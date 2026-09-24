गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडशाहरुख खान की घटी नेटवर्थ, फिर भी हैं देश के सबसे अमीर एक्टर, जानें- किस नबंर पर हैं सलमान से अमिताभ बच्चन

शाहरुख खान की घटी नेटवर्थ, फिर भी हैं देश के सबसे अमीर एक्टर, जानें- किस नबंर पर हैं सलमान से अमिताभ बच्चन

Hurun India Rich List 2026: हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2026 के मुताबिक शाहरुख खान देश के सबसे अमीर एक्टर हैं. यहां जान सकते हैं लिस्ट में कौन-कौन सितारे शामिल हैं.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 24 Sep 2026 08:49 AM (IST)
Preferred Sources

हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2026 जारी हो चुकी है और पिछले साल की तरह इस साल भी शाहरुख खान ही इस लिस्ट में टॉप पोजिशन पर हैं. हालांकि शाहरुख खान की पिछले एक साल में नेटवर्थ घटी भी है चलिए यहां जानते हैं लिस्ट में सलमान खान से लेकर अमिताभ बच्चन तक किसे कौन सी पोजिशन मिली है. 

कितनी है शाहरुख खान की नेटवर्थ?
हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2026 के मुताबिक सिर्फ़ एक साल में शाहरुख़ खान की नेट वर्थ लगभग 2,500 करोड़ रुपये कम हो गई है. लिस्ट के मुताबिक किंग खान की मौजूदा नेट वर्थ 10,000 करोड़ रुपये है. इसमें न सिर्फ फ़िल्मों और एड से होने वाली उनकी कमाई शामिल है, बल्कि रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट और नाइट राइडर्स स्पोर्ट्स जैसे उनके बिजनेस से होने वाली कमाई भी शामिल है.

रिलेटेड स्टोरी >>

बॉलीवुड
1630 करोड़ से सीधे 4,000 करोड़ पहुंची अमिताभ बच्चन की नेटवर्थ, देश के दूसरे सबसे अमीर एक्टर बने
देश के दूसरे सबसे अमीर एक्टर बने अमिताभ बच्चन, जानें- नेटवर्थ
बॉलीवुड
'मिर्जापुर द मूवी' का वर्ल्डवाइड तहलका, 20वें दिन तोड़े इन 3 फिल्मों के रिकॉर्ड
'मिर्जापुर द मूवी' की वर्ल्डवाइड धूम, 20वें दिन तोड़े इन 3 फिल्मों के रिकॉर्ड
बॉलीवुड
90 के दशक में रवीना टंडन एक दिन में 6 सेट पर करती थीं शूटिंग, बोलीं- 24 में से 36 घंटे काम करते थे
90 के दशक में रवीना टंडन एक दिन में 6 सेट पर करती थीं शूटिंग, बोलीं- 24 में से 36 घंटे काम करते थे
बॉलीवुड
40 करोड़ की एडवांस बुकिंग! 'द पैराडाइज' ने रिलीज से पहले मचाया गदर, बनी नानी के करियर की सबसे बड़ी ओपनर
40 करोड़ की एडवांस बुकिंग और 37 करोड़ का वीकेंड! 'द पैराडाइज' ने रिलीज से पहले मचाया गदर


शाहरुख खान की घटी नेटवर्थ, फिर भी हैं देश के सबसे अमीर एक्टर, जानें- किस नबंर पर हैं सलमान से अमिताभ बच्चन

शाहरुख खान की नेटवर्थ एक साल में कितनी घटी?
दिलचस्प बात यह है कि हुरुन इंडिया की 2025 की लिस्ट में शाहरुख़ खान की नेट वर्थ 12 हजार 490 करोड़ रुपये बताई गई थी. इसका मतलब है कि सिर्फ एक साल में एक्टर की कुल नेट वर्थ 2 हजार 490 करोड़ रुपये कम हो गई है. हालांकि, कमाई में इतनी बड़ी गिरावट के बावजूद शाहरुख खान भारत के सबसे अमीर एक्टर की पोजिशन पर काबिज हैं.

अमिताभ बच्चन लिस्ट में हैं दूसरे नंबर पर 
बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन 4 हजार करोड़ रुपये की अनुमानित नेटवर्थ के साथ इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं. खास बात यह है कि पिछले साल की तुलना में उनकी संपत्ति में भारी बढ़ोतरी हुई है. 2025 में उनकी अनुमानित संपत्ति लगभग 1 हजार 630 करोड़ रुपये थी.


शाहरुख खान की घटी नेटवर्थ, फिर भी हैं देश के सबसे अमीर एक्टर, जानें- किस नबंर पर हैं सलमान से अमिताभ बच्चन

'हुरुन इंडिया रिच लिस्ट' में सलमान खान की एंट्री
सलमान खान की भी इस साल हुरुन की लिस्ट में एंट्री हो गई है. अनुमानित नेट वर्थ लगभग 3 हजार करोड़ रुपये है. फिल्मों से होने वाली कमाई के अलावा, अलग-अलग ब्रांड्स के एंडोर्समेंट से होने वाली इनकम भी उनकी संपत्ति में जुड़ती है।. सलमान खान का लंबा फिल्मी करियर और मजबूत 'ब्रांड वैल्यू' उनकी नेट वर्थ में अहम भूमिका निभाते हैं.


शाहरुख खान की घटी नेटवर्थ, फिर भी हैं देश के सबसे अमीर एक्टर, जानें- किस नबंर पर हैं सलमान से अमिताभ बच्चन

'हुरुन इंडिया रिच लिस्ट' में ऋतिक को मिली कौन सी पोजिशन? 
 ऋतिक रोशन भी लगभग 2 हजार 500 करोड़ रुपये की अनुमानित नेट वर्थ के साथ इस लिस्ट में चौथे नंबर पर पहुंचे हैं.  2025 में, उनकी नेट वर्थ लगभग 2 हजार160 करोड़ रुपये थी. उनका फिटनेस और लाइफस्टाइल ब्रांड HRX उनकी नेट वर्थ को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है. 

इस साल लिस्ट से बाहर हुए ये सितारे
बता दें कि 2026 की हुरुन लिस्ट से कुछ ऐसे नाम हटा दिए गए हैं जो पिछले साल लिस्ट में शामिल थे. इस बार जूही चावला और करण जौहर लिस्ट में नहीं हैं. 2025 में, जूही चावला की कुल संपत्ति का अनुमान 7 हजार 790 करोड़ रुपये था, जबकि करण जौहर की नेटवर्थ 1 हजार 880 करोड़ रुपये थी. हालांकि, इस साल उनमें से कोई भी लिस्ट में नहीं है. 

 

 

और पढ़ें
Published at : 24 Sep 2026 08:19 AM (IST)
Tags :
शाहरुख खान SALMAN KHAN Hurun India Rich List 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
1630 करोड़ से सीधे 4,000 करोड़ पहुंची अमिताभ बच्चन की नेटवर्थ, देश के दूसरे सबसे अमीर एक्टर बने
देश के दूसरे सबसे अमीर एक्टर बने अमिताभ बच्चन, जानें- नेटवर्थ
बॉलीवुड
'मिर्जापुर द मूवी' का वर्ल्डवाइड तहलका, 20वें दिन तोड़े इन 3 फिल्मों के रिकॉर्ड
'मिर्जापुर द मूवी' की वर्ल्डवाइड धूम, 20वें दिन तोड़े इन 3 फिल्मों के रिकॉर्ड
बॉलीवुड
90 के दशक में रवीना टंडन एक दिन में 6 सेट पर करती थीं शूटिंग, बोलीं- 24 में से 36 घंटे काम करते थे
90 के दशक में रवीना टंडन एक दिन में 6 सेट पर करती थीं शूटिंग, बोलीं- 24 में से 36 घंटे काम करते थे
बॉलीवुड
40 करोड़ की एडवांस बुकिंग! 'द पैराडाइज' ने रिलीज से पहले मचाया गदर, बनी नानी के करियर की सबसे बड़ी ओपनर
40 करोड़ की एडवांस बुकिंग और 37 करोड़ का वीकेंड! 'द पैराडाइज' ने रिलीज से पहले मचाया गदर
Advertisement

वीडियोज

नए वीडियो में आखिरी पलों का राज !
EC में 'बगावत' का 'संपूर्ण सत्य'
UPI बारकोड रखकर व्यापारियों ने किया प्रदर्शन
क्या विपक्ष के 'वोट चोरी' के आरोप सही?
जेल, इस्तीफा...Gyanesh Kumar पर होगा एक्शन?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पानी की किल्लत और थकाऊ ड्यूटी, अमेरिकी युद्धपोत पर 8 सैनिकों का सुसाइड अटेम्प्ट
पानी की किल्लत और थकाऊ ड्यूटी, अमेरिकी युद्धपोत पर 8 सैनिकों का सुसाइड अटेम्प्ट
बिहार
जमुई के बाद अब समस्तीपुर में लड़की के साथ बैड टच! कई युवकों ने की छेड़खानी
जमुई के बाद अब समस्तीपुर में लड़की के साथ बैड टच! कई युवकों ने की छेड़खानी
विश्व
क्यों हाथ में दस्ताने पहनकर शी जिनपिंग को लेने पहुंचे ट्रंप? हर तरफ होने लगी चर्चा
क्यों हाथ में दस्ताने पहनकर शी जिनपिंग को लेने पहुंचे ट्रंप? हर तरफ होने लगी चर्चा
तमिल सिनेमा
'जेलर 2' से क्लैश नहीं करेगी 'ओम', धनुष ने पोस्टपोन की अपनी फिल्म, वजह भी बताई
'जेलर 2' से क्लैश नहीं करेगी 'ओम', धनुष ने पोस्टपोन की अपनी फिल्म
क्रिकेट
इंग्लैंड के एक और क्रिकेटर ने लिया संन्यास, अब जो रूट के भाई ने क्रिकेट को कहा अलविदा
इंग्लैंड के एक और क्रिकेटर ने लिया संन्यास, अब जो रूट के भाई ने क्रिकेट को कहा अलविदा
विश्व
भारत ने ऐसा कौन सा प्रपोजल दिया? खुशी से फूले नहीं समाए जेलेंस्की, जानें
भारत ने ऐसा कौन सा प्रपोजल दिया? खुशी से फूले नहीं समाए जेलेंस्की, जानें
इंडिया
Explained: मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल, बिना झटके 320 किमी/घंटा की रफ्तार से कैसे बदलेगी ट्रैक?
Explained: मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल, बिना झटके 320 किमी/घंटा की रफ्तार से कैसे बदलेगी ट्रैक?
ट्रेंडिंग
टाइगर ने किया ट्रैफिक जाम, रास्ता रोक दिखाई बादशाहत, वीडियो वायरल
टाइगर ने किया ट्रैफिक जाम, रास्ता रोक दिखाई बादशाहत, वीडियो वायरल
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget