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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड‘राजी’ के किरदार ‘धुरंधर’ से कम देशभक्त नहीं, मेघना गुलजार ने समझाया फर्क

‘राजी’ के किरदार ‘धुरंधर’ से कम देशभक्त नहीं, मेघना गुलजार ने समझाया फर्क

मेघना गुलजार ने ‘राजी’ और ‘धुरंधर’ में देशभक्ति को कैसे दिखाया गया है. उनके मुताबित दोनों फिल्मों में देशभक्ति का तरीका अलग है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि किसी किरदार की देशभक्ति कम है.

Written By : हिमांशी चौधरी |  Updated at : 23 Sep 2026 12:47 PM (IST)
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मेघना गुलजार अपनी हालिया फिल्म दायरा को लेकर चर्चा में है. फिल्म की स्टार कास्ट और वो खुद लगातार फिल्म का प्रचार कर रहीं हैं. इसी दौरान उन्होंने अलग-अलग फिल्मों में देशभक्ति को अलग तरीके से प्रेजेंट करने पर बात की है. उन्होंने अपनी बात समझाने के लिए फिल्म 'राजी' और 'धुरंधर' में किरदारों की देशभक्ति की तुलना भी की है.

उनका मानना है कि देशभक्ति को पर्दे पर दिखाने का तरीका हर फिल्म में एक जैसा नहीं होता. कहीं बड़े एक्शन सीन इस्तेमाल करके देशभक्ति दिखाई जाती है हो, तो कहीं एक किरदार चुपचाप अपने देश के लिए बहुत बड़ा जोखिम उठा रहा होता है और उसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है.

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‘राजी’ के किरदार ‘धुरंधर’ से कम वतनपरस्त नहीं

हाल ही में केके क्रिएट के एक पॉडकास्ट में जब मेघना गुलजार से ‘धुरंधर’ और ‘राजी’ की देशभक्ति के फर्क को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि असल अंतर फिल्मों की कहानी में होता है.

उन्होंने कहा, ‘कहानी के हिसाब से फिल्म के सीन्स के फैसले होते हैं. ‘धुरंधर’ मे उस तरह का एक्शन है क्योंकि उस कहानी में वैसा एक्शन दिखाने की जरूरत है. वहीं ऐसा भी जरूरी नहीं है कि वतपरस्ती दिखाने के लिए जोर-शोर से बोलना जरूरी हो. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक गलत और दूसरा सही है या कोई किरदार दूसरी फिल्म के कैरेक्टर से कम देशभक्त है. ये सब स्टोरी पर निर्भर करता है.’

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उन्होंने कहा कि दोनों कहानियों में देश के लिए कुछ करने का तरीका अलग है. लेकिन इस आधार पर ‘राजी’ के किरदारों की देशभक्ति को ‘धुरंधर’ के किरदारों की देशभक्ती से कम नहीं आंका जा सकता.  

देशभक्ति की सीमा पर मेघना की राय

मेघना गुलजार से जब ये सवाल किया गया कि क्या पर्दे पर देशभक्ति दिखाने के लिए भी कोई सीमा होनी चाहिए तो उन्होंने इस पर राजी की सहमत के नजरिए से जवाब दिया.

उन्होंने कहा, ‘कोई लिमेट नहीं है. अगर किरदार की अपनी कोई सीमा नहीं है, तो मैं उसे सीमा में कैसे बांध सकती हूं. राजी में सहमत की एक सीमा थी, वो सीमा थी मोरल वैल्यूज की.’

मेघना गुलजार के मुताबिक, सहमत देश के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी. लेकिन इसके बाद भी वो खुद से सही और गलत को लेकर सवाल करती थी. देशभक्ति में उसने मर्डर को नॉर्मल नहीं माना. यही उसका ‘मोरल कंपस’ था.

‘दायरा’ के बारे में

मेघना गुलजार की क्राइम थ्रिलर दायरा में करीना कपूर डीसीपी अजूनी कोहली को रोल कर रहीं हैं. वहीं पृथ्वीराज सुकुमारन डीसीपी रमन कुमार के किरदार में हैं. दोनों पुलिस ऑफिसर्स न्याय चाहते हैं लेकिन दोनों का विक्टिम को इंसाफ दिलाने का तरीका अलग है.

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About the author हिमांशी चौधरी

हिमांशी चौधरी पत्रकारिता में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर चुकीं हैं और फिलहाल ABP Live के साथ बतौर इंटर्न एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इससे पहले वे 'मैं भी भारत' में मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने ट्राइबल बीट से जुड़ी न्यूज रिसर्च, स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग, वॉयसओवर और डिजिटल कंटेंट प्रोडक्शन की जिम्मेदारी संभाली थी. पत्रकारिता के साथ उन्हें डिजिटल स्टोरीटेलिंग और वीडियो कंटेंट प्रोडक्शन का भी अनुभव है. संपर्क करें-  himanshi.8012@gmail.com
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Published at : 23 Sep 2026 12:47 PM (IST)
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