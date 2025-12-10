'गुड वाइफ 2' से 'हार्टबीट सीजन 3' तक, साल 2026 में जियो हॉट स्टार पर ये साउथ फिल्में-सीरीज मचाएंगी धमाल, जारी हुई पूरी लिस्ट
South line up of year 2026: जियो हॉट स्टार ने साल 2026 में आने वाली साउथ की सभी फिल्मों, सीरीज और रियलिटी शोज की लिस्ट जारी कर दी है. जानते हैं अगले साल प्लेटफॉर्म साउथ से क्या कुछ नया आने वाला है.
जियो हॉटस्टार ने साउथ इंडिया एंटरटेनमेंट में बड़ा बदलाव लाने की दिशा में अहम कदम उठाया है. डिजिटल प्लेटफॉर्म ने रीजनल कंटेंट, क्रिएटर्स और प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए अगले पांच वसालों में 4,000 करोड़ रुपये का इनवेस्टमेंट करने की प्लानिंग की है.
चेन्नई में आयोजित एक ग्रैंड लॉन्च इवेंट में, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने तमिलनाडु सरकार के साथ वर्कशॉप, मेंटरशिप इवेंट्स और राइटिंग लैब्स के जरिये क्षेत्रीय कहानियों को बढ़ावा देने, फिल्म मेकर्स और डिजिटल क्रिएटर्स को सपोर्ट करने के लिए एक इंटेंट लेटर पर साइन किए हैं. इतना ही नहीं साल 2026 के लिए जियो हॉटस्टार की साउथ लाइनअप की लिस्ट भी जारी की गई.
2026 के लिए जारी की गई ये लिस्ट
एक सिम्बॉलिक स्टार्ट के रूप में, प्लेटफॉर्म ने 'जियो हॉटस्टार साउथ अनबाउंड' नाम से 2026 के लिए अपकमिंग फिल्मों, धारावाहिकों और रियलिटी शो की एक लिस्ट भी जारी की है जिसमें तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं की फिल्में, धारावाहिक और रियलिटी शो शामिल हैं.
2026 के लिए Jio Hotstar की साउथ लाइनअप ये हैं
तमिल
- बिग बॉस तमिल (रियलिटी शो) - विजय सेतुपति द्वारा किया जाएगा होस्ट
- गुड वाइफ सीज़न 2 - सितारे प्रियामणि, संपत राज, आरी अरुजुनन
- एलबीडब्ल्यू - लव बियॉन्ड विकेट - स्टार्स विक्रांत, नियाथी कदंबी
- लकी द सुपरस्टार – सितारे- जीवी प्रकाश, अनास्वरा राजन, मेघना सुमेश
- रिज़ॉर्ट – सितारे- विजय कुमार राजेंद्रन, थलाइवासल विजय
- हार्टबीट सीज़न 3 – स्टार्स- अनुमोल, कार्तिक कुमार, दीपा बालू
- लिंगम – सितारे- कथिर, दिव्या भारती
- लव ऑलवेज – सितार- जया प्रकाश, जयासुधा, गौरी किशन, रामसन
- काट्टान - विजय सेतुपति, मिलिंद सोमन
तेलुगु
- बिग बॉस तेलुगु (रियलिटी शो) - नागार्जुन द्वारा होस्ट किया जाएगा.
- वरम – सितारे-विश्वदेव रचाकोंडा, शिवात्मिका राजशेखर, श्रीनिवास अवसारला
- बैचमेट्स
- सेव द टाइगर सीज़न 3 – सितारे- चैतन्य कृष्णा, प्रियदर्शी पुलिकोंडा, अभिनव गोमतम
- मैड फॉर इच अदर- सितारे- राधा नायर, श्रीमुखी
- रोडीज़
मलयालम
- बिग बॉस मलयालम (रियलिटी शो) - मोहनलाल द्वारा होस्ट
- केरल क्राइम फाइल्स सीज़न 3 – सितारे- अजू वर्गीस, लाल, अर्जुन राधाकृष्णन
- सीक्रेट स्टोरीज- रोसलिन (फिक्शन) – सितारे- मीना, विनीत, हकीम
- अनलि – सितारे-लियोना लिशोय, निखिला विमल
- 1000 बेबीज़ सीज़न 2 - सितारे नीना गुप्ता, रहमान
- फार्मा - सितारे निविन पॉली, रजित कपूर, श्रुति रामचंद्रन
कन्नड़
- बिग बॉस कन्नड़ (रियलिटी शो) - किच्चा सुदीपा द्वारा होस्ट किया गया
