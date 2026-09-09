Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडसुपरहिट रही 'आवारापन 2', जानें-कितना रहा इमरान हाशमी की फिल्म का क्लोजिंग कलेक्शन?

सुपरहिट रही 'आवारापन 2', जानें-कितना रहा इमरान हाशमी की फिल्म का क्लोजिंग कलेक्शन?

इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा परफॉर्म किया. वही अब ये अपना थिएट्रिकल रन लगभग खत्म कर चुकी है. ऐसे में इस फिल्म का क्लोजिंग कलेक्शन यहां जान सकते हैं.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 09 Sep 2026 08:57 AM (IST)
Preferred Sources

इमरान हाशमी स्टारर 'आवारापन 2' ने सिनेमाघरों में 14 अगस्त को दस्तक दी थी. फिल्म का क्लैश सनी देओल की ‘बंटवारा 1947’ से हुआ था. वहीं नितिन कक्कड़ के निर्देशन में बनी इस रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफी शानदार परफॉर्म किया. अब इसका थिएट्रिकल रन खत्म हो चुका है. ऐसे में जानते हैं कि 'आवारापन 2' की क्लोजिंग कमाई कितनी रही है?

'आवारापन 2' की क्लोजिंग कमाई कितनी रही?
साल 2007 में आई इमरान हाशमी की ‘आवारापन’ शानदार कहानी और जबरदस्त म्यूजिक के बावजूद नहीं चल पाई थी. हालांकि ये बाद में क्लट क्लासिक बन गई थी. हालांकि इसकी सीक्वल 'आवारापन 2'  ने बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचाया. फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो पहले तीन हफ़्तों की 146 करोड़ रुपये की कुल कमाई को मिलाकर, 'आवारापन 2' की भारतीय बॉक्स ऑफिस पर अब तक की कुल कमाई 146.50 करोड़ रुपये (नेट) रही है. सिनेमाघरों से हटने से पहले इसके कलेक्शन में कुछ लाख रुपये और जुड़ने की उम्मीद है. इस तरह, यह फिल्म भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 147 करोड़ रुपये (नेट) की कुल कमाई के साथ अपना सफ़र खत्म करने के लिए तैयार है.

ये भी पढ़ें:-मोहनलाल की बेटी विस्मया की 'थुडाक्कम' की OTT रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?

'आवारापन 2' रही सुपरहिट
45 करोड़ के बजट में बनी 'आवारापन 2' ने 147 करोड़ की धमाकेदार कमाई कर न केवल अपना 100 फीसदी बजट वसूल किया है बल्कि102 करोड़ का रिटर्न भी हासिल कर लिया है इसी के साथ  यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक सुपर हिट साबित हुई. शायद यह पहली बार है जब किसी फ्लॉप फिल्म का सीक्वल इतना सफल रहा है.

बता दें कि 'आवारापन 2' के फेवर में जो बात काम कर गई, वह इसकी लिमिटेड बजट था. मिले-जुले रिस्पॉन्स के बावजूद, यह फिल्म इमरान हाशमी के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई. इसका क्रेडिट 'आवारापन' (ओरिजिनल फिल्म) के लिए लोगों की पुरानी यादों और उसके खास फ़ैन बेस को जाता है.

'आवारापन 2' स्टार कास्ट
नितिन कक्कड़ के निर्देशन में बनी 'आवारापन 2' में इमरान हाशमी ने शिव पंडित के किरदार में कमबैक किया था. फिल्म के अन्य कलाकारों में  दिशा पटानी, शबाना आज़मी, सुरविंदर विक्की, पूरब गब्बी शामिल हैं, 

ये भी पढ़ें:-‘राज’ के बाद क्यों मालिनी शर्मा ने छोड़ी थी एक्टिंग? अब सालों बाद वजह का किया खुलासा

Published at : 09 Sep 2026 08:56 AM (IST)
Tags :
Awarapan 2
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
मंगलवार को 'मिर्जापुर द मूवी' बनी तूफान, 'हनुमान अंश' की भी रही धूम, 'टॉक्सिक' ने तोड़ा दम, जानें- कलेक्शन
मंगलवार को 'मिर्जापुर द मूवी' बनी तूफान, 'हनुमान अंश' की भी रही धूम
बॉलीवुड
'मिर्जापुर द मूवी' ने मंगलवार भी काटा बवाल, 7 फिल्मों को दी मात, 2026 का इतना बड़ा रिकॉर्ड भी बनाया
'मिर्जापुर द मूवी' ने मंगलवार को भी काटा बवाल, 7 फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़े
बॉलीवुड
सड़क पर सोकर गुजारी रातें, अब अरबों के मालिक हैं अनुराग कश्यप, हर महीने कमाते हैं 6 करोड़
सड़क पर सोकर गुजारी रातें, अब अरबों के मालिक हैं अनुराग कश्यप
बॉलीवुड
'मैंने अपना 1000% दिया था', ‘बंटवारा 1947’ के फ्लॉप होने पर प्रीति जिंटा ने तोड़ी चुप्पी
'मैंने अपना 1000% दिया था', ‘बंटवारा 1947’ के फ्लॉप होने पर बोलीं प्रीति
Advertisement

वीडियोज

Sansani: कानपुर में Killer बहू का सीक्रेट प्लान ! UP CRIME News
UP Viral News: Bareilly में करीब 4 करोड़ की लागत से बन रही थी टंकी, कटान के चलते नदी में समाई
Punjab Drug Row | Breaking News: मंत्री से सवाल पूछने वाले को जहर पीना पड़ा? | Janhit | CM Mann
Janhit With Chitra Tripathi: BAPS संतों पर फ्रांस में विवाद क्यों हुआ ?
Sapa New Dress Code | Akhilesh Yadav: अखिलेश का लाल+हरा=नीला हो गया! | BJP | UP Election 2027
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बाइक, शराब और बहुत कुछ... ट्रंप कनाडा के किस-किस सामान को करेंगे बैन?
बाइक, शराब और बहुत कुछ... ट्रंप कनाडा के किस-किस सामान को करेंगे बैन?
दिल्ली NCR
दिल्ली में आज धूप और हल्के बादल, बारिश के आसार नहीं, जानें अपडेट
दिल्ली में आज धूप और हल्के बादल, बारिश के आसार नहीं, जानें अपडेट
बॉलीवुड
Birthday: अक्षय कुमार ने डेढ़ साल फ्री में की थी नौकरी, वेटर और शेफ रहे, जानें खास बातें
अक्षय कुमार ने डेढ़ साल फ्री में की थी नौकरी, वेटर और शेफ रहे, जानें खास बातें
क्रिकेट
बेटे अकाय को स्कूल छोड़ने निकले विराट-अनुष्का! तस्वीर वायरल
बेटे अकाय को स्कूल छोड़ने निकले विराट-अनुष्का! तस्वीर वायरल
इंडिया
कांग्रेस में बड़ा फेरबदल, निर्मल कोसरे-प्रशांत किशोर को मिली बड़ी जिम्मेदारी
कांग्रेस में बड़ा फेरबदल, निर्मल कोसरे-प्रशांत किशोर को मिली बड़ी जिम्मेदारी
इंडिया
बालासोर में कैसे पहुंचे ओरंगुटान? वन विभाग ने दिया जवाब
बालासोर में कैसे पहुंचे ओरंगुटान? वन विभाग ने दिया जवाब
ट्रेंडिंग
सवारी ने ड्राइवर की बेटी के लिए खरीदा खिलौना- दिल जीत लेगा वीडियो
सवारी ने ड्राइवर की बेटी के लिए खरीदा खिलौना- दिल जीत लेगा वीडियो
Home Tips
Switchboard Cleaning: सफेद से काले हो गए हैं घर के स्विच बोर्ड, इस तरीके से करें सफाई
सफेद से काले हो गए हैं घर के स्विच बोर्ड, इस तरीके से करें सफाई
ABP NEWS
Viral Video: मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को मिला तेंदुए वाला 'सरप्राइज'!
Viral Video: मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को मिला तेंदुए वाला 'सरप्राइज'!
ABP NEWS
Viral Video: रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेंदुए ने अधिकारी पर कर दिया हमला!
Viral Video: रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेंदुए ने अधिकारी पर कर दिया हमला!
ABP NEWS
Truck Accident: घंटों की मशक्कत के बाद 2 क्रेनों की मदद से निकाला गया ट्रक!
Truck Accident: घंटों की मशक्कत के बाद 2 क्रेनों की मदद से निकाला गया ट्रक!
ABP NEWS
Navneet Rana Crying Video: बाघिन मां से मिलकर खूब रोईं नवनीत राणा, हो गईं वायरल!
Navneet Rana Crying Video: बाघिन मां से मिलकर खूब रोईं नवनीत राणा, हो गईं वायरल!
ABP NEWS
Viral Video: पढ़ाई करने स्कूल में पहुंचा सांप, देखकर छात्रों ने मचाया शोर!
Viral Video: पढ़ाई करने स्कूल में पहुंचा सांप, देखकर छात्रों ने मचाया शोर!
Embed widget