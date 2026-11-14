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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी'कैंपस डायरीज 2' की रिलीज डेट आई सामने, फिर देखने को मिलेगा कॉलेज लाइफ का ड्रामा

'कैंपस डायरीज 2' की रिलीज डेट आई सामने, फिर देखने को मिलेगा कॉलेज लाइफ का ड्रामा

'कैंपस डायरीज' का दूसरा सीजन एक बार फिर कॉलेज की मस्ती, दोस्ती और प्यार के नए किस्से लेकर आ रहा है. हर्ष बेनीवाल और ऋत्विक साहोरे की वापसी के साथ इस बार भी कई दिलचस्प ट्विस्ट देखने को मिलेंगे.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 14 Nov 2026 12:34 PM (IST)
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'कैंपस डायरीज' एक बार फिर कॉलेज लाइफ की मस्ती, दोस्ती, प्यार और तकरार के साथ लौट रही है. हर्ष बेनीवाल और ऋत्विक साहोरे की जोड़ी एक बार फिर अपने पुराने अंदाज में दर्शकों का मनोरंजन करने वाली है.

सीजन 2' का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है. इस बार कहानी में रिश्तों के नए मोड़ और कई दिलचस्प ट्विस्ट देखने को मिलेंगे. ट्रेलर सामने आने के बाद फैंस के बीच नए सीजन को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है.

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'कैंपस डायरीज 2' का ट्रेलर रिलीज
13 नवंबर को रिलीज हुए ट्रेलर से साफ है कि इस बार कॉलेज की दोस्ती और रिश्तों में पहले से ज्यादा उतार-चढ़ाव देखने को मिलने वाले हैं. अभिषेक यादव के निर्देशन में बने इस सीजन में हर्ष बेनीवाल और ऋत्विक साहोरे के अलावा सलोनी गौर, सृष्टि गांगुली, सलोनी पटेल और अभिनव शर्मा भी नजर आएंगे.

इसकी कहानी कॉलेज में स्टूडेंट की वापसी के साथ आगे बढ़ती है, जहां पुरानी दोस्ती फिर से जुड़ती है और प्यार के रिश्तों में भी बदलाव देखने को मिलता है. वहीं, कॉलेज फेस्ट की तैयारियों के बीच स्टूडेंट के बीच नए विवाद और अनबन शुरू हो जाती है.

सीजन 2  में फिर दिखी कॉलेज गैंग की मस्ती
ट्रेलर की शुरुआत नए एकेडमिक ईयर के लिए कॉलेज गैंग के एक बार फिर साथ आने से होती है. सभी दोस्त मिलते हैं तो उनके बीच पहले जैसी हंसी-मजाक और मस्ती देखने को मिलती है. हालांकि, इस बार कुछ रिश्ते पहले से काफी बदल चुके हैं और कहानी में नए ट्विस्ट आने वाले हैं.

अभिलाष और सुष्मिता के रिश्ते में इस बार काफी बदलाव देखने को मिलेगा, वहीं सान्या और राघव एक-दूसरे के करीब आते नजर आएंगे. दूसरी ओर, सुधीर और प्रियंका के रिश्ते में भी कुछ ऐसे मोड़ आएंगे, जो उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं. ट्रेलर में स्टूडेंट के बीच दिल टूटने, बहस और कॉलेज फेस्ट की तैयारियों को लेकर होने वाली भागदौड़ भी दिखाई गई है.

'कैंपस डायरीज 2' की रिलीज डेट 
येलो मॉन्टाज के बैनर तले प्रेम मिस्त्री और अभिषेक यादव ने 'कैंपस डायरीज सीजन 2' को प्रोड्यूस किया है. ये सीरीज 18 नवंबर से प्राइम वीडियो और MX प्लेयर बाय प्राइम वीडियो पर मुफ्त में स्ट्रीम होगी. 

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एबीपी लाइव में बतौर कंसल्टेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. वे मुख्य रूप से ओटीटी, फैशन और लाइफस्टाइल बीट पर ट्रेंडिंग व तथ्यपरक खबरें लिखती हैं. 
इसके साथ ही वे डिजिटल पॉडकास्ट कंटेंट को कवर करने में गहरी रुचि रखती हैं. पूर्व में एबीपी न्यूज़ में ही एक साल की संपादकीय इंटर्नशिप कर चुकीं मयूरी ने 
इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी, बरेली से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन (BJMC) किया है.
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Published at : 14 Nov 2026 12:34 PM (IST)
Tags :
Campus Diaries 2
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