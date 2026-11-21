मशहूर फिल्ममेकर करण जौहर अपने टॉक शो 'कॉफी विद करण' का नौवां और आखिरी सीजन होस्ट कर रहे हैं. शो के अगले एपिसोड में भारतीय सिनेमा दो बड़े सुपरस्टार्स अक्षय कुमार और रवि किशन नजर आएंगे. इस दौरान अक्षय को रवि अपना पॉपुलर हुक स्टेप भी सिखाएंगे. आइए जानते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड के हालिया प्रोमो में आखिर क्या कुछ खास है?

रवि किशन ने अक्षय कुमार को सिखाया अपना पॉपुलर हुक स्टेप

करण जौहर ने इंस्टाग्राम पर एक प्रोमो वीडियो शेयर किया है जिसमें रवि किशन और अक्षय कुमार उनके शो के मेहमान के रूप में नजर आ रहे हैं. करण ने बताया कि उनकी और रवि की जोड़ी का उनके शो पर आना अक्षय का ही आइडिया था. आगे अक्षय, रवि के बारे में कहते हैं, 'मैं इसका कॉमेडी साइड वगैरह सब जानता हूं, लेकिन ये असल में बहुत इमोशनल है.'

आगे अक्षय भोजपुरी स्टार रवि किशन से उनके पॉपुलर डांस स्टेप्स को सीखने के लिए कहते हैं. इसके बाद अक्षय कुमार को रवि अपना हुक स्टेप सिखाते हैं और अक्षय भी फिर रवि के साथ डांस करने लग जाते हैं. वहीं रवि खुद को 'बिहार का ब्रैड पिट' भी कहते हुए नजर आते हैं.

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रैपिड फायर राउंड में अक्षय ने दिया मजेदार जवाब

करण जौहर ने रैपिड फायर राउंड में अक्षय और करण जौहर से पूछा था कि वो एक साल बिना वर्क आउट के चुनेंगे या बिना सेक्स के? इस पर अक्षय ने अपने मजेदार जवाब से महफ़िल लूट ली. उन्होंने कहा, 'क्या सेक्स सबसे अच्छा वर्कआउट नहीं है?'

कब और कहां देखें 'कॉफी विद करण सीजन 9'?

प्रोमो आते ही फैंस अगले एपिसोड के लिए काफी एक्साइट हो गए हैं. बता दें कि ये पहला मौका है जब रवि किशन फिल्ममेकर करण जौहर के इस टॉक शो पर नजर आएंगे. पिछले 22 सालों में वो कभी इसका हिस्सा नहीं बने थे. इसका पहला सीजन साल 2004 में आया था. हालांकि ये अब अक्षय कुमार के करण ये संभव हो पाया है.

बता दें कि करण जौहर के टॉक शो कॉफी विद करण का नया एपिसोड हर बुधवार को आता है. शो को आप जियो हॉटस्टार पर एन्जॉय कर सकते हैं.