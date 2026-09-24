Emmy Awards 2026 में भारत की 2 एंट्रीज, वीर दास बने तीसरी बार नॉमिनेशन पाने वाले पहले भारतीय

इंटरनेशनल एमी अवॉर्ड्स 2026 के नॉमिनेशन की लिस्ट सामने आ चुकी है. 23 सितंबर को जारी हुई इस लिस्ट में इंडिया के दो नाम हैं. इनमें कॉमेडियन वीर दास और सोनीलिव की सीरीज ‘रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब’ शामिल हैं.

इंटरनेशनल एमी अवॉर्ड्स में पूरी दुनिया में बनने वाले टीवी और स्ट्रीमिंग कंटेंट को अवार्ड दिया जाता है. इंटरनेशनल लेवल की इस अवार्ड सेरेमनी में हर साल अलग-अलग कैटेगरीज में नोमिनेशंस अनाउंस किए जाते हैं. इस बार की नोमिनेशन लिस्ट में 22 देशों के 64 नोमिनीज को 16 कैटेगरीज के अंडर जगह मिली है. इस बार इंडिया के शोज को कॉमेडी और ड्रामा वेब सीरीज की कैटेगरी में नोमिनेट किया गया है.

वीर दास को तीसरी बार मिला नॉमिनेशन

वीर दास के स्टैंडअप स्पेशल ‘फूल वॉल्यूम’ को कॉमेडी कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला है. इस कैटेगरी में उनके अलावा अर्जेंटीना के ‘डिविजन पालेरमो सीजन 2’, ब्रिटेन के ‘मैन वर्सेज बेबी’ और स्पेन के ‘ओल्ड डॉग, न्यू ट्रिक्स’ भी नॉमिनेट हुए हैं.

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वीर दास को इस अवार्ड के लिए तीसरी नॉमिनेट किया गया है. इससे पहले 2021 में उनके स्पेशल ‘वीर दास: फॉर इंडिया’ को नॉमिनेशन मिला था. वहीं 2023 में नोमिनेट होने के बाद उन्होंने ‘वीर दास: लैंडिंग’ के लिए कॉमेडी कैटेगरी में इंटरनेशनल एमी अवॉर्ड जीता भी था.





अब ‘फूल वॉल्यूम’ के साथ वीर दास तीसरी बार इस अवॉर्ड की रेस में शामिल होने जा रहे हैं. इसी के साथ वो तीन बार इंटरनेशनल एमी के लिए नॉमिनेट होने वाले पहले इंडियन सिटीजन भी बन गए हैं.

नॉमिनेशन मिलने पर वीर दास ने खुशी जताई. उन्होंने बताया, ‘‘फूल वॉल्यूम’ मेरे लिए बहुत खास है. यह स्पेशल मैंने उस समय बनाया था, जब मैंने अपनी आवाज खो दी थी. इसलिए इसे इंटरनेशनल एमी में नोमिनेशन मिलना मेरे लिए और भी खास है.’

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‘रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब’ भी नॉमिनेट

भारत से दूसरा नॉमिनेशन सोनीलिव की सीरीज ‘रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब’ को मिला है. इसे ड्रामा सीरीज कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है. इस सीरीज में मानव कौल और मोहम्मद जीशान अय्यूब लीड रोल में हैं. इसकी कहानी जम्मू-कश्मीर के असली फुटबॉल क्लब ‘रियल कश्मीर एफसी’ से जुडी है. सीरीज दिसंबर 2025 में सोनीलिव पर रिलीज हुई थी. इसे राजेश मापुस्कर और महेश माथई ने डायरेक्ट किया है.





ड्रामा सीरीज कैटेगरी में ‘रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब’ के साथ ब्रिटेन की ‘अ थाउजेंड ब्लोज’, फ्रांस की ‘कारेम’ और अर्जेंटीना की ‘मेनेम’ भी नॉमिनेट हुई हैं. नोमिनेशन के बाद सभी को अवॉर्ड सेरेमनी का इंतजार है. विनर्स की अनाउंसमेंट 23 नवंबर 2026 को न्यूयॉर्क में होने वाले कार्यक्रम में होगी.