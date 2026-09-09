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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी200 करोड़ से ज्यादा कमा चुकी 'इरुमुडी' अब OTT पर होगी रिलीज! जानें- कब और कहां देख सकेंगे?

200 करोड़ से ज्यादा कमा चुकी 'इरुमुडी' अब OTT पर होगी रिलीज! जानें- कब और कहां देख सकेंगे?

रवि तेजा की 'इरुमुडी' फिलहाल बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त परफॉर्म कर रही है. वहीं अब इस फिल्म की ओटीटी रिलीज की डिटेल्स भी आ गई हैं.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 09 Sep 2026 01:43 PM (IST)
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रवि तेजा की 'इरुमुडी' सिनेमाघरों में दर्शकों की फेवेरट बनी हुई है औ ये फैमिली ड्रामा  बॉक्स-ऑफिस पर जबरदस्त हिट रही है. धुआंधार कमाई करने के साथ ही इस फिल्म ने कई बड़े रिकॉर्ड भी अपने नाम किए हैं. इन सबके बीच फैंस इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर भी काफी एक्साइटेड हैं. जानते हैं ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कब और कहां इसका प्रीमियर होगा?

'इरुमुडी' ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी?
सिनेमाघरों में कई दूसरी फिल्मों से कड़ी टक्कर के बावजूद 'इरुमुडी' बॉक्स-ऑफिस पर मजबूती के साथ परफॉर्म कर रही है और हर दिन करोड़ों कमा रही है. वहीं 123 तेलुगु की रिपोर्ट की मानें तो ये फिल्म ओटीटी के दिग्गज प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 18 सितंबर, 2026 से कई भाषाओं में स्ट्रीम हो सकती है. रिपोर्ट के मुताबिक स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म की ओर से जल्द ही इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट किए जाने की उम्मीद है.

'इरुमुडी' की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
रवि तेजा स्टारर 'इरुमुडी' अपनी रिलीज के तीसरे हफ्ते में हैं. सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म ने अपनी रिलीज के 19वें दिन 1 हजार 984 शो में 2.25 करोड़ की नेट कमाई की. इसी के साथ इसका भारत में कुल ग्रॉस कलेक्शन 198.65 करोड़ और कुल नेट कलेक्शन 170.95 करोड़ हो गया है. 

वहीं ओवरसीज में 'इरुमुडी' ने रिलीज के 19वें दिन 0.05 करोड़ कमाए, जिससे इसका विदेशों में कुल ग्रॉस कलेक्शन 22.20 करोड़ हो गया है. वहीं इस फिल्म की वर्ल्डवाइज कुल ग्रॉस कमाई अब 220.85 करोड़ रुपये हो गई है. 

ये भी पढ़ें:-सुपरहिट रही 'आवारापन 2', जानें-कितना रहा इमरान हाशमी की फिल्म का क्लोजिंग कलेक्शन?

 
 
 
 
 
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'इरुमुडी' के बारे में
बता दें कि इस फिल्म में रवि तेजा के अलावा बेबी नक्षत्र, प्रिया भवानी शंकर, साई कुमार, रमेश इंदिरा और स्वासिका विजय जैसे कई कलाकारों ने अहम रोल प्ले किया है. माइथ्री मूवी मेकर्स द्वारा प्रोड्यूस की गई 'इरुमुडी' ने दर्शकों के दिलों को छू लिया और उम्मीद है कि ओटीटी पर भी इसे वैसी ही सफलता मिलेगी. फिल्म का म्यूजिक जीवी प्रकाश कुमार ने दिया है.

ये भी पढ़ें:-'मिर्जापुर द मूवी' ने मंगलवार भी काटा बवाल, 7 फिल्मों के रिकॉर्ड किए ध्वस्त, 2026 का इतना बड़ा रिकॉर्ड भी बनाया

Published at : 09 Sep 2026 01:43 PM (IST)
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