6 एपिसोड की थ्रिलर सीरीज ने OTT पर आते ही मचाया धमाल, 12 लैंग्वेज में हो रही है स्ट्रीम
New Ott Release: हाल ही में ओटीटी पर एक नई वेब सीरीज रिलीज हुई, जिसने ओटीटी पर तहलका मचा दिया है. आइए जानते हैं इस सीरीज का नाम क्या है और इसे आप कहां पर स्ट्रीम कर सकते हैं.
अगर आपको वेब सीरीज देखना पसंद है, तो आज हम आपको एक ऐसी सीरीज के बारे में बता रहे हैं, जिसने ओटीटी पर आते ही धमाल मचा दिया है. इस सीरीज का नाम है 'चिरैया', जो हाल ही में रिलीज हुई है. आइए जानते हैं कि आप इसे ओटीटी पर कहां देख सकते हैं.
क्या है कहानी?
इस सीरीज की कहानी कमलेश नाम की एक बहू के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपने ही परिवार में हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाती है. इसके साथ ही कहानी न्याय और समाज की पुरानी सोच के बीच टकराव को भी दिखाती है. कहानी समाज में दबी हुई औरतों की आवाज और उनके आत्मसम्मान की लड़ाई को दिखाती है, जो अपनी पहचान तलाश रही हैं.
स्टारकास्ट
'चिरैया' एक सोशल ड्रामा सीरीज है, जिसको शशांक शाह ने डायरेक्ट किया है. इसमें दिव्या दत्ता और संजय मिश्रा मुख्य भूमिकाओं में हैं. इनके अलावा प्रसन्ना बिष्ट, सिद्धार्थ शॉ, फैसल राशिद, टीनू आनंद, और सरिता जोशी, भी अहम भूमिकाओं में नजर आ रही हैं. इसे SVF एंटरटेनमेंट ने प्रोड्यूस किया है.
View this post on Instagram
ओटीटी पर कहां देखें 'चिरैया' ?
बता दें ये सीरीज 20 मार्च से जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीमिंग के लिए अवेलेबल है. इस सीरीज में टोटल 6 एपिसोड हैं. जियो हॉटस्टार ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर ये जानकारी दी है.
View this post on Instagram
12 लैंग्वेज में हो रही है स्ट्रीम
ये सोशल ड्रामा थ्रिलर 12 इंडियन लैंग्वेज में स्ट्रीम की जा रही है, जिससे इसकी पहुंच और भी ज्यादा बढ़ गई है. हिंदी के अलावा ये तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, मराठी, बंगाली, गुजराती, हरियाणवी, राजस्थानी, भोजपुरी और ओड़िया में भी अवेलेबल है.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL