Box Office: 'तेरे इश्क में' ने अक्षय कुमार के 2 सबसे बड़े रिकॉर्ड तोड़े, टॉप 10 वाली लिस्ट से भी बाहर किया

Tere Ishk Mein Box Office: धनुष की फिल्म 'तेरे इश्क में' ने ओपनिंग डे पर उस लिस्ट में नाम दर्ज कर लिया है जिसमें 2025 के कुछ ही स्टार्स की फिल्में अपनी जगह बना पाईं. यहां जानिए पूरी डिटेल

By : सर्वजीत सिंह चौहान | Updated at : 28 Nov 2025 10:40 PM (IST)
Preferred Sources

धनुष, कृति सेनन और डायरेक्टर आनंद एल राय ने मिलकर 'तेरे इश्क में' रची और अब ये फिल्म 28 नवंबर को रिलीज के साथ ही इतिहास रच चुकी है. फिल्म साल 2025 में सबसे बड़ी ओपनिंग लेने वाली टॉप 10 हिंदी फिल्मों की लिस्ट में अपनी जगह मजबूत कर चुकी है.

फिल्म को लेकर बज था और प्रीडिक्शन भी थे कि ये दहाई के आंकड़ो में फर्स्ट डे पहुंच जाएगी और ऐसा हो भी चुका है. फिल्म ने ओपनिंग डे पर न सिर्फ 2025 की बड़ी फिल्मों की लिस्ट में जगह बनाई है बल्कि अक्षय कुमार के दो बड़े रिकॉर्ड भी तोड़ दिए हैं.

'तेरे इश्क में' बनी साल 2025 की हाईएस्ट ओपनिंग वाली फिल्मों में से एक

इस साल रिलीज हुई तमाम हिंदी फिल्मों में से 10 सबसे ज्यादा कमाई वाली फिल्मों की लिस्ट में 'तेरे इश्क में' ने अपनी 9वीं जगह पक्की कर ली है. सैक्निल्क के मुताबिक साल 2025 की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्मों की लिस्ट आप नीचे देख सकते हैं.

  1. छावा- 31 करोड़
  2. वॉर 2- 29 करोड़
  3. सिकंदर- 26 करोड़
  4. हाउसफुल 5- 24 करोड़
  5. थामा- 23.75 करोड़
  6. सैयारा- 21.5 करोड़
  7. रेड 2- 19.25 करोड़
  8. कांतारा चैप्टर 1- 18.5 करोड़
  9. तेरे इश्क में- 16.50 करोड़
  10. जॉली एलएलबी 3- 12.5 करोड़

'तेरे इश्क में' ने तोड़े अक्षय कुमार के 2 रिकॉर्ड

धनुष की फिल्म ने अक्षय कुमार की दो फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. दरअसल टॉप 10 ओपनर्स में से आखिरी की दो फिल्में अक्षय कुमार की थीं. जिनमें से एक फिल्म को 9वें पायदान से हटाकर 'तेरे इश्क में' ने 10वें में पहुंचा दिया है. ये फिल्म है 'जॉली एलएलबी 3'.

और दूसरी फिल्म को इस लिस्ट से ही बाहर कर दिया है. इस फिल्म का नाम है 'स्काई फोर्स' जिसने बॉक्स ऑफिस पर 12.25 करोड़ रुपये की ओपनिंग ली थी.

 
 
 
 
 
'तेरे इश्क में' पहले वीकेंड में बनेगी 50 करोड़ी?

फिल्म का ओपनिंग डे कलेक्शन देखकर अब ये कहना आसान हो गया है कि फिल्म ओपनिंग वीकेंड में ही 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर सकती है. हो सकता है कमाई का आंकड़ा इससे भी ऊपर चला जाए क्योंकि सैटरडे और फिर संडे फिल्म देखने वालों की संख्या छुट्टियों की वजह से बढ़ सकती है.

(नोट: फिल्म की कमाई से जुड़ा डेटा स्टोरी लिखते समय तक का है. अभी इसमें बदलाव हो सकता है.)

About the author सर्वजीत सिंह चौहान

सर्वजीत सिंह चौहान ABP News की एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. उन्हें भारतीय सिनेमा और वर्ल्ड सिनेमा के अलावा मनोरंजन जगत पर अलग नजरिए से खबरें देते हैं. क्विंट हिंदी, नेटवर्क 18 में काम कर चुके हैं. 
Published at : 28 Nov 2025 10:11 PM (IST)
Tags :
Akshay Kumar Dhanush Box Office Tere Ishk Mein BOX OFFICE COLLECTION
Embed widget