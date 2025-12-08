8 दिसंबर, 2025 यानी आज धर्मेंद्र की 90वीं बर्थ एनिवर्सरी है. दिग्गज अभिनेता का निधन उनकी बर्थ एनिवर्सरी से कुछ हफ़्ते पहले, 24 नवंबर, 2025 को हो गया था. हालांकि अभिनेता इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, लेकिन उनकी यादें उनके परिवार, दोस्तों और फैंस के दिलों में ज़िंदा हैं. दिवंगत अभिनेता की 90वीं बर्थ एनिवर्सरी पर बेटी ईशा देओल का दर्द छलका है. उन्होंने अपने पिता धर्मेंद्र के साथ बिताए पलों को याद करते हुए एक भावुक नोट भी लिखा है.

ईशा देओल ने पिता धर्मेंद्र को याद करते हुए लिखा इमोशनल नोट

अगर धर्मेंद्र हमारे बीच होते, तो 8 दिसंबर, 2025 को अपना 90वां जन्मदिन मनाते. हालांकि एक्टर इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं लेकिन वह अपने पीछे यादों का खजाना छोड़ गए हैं, और उन यादों को, हर प्याररे पल को याद करते हुए, उनकी बेटी ईशा देओल ने एक इमोशनल नोट लिखा है.

ईशा देओल ने अपने पिता संग अपनी तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, "मेरे डार्लिंग पापा के लिए, हमारा पैक्ट, सबसे मजबूत बंधन. 'हम' हमारे पूरे लाइफटाइम, सभी लोकों में और उससे भी आगे... हम हमेशा साथ हैं पापा. चाहे स्वर्ग हो या धरती, हम एक हैं." उन्होंने आगे लिखा, "अभी के लिए मैंने आपको बहुत ही कोमलता, सावधानी और अनमोलता से अपने दिल में बसा लिया है... अपने अंदर गहराई से ताकि आप लाइफ के इस बाकी हिस्सों में मेरे साथ रहो, वे मैजिकल अनमोल यादें... जीवन के सबक, शिक्षाएं, मार्गदर्शन, गर्मजोशी, अनकंडीशनल लव, गरिमा और शक्ति जो आपने मुझे अपनी बेटी के रूप में दी है, उसकी जगह कोई और नहीं ले सकता या उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता."

ईशा नेआगे लिखा, "मुझे आपकी बहुत याद आती है पापा... आपके वॉर्म, प्रोटेक्टिव हग सबसे कंफर्टेबल कंबल की तरह लगते थे, आपके कोमल लेकिन मजबूत हाथों को थामे हुए जिनमें अनकहे मैसेज थे और आपकी आवाज़ मेरा नाम पुकारती थी जिसके बाद अंतहीन बातचीत, हंसी और शायरियां होती थीं, आपका आदर्श वाक्य 'हमेशा विनम्र, खुश, स्वस्थ और मजबूत रहो'."

View this post on Instagram A post shared by ESHA DHARMENDRA DEOL (@imeshadeol)

ईशा ने अपने नोट के एंड में लिखा, "मैं आपकी विरासत को गर्व और सम्मान के साथ आगे बढ़ाने का वादा करती हूं, और मैं आपके प्यार को उन लाखों लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगी जो आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना मैं करती हूं.मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं पापा, आपकी प्यारी बेटी, आपकी ईशा, आपकी बिट्टू."

धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने 1980 में की थी शादी

बता दें कि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने 1980 में दूसरा धर्म अपनाकर शादी की थी. उनके इस कदम ने जिसने सबको चौंका दिया. धर्मेंद्र ने अपना नाम दिलावर खान रख लिया और हेमा का नाम आयशा बी हो गया. 1980 में उनका एक निजी निकाह समारोह हुआ था, और बाद में,उन्होंने अयंगर शैली में शादी भी की. इनकी दो बेटिया हैं ईशा देओल और अहाना देओल. वहीं धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर हैं जिनसे उनके चार बच्चे हैं.