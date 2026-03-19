OTT पर प्राइम वीडियो का बड़ा धमाका, 'पंचायत 5' और 'फर्जी 2' सहित 55 नए शो का ऐलान किया

प्राइम वीडियो का ओटीटी पर बड़ा धमाका, ‘पंचायत 5’ से ‘फर्जी 2’ तक, 2026 में आने वाली हैं ये 55 नई फिल्में-सीरीज
Prime Video Announces 2026 Slate: अमेजन प्राइम वीडियो ओटीटी की दुनिया में धमाका करने जा रहा है. प्राइम वीडियोज ने नए 55 शोज का ऐलान किया है.
ओटीटी पर आज Amazon Prime Video ने बड़ा ऐलान किया है. प्राइम वीडियो ने 2026 के लिए अपना अब तक का सबसे बड़ा इंडियन कंटेंट लाइनअप जारी कर दिया है. मुंबई में हुए ‘प्राइम वीडियो प्रेजेंट्स’ इवेंट में करीब 55 नई सीरीज और फिल्मों का ऐलान हुआ, जिसमें हिंदी, तमिल और तेलुगु समेत कई भाषाओं का कंटेंट शामिल है.
पंचायत 5 का भी ऐलान
इस ओटीटी प्लेटफॉर्म ने ‘पंचायत 5’ का भी ऐलान कर दिया है, जिसकी अटकलें काफी समय से लगाई जा रही थीं. कार्तिक आर्यन की मोस्ट अवेटेड फिल्म नागजिला भी इस लिस्ट में शामिल है. थिएटर रिलीज के बाद नागजिला प्राइम वीडियो पर ही स्ट्रीम होगी.
इतना ही नहीं, ‘फर्जी’ सीजन 2, वाइब सबकी होती है, इनकी बस अलग है, ‘कॉल मी बे’ सीजन 2, ‘दुपहिया’ सीजन 2, ‘दहाड़’ सीजन 2 और ‘द ट्रेटर्स’ सीजन 2 जैसी कई सीरीज भी लाइनअप में शामिल हैं. हालांकि, प्राइम वीडियो ने अभी रिलीज डेट का ऐलान नहीं किया है.
2026 में प्राइम वीडियो पर आएंगी ये नई फिल्में और सीरीज
पंचायत सीजन 5
कास्ट: जितेंद्र कुमार, नीना गुप्ता
जॉनर: कॉमेडी-ड्रामा
फर्जी सीजन 2
कास्ट: शाहिद कपूर, विजय सेतुपति
जॉनर: क्राइम थ्रिलर
संदीप भैया 2
कास्ट- सनी हिंदुजा, दिपाली गैतम
दहाड़ 2
कास्ट- सोनाक्षी सिन्हा, गुल्शन देवैया
जॉनर- क्राइम थ्रिलर
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द रिवोल्यूशनरीज
कास्ट: भुवन बाम, रोहित सराफ, प्रतिभा रांटा, गुरफतेह पिरजादा
जॉनर: पीरियड ड्रामा
मटका किंग
कास्ट: विजय वर्मा
जॉनर: क्राइम ड्रामा
मिर्जापुर द मूवी
कास्ट- अली फजल, पंकज त्रिपाठी
कॉल मी बे 2
कास्ट- अनन्या पांडे, श्रुति हासन
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राख
कास्ट: अली फजल, सोनाली बेंद्रे, आमिर बशीर
जॉनर: इमोशनल ड्रामा
लुक्खे
कास्ट: रैपर किंग
जॉनर: ड्रामा/म्यूजिक
दहाड़ सीजन 2
कास्ट: सोनाक्षी सिन्हा
जॉनर: क्राइम थ्रिलर
द ट्रेटर्स (तेलुगु)
कास्ट/होस्ट: तेजा सज्जा
जॉनर: रियलिटी/अनस्क्रिप्टेड
गुव्वला चेरुवु घाट
कास्ट: किरण अब्बावरम, थिरुवीर
जॉनर: ड्रामा
रफ्तार
कास्ट: राजकुमार राव, कीर्ति सुरेश
जॉनर: एक्शन/ड्रामा
वाइब
कास्ट: कुनाल खेमू, प्रीति जिंटा, स्पर्श श्रीवास्तव
जॉनर: ड्रामा
नई नवेली
कास्ट: यामी गौतम
जॉनर: ड्रामा
कुकू की कुंडली
कास्ट: भुवन बाम, वामिका गब्बी
जॉनर: कॉमेडी/ड्रामा
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टैक्स डिपार्टमेंट स्टोरी
कास्ट-रवि किशन, आदित्य रावल
जॉनर-थ्रिलर
आदर्श बाल विद्यालय
कास्ट- के के मेनन, नवीन कस्तूरिया
सिस्टम
कास्ट- सोनाक्षी सिन्हा, ज्योतिका, आशुतोष गोवारिकर
ग्राम चिकित्सालय 2
कास्ट- अमोल पाराशर
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टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL