दिसंबर में OTT पर आएंगी ये 7 गजब तमिल फिल्में, जानें कब और कहां देख पाएंगे इन्हें

दिसंबर की शुरुआत बहुत ही धमाकेदार तरीके से होगी. ऐसा इसलिए क्योंकि साल 2025 के आखिरी महीने में ओटीटी की दुनिया में कई जबरदस्त तमिल फिल्मों की एंट्री होने वाली है. एक्शन, रोमांस से लेकर सस्पेंस थ्रिलर तक आपको यहां सब कुछ देखने मिलेगा.

दिसंबर में रिलीज होंगी ये तमिल फिल्में

1. एरोमले

सारंग थियागु की ये फिल्म 7 नवंबर को रिलीज हुई थी. इस रॉमकॉम में आपको काफी यंग कास्ट और क्रू देखने को मिलेंगे. इसमें किशन दास और शिवाथमिका राजस्कर लीड रोल्स में नजर आएंगे. थिएटर्स में धमाल मचाने के बाद फिल्म फिल्मी बिट के रिपोर्ट के मुताबिक 30 नवंबर को जिओ हॉटस्टार पर रिलीज होगी.

2. मास्क

लिस्ट के अगले नंबर कॉमेडी हिस्ट ड्रामा का नाम शुमार है. ये फिल्म 21 नवंबर को थिएटर्स में रिलीज हुई थी और इसके जरिए विक्रणन अशोक ने डायरेक्शन की दुनिया में अपना डेब्यू किया था. इसमें कविन और एंड्रिया जेरेमिया लीड रोल्स में नजर आ चुके हैं. फिल्म के ओटीटी रिलीज डेट को लेकर कोई भी कंफर्मेशन नहीं मिली है लेकिन इसे जी 5 पर रिलीज किया जाएगा.

3. मिडिल क्लास

मनीष कांत और विजयलक्ष्मी की ये फैमिली कॉमेडी ड्रामा है. इसकी कहानी वाकई काफी दिलचस्प है जो आपके दिल को छू लेगी. किशोर मथुरमलिंगम ने अपनी इस फिल्म में मिडल क्लास परिवार की चुनौतियों और सपनों को बखूबी पर्दे पर पेश किया है. हालांकि अभी इसके ऑफिशियल डिजिटल रिलीज डेट का ऐलान नहीं हुआ है लेकिन जी 5 पर इसे रिलीज किया जाएगा.

4. कांथा

दुल्कर सलमान की इस फिल्म का इंतजार भी ऑडियंस ने लंबे समय से किया था. 14 नवंबर को ये फिल्म थिएटर्स में रिलीज हुई जिसमें दुलकर सलमान ने भाग्यश्री बोरसे के साथ स्क्रीन शेयर किया था. रिपोर्ट्स के मुताबिक 12 दिसंबर को ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम करने के लिए तैयार हो जाएगी.

5. स्टीफन

ये एक तमिल साइकोलॉजिकल थ्रिलर है. डेब्यूटेंट फिल्ममेकर मिथुन बालाजी ने इसकी कहानी लिखी भी है और इस फिल्म को डायरेक्ट भी किया है. बता दें, इस तमिल साइकोलॉजिकल थ्रिलर में गोमती शंकर लीड रोल प्ले करते नजर आएंगे. इसमें आपको कई उलझे राज, मर्डर और अनसॉल्वड ट्रॉमा की कहानी देखने को मिलेगी. रिपोर्ट्स के मुताबिक 5 दिसंबर को फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी.

6. कुत्तरम पुरुंधवन

ये तमिल फिल्म नहीं बल्कि क्राइम वेब सीरीज है. इसमें पशुपति, लक्ष्मी प्रिया चंद्रमौली और विधार्थ जैसे कलाकार लीड रोल्स में हैं. इस क्राइम थ्रिलर का ट्रेलर रिलीज हो चुका है जिसे देख ऑडियंस के रोंगटे खड़े हो गए. आर के सेल्वमणि की ये सीरीज 5 दिसंबर सोनी लिव पर रिलीज होगी.

7. रिवॉल्वर रीटा

लिस्ट के आखिरी नंबर पर कीर्ति सुरेश की फिल्म का नाम शामिल है. इस मूवी में हसीना बिल्कुल एक्शन मोड में नजर आएंगी और कई सींस में आपको उनका कमाल का परफॉर्मेंस भी देखने को मिलेगा. अपनी ताकत और हिम्मत से किस तरह वो गैंग्स्टर का सामना करती हैं ये देखना दिलचस्प होगा. बता दें, फिल्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी.