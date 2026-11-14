करण जौहर इन दिनों शो 'कॉफी विद करण' के सीजन 9 को लेकर चर्चा में हैं. शो में कोई ना कोई सेलेब्स आते हैं और उनके साथ करण जौहर मजेदार बातें करते हैं. इस दौरान कई बार सेलेब्स शॉकिंग खुलासा करते हैं. ऐसे में अब इसका अगला एपिसोड और भी दिलचस्प होने वाला है, जिसमें अनन्या पांडे और अनन्या बिरला शिरकत करने वाले हैं. इसमें वो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं.

दरअसल, अनन्या पांडे और अनन्या बिरला का 'कॉफी विद करण' के सीजन 9 से प्रोमो वीडियो सामने आया है, जिसमें दोनों पर्सनल लाइफ को लेकर बातें करते दिखीं. इस दौरान अनन्या पांडे ने एक्स को कॉल भी लगा दिया था. ये काफी दिलचस्प होने वाला है.

अनन्या पांडे ने Ex बॉयफ्रेंड्स को घुमाया फोन

'कॉफी विद करण 9' के लेटेस्ट प्रोमो में देखने के लिए मिल रहा है कि करण जौहर अनन्या पांडे और अनन्या बिरला के साथ नजर आ रहे हैं. अनन्या पांडे कहती हैं कि अनन्या बिरला को छोड़कर उन्हें दुनियाभर में जितनी भी अनन्या हैं उनसे नफरत है. इस पर अनन्या बिरला शॉकिंग रिएक्शन देती है. इसी बीच बातचीत में अनन्या पांडे ने कार्तिक आर्यन को फोन लगा दिया था. इस पर करण कहते हैं कि अनन्या ने आदित्य रॉय कपूर को कॉल लगाया तो इस पर अनन्या ईशान का नाम लेती हैं लेकिन कॉल पर कार्तिक आर्यन होते हैं.

इसके बाद अनन्या बिरला शॉकिंग रिएक्शन देती हैं और कहती हैं, 'आपने अपने सारे एक्सेस को कॉल लगा दिया?' अनन्या पांडे भी जोर से हंसने लगती हैं.

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अनन्या बिरला ने कबूला- डेटिंग के लिए बुक कर लिया था पूरा वेन्यू

करण जौहर के चैट शो में अनन्या बिरला ने पर्सनल लाइफ को लेकर खुलासा किया है. उन्होंने डेटिंग को लेकर बात की. इस दौरान बातचीत में करण जौहर ने पूछा कि क्या उन्होंने डेटिंग के लिए पूरा वेन्यू बुक कर लिया था? इस पर वो सामने रखा ड्रिंक उठाकर पी लेती हैं, जिसका मतलब ये होता है कि उन्होंने इसे स्वीकार किया. इस पर अनन्या पांडे ने शॉकिंग रिएक्शन दिया. वो उनका मुंह ताकते नजर आती हैं. इसे अनन्या पांडे ने बेटर रोमांच और करण ने रिच कहा.

शनाया कपूर भी शो में पहुंचीं

इसके साथ ही शो में शनाया कपूर भी पहुंचती हैं. प्रोमो में देखने के लिए मिलता है कि करण, अनन्या पांडे को सरप्राइज देते हैं और शनाया को इनवाइट करते हैं. इस दौरान करण उनसे सवाल करते हैं कि दोनों की ऐसी कॉमन चीज क्या है, जो उन्हें पसंद है? इस पर शनाया ने 'रणवीर सिंह' का नाम लिया और इस पर अनन्या भी हामी भरती हैं.

करण जौहर के 'कॉफी विद करण 9' के इस प्रोमो को देखकर एक बात तो साफ जाहिर हो रही है कि इसका आने वाला एपिसोड एकदम ही खास होने वाला है. ये काफी दिलचस्प होगा, जिसमें अनन्या पांडे और अनन्या बिरला समेत शनाया कपूर भी पर्सनल लाइफ को लेकर खुलासा करने वाली हैं.