतोष, मेकअप आर्टिस्ट जॉर्ज सेबेस्टियन और अमल चंद्रन और कॉस्ट्यूम डिजाइनर अभिजीत सी शामिल हैं।
ममूटी की फिल्म 'कलमकावल' की कहानी
कोट्टायिकोनम के शांत गांव में एक अविवाहित लड़की के अचानक भाग जाने से भड़के सांप्रदायिक दंगे की जांच में स्पेशल ब्रांच के अधिकारी जयकृष्णन की पड़ताल एक अप्रत्याशित मोड़ लेती है। जो मामला शुरू में सीधा-सादा लग रहा था, नए खुलासे होने से वह और भी जटिल हो जाता है। तमिलनाडु के अधिकारी स्टैनली दास के टीम में शामिल होने से जांच का दायरा बढ़ जाता है। फिल्म का सारांश इस प्रकार है, “कोट्टायिकोनम के शांत गांव में केरल पुलिस की एक नियमित जांच उस समय एक अप्रत्याशित मोड़ ले लेती है जब मामूली से दिखने वाले सुरागों की एक कड़ी कई परेशान करने वाले मामलों में तब्दील हो जाती है।”
जांच से जल्द ही कुछ अनसुलझे रहस्य सामने आते हैं जो कई मामलों में लंबे समय से अटके हुए हैं।
