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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी'दायरा' से लेकर 'रणबाली' तक, वीकेंड पर नेटफ्लिक्स पर देख डालें ये 8 धांसू फिल्में और सीरीज

'दायरा' से लेकर 'रणबाली' तक, वीकेंड पर नेटफ्लिक्स पर देख डालें ये 8 धांसू फिल्में और सीरीज

वीकेंड पर कुछ नया देखने का मन है, तो नेटफ्लिक्स की ये 8 फिल्में और सीरीज आपकी वॉचलिस्ट में होनी चाहिए. इनमें क्राइम, सस्पेंस से लेकर एक्शन और कॉमेडी तक का भरपूर मजा मिलेगा.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 14 Nov 2026 02:15 PM (IST)
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वीकेंड आ गया है और अगर आप घर पर बैठकर कुछ नया देखने का प्लान बना रहे हैं, तो नेटफ्लिक्स पर आपके लिए कई अच्छे ऑप्शन मौजूद हैं. इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हाल ही में कुछ फिल्में और सीरीज रिलीज हुई हैं, जिसमें आपको  अलग-अलग तरह की कहानियां देखने को मिलने वाली हैं. 

इनमें कहीं मर्डर मिस्ट्री और क्राइम का रोमांच है, तो कहीं एक्शन और कॉमेडी का मजा. तो आइए, जानते हैं इन 8 फिल्मों और सीरीज के बारे में, जिन्हें आप इस शनिवार और रविवार देख सकते हैं.

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'दायरा'

करीना कपूर और पृथ्वीराज सुकुमारन की फिल्म 'दायरा' 18 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इसे दर्शकों और क्रिटिक्स से मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने में नाकाम रही और फ्लॉप साबित हुई. अब ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर दस्तक दे चुकी है. 

दायरा' से लेकर 'रणबाली' तक, वीकेंड पर नेटफ्लिक्स पर देख डालें ये 8 धांसू फिल्में और सीरीज

मेघना गुलजार के निर्देशन में बनी ये क्राइम थ्रिलर सच्ची घटनाओं से प्रेरित है. इसकी कहानी साल 2019 में हैदराबाद में हुए रेप और मर्डर केस के साथ पुलिस एनकाउंटर की घटना से जुड़ी है. 

'रणबाली'

अगर आपको ऐतिहासिक कहानियां देखना पसंद है, तो विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की 'रणबाली' देख सकते हैं. राहुल सांकृत्यायन के निर्देशन में बनी इस फिल्म की कहानी 19वीं सदी के ब्रिटिश शासन के दौर की है. 

दायरा' से लेकर 'रणबाली' तक, वीकेंड पर नेटफ्लिक्स पर देख डालें ये 8 धांसू फिल्में और सीरीज

उस समय रायलसीमा के इलाके में सूखे और फसल बर्बाद होने से लोगों की हालत खराब हो गई थी. इसके बावजूद ब्रिटिश प्रशासन अनाज का निर्यात जारी रखता है. ऐसे हालात में एक योद्धा अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाता है.

'ढिंढोरा सीजन 1'

भुवन बाम की कॉमेडी सीरीज 'ढिंढोरा' का दूसरा सीजन जल्द आने वाला है. ऐसे में अगर आपने अब तक इसका पहला सीजन नहीं देखा है, तो ये अच्छा मौका है. सीजन 2 का ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है और ये 20 नवंबर को दर्शकों के बीच आएगा. पहले सीजन में भुवन बाम कई मजेदार किरदारों में नजर आते हैं. इसकी कहानी और कॉमेडी आपको खूब हंसाएगी.

'जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ'

एक्शन और साइंस फिक्शन पसंद करने वालों के लिए 'जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ' एक अच्छा ऑप्शन है. ये अमेरिकी फिल्म 'जुरासिक वर्ल्ड: डोमिनियन' की कहानी के पांच साल बाद की घटनाओं को दिखाती है. 

दायरा' से लेकर 'रणबाली' तक, वीकेंड पर नेटफ्लिक्स पर देख डालें ये 8 धांसू फिल्में और सीरीज

फिल्म में एक बार फिर खतरनाक डायनासोर की दुनिया देखने को मिलती है. अगर आपको रोमांच और एडवेंचर वाली फिल्में पसंद हैं, तो इसे अपनी वॉचलिस्ट में शामिल कर सकते हैं.

'द बॉडी'

नेटफ्लिक्स पर 11 नवंबर को रिलीज हुई सीरीज 'द बॉडी' एक साइकोलॉजिकल हॉरर ड्रामा है. इसकी कहानी एक कैथोलिक हाई स्कूल की लड़कियों के इर्द-गिर्द घूमती है. स्कूल की एक लड़की कोमा में चली जाती है और इसके बाद वहां अजीब घटनाएं होने लगती हैं. धीरे-धीरे कहानी में कई ऐसे मोड़ आते हैं, जो आपको हैरान कर सकते हैं. हॉरर और सस्पेंस पसंद करने वालों को ये सीरीज पसंद आ सकती है.

'नेवर सरेंडर'

अगर आप एक्शन और थ्रिलर फिल्मों के शौकीन हैं, तो 'नेवर सरेंडर' देख सकते हैं. इसकी कहानी एक पूर्व सैनिक और उसके परिवार के आसपास घूमती है. फिल्म में वो अपने पोते-पोतियों के साथ एक गांव में खतरनाक अपराधियों का सामना करता है. कहानी में एक्शन के साथ कई रोमांचक पल भी देखने को मिलते हैं.

'इंडियाज गॉट लेटेंट'

कॉमेडी पसंद करने वालों के लिए 'इंडियाज गॉट लेटेंट' का नया एपिसोड अच्छा ऑप्शन है. इस बार शो में कृष्णा अभिषेक और हुमा कुरैशी गेस्ट बनकर पहुंचे हैं. एपिसोड में समय रैना भी अपने मजाकिया अंदाज में नजर आए. उन्होंने हुमा की फिल्म 'टॉक्सिक' को लेकर भी मजाक किया. अगर आप हल्का-फुल्का मनोरंजन चाहते हैं, तो ये एपिसोड देख सकते हैं. 

दायरा' से लेकर 'रणबाली' तक, वीकेंड पर नेटफ्लिक्स पर देख डालें ये 8 धांसू फिल्में और सीरीज

'मैडम इंस्पेक्टर'

क्राइम और मर्डर मिस्ट्री देखने वालों को बंगाली सीरीज 'मैडम इंस्पेक्टर' पसंद आ सकती है. इसकी कहानी सब-इंस्पेक्टर चित्रा बसु की है, जिन्हें कुछ महिलाओं की हत्या का केस सौंपा जाता है. खास बात ये है कि इन महिलाओं की मौत दोबारा शादी करने की तैयारी के दौरान या शादी की पहली रात के आसपास होती है. अब चित्रा बसु इस रहस्यमयी मामले की जांच में जुटती हैं. सीरीज में आगे क्या होता है, ये जानने के लिए आपको इसे देखना होगा.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 14 Nov 2026 02:15 PM (IST)
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