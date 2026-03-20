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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीOTT पर आ गई है Sunny Deol की Border 2, इस प्लेटफॉर्म पर घर बैठे देखें ये सुपरहिट फिल्म

OTT पर आ गई है Sunny Deol की Border 2, इस प्लेटफॉर्म पर घर बैठे देखें ये सुपरहिट फिल्म

Border 2 on OTT: सनी देओल की इस फिल्म का फैंस को काफी समय से इंतजार था. आपको बताते हैं कि ओटीटी पर आप इस फिल्म को कहां देख सकते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 20 Mar 2026 10:52 AM (IST)
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2026 की पहली सुपरहिट फिल्म 'बॉर्डर 2' ओटीटी पर रिलीज हो चुकी है. सनी देओल की इस फिल्म का फैंस को काफी समय से इंतजार था. आपको बताते हैं कि ओटीटी पर आप इस फिल्म को कहां देख सकते हैं.

'बॉर्डर 2' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

  • 3 घंटे 21 मिनट लंबी फिल्म बॉर्डर 2 का बजट 175 करोड़ है.
  • इस फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 329.42 करोड़ है.
  • वहीं, वर्ल्डवाइड बॉर्डर 2 ने 450.18 करोड़ की कमाई की है.

'बॉर्डर 2' को ओटीटी पर कहां देखें
'बॉर्डर 2' को आप ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं. नेटफ्लिक्स पर ये फिल्म 20 मार्च से स्ट्रीम हो रही है.


OTT पर आ गई है Sunny Deol की Border 2, इस प्लेटफॉर्म पर घर बैठे देखें ये सुपरहिट फिल्म

Published at : 20 Mar 2026 10:48 AM (IST)
Tags :
Sunny Deol OTT Release Border 2
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