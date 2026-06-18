हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीFree Movies On OTT: 'देऊळ बंद' से रोमांस-हॉरर तक, Zee5 की इन 5 धांसू फिल्मों के हो जाएंगे फैन, एक ने कमाया 470% प्रॉफिट

Free Movies On OTT: 'देऊळ बंद' से रोमांस-हॉरर तक, Zee5 की इन 5 धांसू फिल्मों के हो जाएंगे फैन, एक ने कमाया 470% प्रॉफिट

Free Movies On OTT: अगर आपके पास कोई ओटीटी का सब्सक्रिप्शन नहीं है और आप फ्री में फिल्में देखना चाहते हैं तो आप जी5 पर फ्री में मराठी फिल्म 'देऊळ बंद' समेत रोमांस से हॉरर तक कई फिल्में देख सकते हैं.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 18 Jun 2026 09:38 PM (IST)
Preferred Sources

ओटीटी पर हर हफ्ते ही कोई ना कोई फिल्म और सीरीज रिलीज होती है. इसमें कई बार दर्शकों की फेवरेट और मोस्ट अवेटेड फिल्में शामिल हैं. लेकिन कई बार दर्शकों के पास कोई सब्सक्रिप्शन नहीं होता है. ऐसे में अगर आप ओटीटी पर फ्री में फिल्में देखना चाहते हैं तो आपके लिए 5 धांसू फिल्मों के नाम लेकर आए हैं, जिसे आप ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 पर देख सकते हैं. इसमें रोमांस से लेकर हॉरर तक का नाम शामिल है. देखिए लिस्ट...

गीता गोविंदम

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा स्टारर फिल्म 'गीता गोविंदम' कपल की हिट फिल्मों में से एक है. ये फिल्म जी5 पर फ्री में देखी जा सकती है. इसके साथ ही अगर फिल्म की कमाई के बारे में बात करें तो रिपोर्ट्स के अनुसार, फिल्म ने 5 करोड़ के बजट में बंपर कमाई की थी. फिल्म ने वर्ल्डवाइड 132 करोड़ का कलेक्शन किया था. इस लिहाज से इसने 400% से ज्यादा प्रॉफिट कमाया था. 2018 में रिलीज हुई ये फिल्म अब जी5 पर फ्री की कैटेगरी में नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है.

Geetha Govindam (2018) - IMDb

यह भी पढ़ें: बॉक्स ऑफिस पर 137.69% का बंपर मुनाफा, अब OTT पर गदर मचा रही है यह साउथ ब्लॉकबस्टर

कॉकटेल

रश्मिका मंदाना, शाहिद कपूर और कृति सेनन की फिल्म 'कॉकटेल 2' 19 जून को रिलीज होने वाली है. इसी बीच फिल्म का फर्स्ट पार्ट भी ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 पर नंबर 2 पर ट्रेंड कर रहा है, जिसमें सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण लीड रोल में थे. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म का बजट 45 करोड़ था जबकि इसका इंडिया नेट कलेक्शन 71.24 करोड़ और ग्रॉस कलेक्शन 121.78 करोड़ था. इसने ओवरसीज में भी 25.61 करोड़ कमाए थे. अब इसे फ्री में जी5 पर देख सकते हैं.

Cocktail (2012) - IMDb

कोना

'कोना' एक कन्नड़ मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है, जिसमें कोमल कुमार, तनिषा कप्पुंदा, ऋत्वि जगदीश अहम रोल में थे. फिल्म जी5 पर तीसरे नंबर पर ट्रेंड कर रही है. इसे जी5 पर फ्री में देख सकते हैं. हालांकि, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास परफॉर्म नहीं कर पाई थी. सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 47 लाख और इंडिया नेट कलेक्शन 43 लाख था. 

Kona (2025) - IMDb

यह भी पढ़ें: ममता कुलकर्णी के प्यार में थे शादीशुदा आमिर खान, किया था सुसाइड की कोशिश?

दशावतार

मराठी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म 'दशावतार' का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है. ये जी5 की फ्री लिस्ट में चौथे नंबर पर ट्रेंड कर रही है. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 470% का प्रॉफिट भी कमाया था. सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 28.50 करोड़ का ग्रॉस कलेकशन और इंडिया नेट कलेक्शन 24.21 करोड़ किया था. जबकि इसका बजट 5 करोड़ रहा था. इस फिल्म को फ्री में देख सकते हैं. 

Dashavatar (2025) - IMDb

देऊळ बंद  

'देऊळ बंद2' इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर छप्परफाड़ कमाई कर रही है. इसने 800% प्रॉफिट कमाया. इसी बीच ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 पर फिल्म का फर्स्ट पार्ट 'देऊळ बंद' भी ट्रेंड कर रहा है. इसे जी5 पर फ्री में देख सकते हैं. ये ट्रेंडिंग लिस्ट में 5वें नंबर पर है. रिपोर्ट्स की मानें तो ये भी 2015 की मराठी की प्रॉफिटेबल फिल्मों में से एक रही थी, जिसका लाइफटाइम कलेक्शन करीब 20 करोड़ रहा था.

Deool Band (2015) - IMDb

और पढ़ें

About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
Read More
Published at : 18 Jun 2026 09:33 PM (IST)
Tags :
OTT ZEE5 Deool Band
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ओटीटी
Free Movies On OTT: 'देऊळ बंद' से रोमांस-हॉरर तक, Zee5 की इन 5 धांसू फिल्मों के हो जाएंगे फैन, एक ने कमाया 470% प्रॉफिट
ओटीटी रिलीज: 'देऊळ बंद' से रोमांस-हॉरर तक, Zee5 की इन 5 धांसू फिल्मों के हो जाएंगे फैन, सब हैं फ्री
ओटीटी
'धुरंधर 2 अन्मूयेटड वर्जन' से 'दृश्यम 3' तक, फ्राइडे को OTT पर रिलीज हो रही 7 नई फिल्में-सीरीज, वीकेंड के लिए बेस्ट ऑप्शन
'धुरंधर 2 अन्मूयेटड वर्जन' से 'दृश्यम 3' तक, फ्राइडे को OTT पर रिलीज हो रही 7 नई फिल्में-सीरीज
ओटीटी
Drishyam 3 OTT Release: मोहनलाल की 'दृश्यम 3' अब ओटीटी पर मचाएगी धमाल, जानें- कब, कहां और किस टाइम से देख सकेंगे ?
मोहनलाल की दृश्यम 3 अब ओटीटी पर मचाएगी धमाल, जानें- कब और कहां होगी स्ट्रीम?
ओटीटी
इस वीकेंड ओटीटी पर लगेगा इन 4 मलयालम फिल्मों का तड़का, जानें कब और कहां रिलीज होगी स्ट्रीम
इस वीकेंड ओटीटी पर लगेगा इन 4 मलयालम फिल्मों का तड़का, जानें कब और कहां रिलीज होगी स्ट्रीम
Advertisement

वीडियोज

2026 Maruti Brezza Facelift: Turbo Engine के साथ होगी और भी Powerful? #maruti #brezza #autolive
Bollywood News: सनी देओल की ‘बंटवारा 1947’ टीजर से मचा धमाल, आमिर खान की आवाज ने बढ़ाया इमोशनल असर (18.06.26)
Jagadhatri:😯Maya ने Jagadhatri-Shivay के सामने रखी बड़ी शर्त, शादीशुदा होने का सबूत देने को कहा #sbs
Nitin Gadkari ने Sign की E100 File! क्या 100% Ethanol Cars Practical हैं? #nitingadkari #autolive
US-Iran Peace Deal: पेट्रोल -डीजल के साथ क्या-क्या सस्ता होने वाला है? आम आदमी की चांदी! |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
इधर यूएस-ईरान की हुई डील, उधर भारत को मिलने जा रही कल बड़ी खुशखबरी! दूर होगी रसोई गैस की किल्लत
इधर यूएस-ईरान की हुई डील, उधर भारत को मिलने जा रही कल बड़ी खुशखबरी! दूर होगी रसोई गैस की किल्लत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी बोले, 'दूध पीकर गाय को जो सड़क पर छोड़ देते हैं, ...वही लोग सरकार पर आरोप लगाते हैं'
CM योगी बोले, 'दूध पीकर गाय को जो सड़क पर छोड़ देते हैं, ...वही लोग सरकार पर आरोप लगाते हैं'
बॉलीवुड
Entertainment Roundup: करीना कपूर की 'दायरा' की पहली झलक आई सामने, वैष्णों देवी पहुंचे अक्षय कुमार
करीना कपूर की 'दायरा' की पहली झलक आई सामने, वैष्णों देवी पहुंचे अक्षय कुमार
क्रिकेट
AFG के खिलाफ जीत के बाद शुभमन गिल और ईशान किशन के बीच हुई बहस, सामने आया वीडियो
AFG के खिलाफ जीत के बाद शुभमन गिल और ईशान किशन के बीच हुई बहस, सामने आया वीडियो
इंडिया
Explained: बादल, आंधी, तूफान... लेकिन बारिश क्यों नहीं? जून में 42% कम गिरा पानी, कितने गंभीर होंगे नतीजे?
Explained: बादल, आंधी, तूफान... लेकिन बारिश क्यों नहीं? 42% कम बरसात, कितने गंभीर होंगे नतीजे?
विश्व
PoK Protest: PoJK में बगावत तेज! 10वें दिन सड़कों पर उतरे 70 हजार प्रदर्शनकारी, पाक सेना के खिलाफ लगे जोरदार नारे
PoJK में बगावत तेज! 10वें दिन सड़कों पर उतरे 70 हजार प्रदर्शनकारी, पाक सेना के खिलाफ लगे नारे
इंडिया
NEET Paper Leak: ‘टेलीग्राम बन रहा नया डार्क वेब’, बैन के बाद दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र सरकार ने लगाए ये गंभीर आरोप
टेलीग्राम बन रहा आतंक का ‘डार्क वेब’, दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र सरकार ने लगाए ये गंभीर आरोप
इंडिया
Delimitation Bill: परिसीमन बिल पर सियासत गरमाई! चंद्रबाबू नायडू के इशारों पर शशि थरूर ने दी तीखी प्रतिक्रिया
परिसीमन बिल पर सियासत गरमाई! चंद्रबाबू नायडू के इशारों पर शशि थरूर ने दी तीखी प्रतिक्रिया
ABP NEWS
31 लाख के 105 मोबाइल रिकवर, यूपी की सर्विलांस टीम का एक्शन
31 लाख के 105 मोबाइल रिकवर, यूपी की सर्विलांस टीम का एक्शन
ABP NEWS
Viral Video | मारपीट चलती रही, गार्ड मजे लेता रहा
Viral Video | मारपीट चलती रही, गार्ड मजे लेता रहा
ABP NEWS
Viral Video : बंद वाइन शॉप पर युवक ने निकाली दुश्मनी, वीडियो वायरल!
Viral Video : बंद वाइन शॉप पर युवक ने निकाली दुश्मनी, वीडियो वायरल!
ABP NEWS
Viral Video : ग्रेटर नोएडा में कुंभकर्ण ! बीच रोड गाड़ी लगाकर सो गया
Viral Video : ग्रेटर नोएडा में कुंभकर्ण ! बीच रोड गाड़ी लगाकर सो गया
ABP NEWS
Viral Video : CM Yogi की गोद में डरा डरा दिखाई दे रहा मासूम ?
Viral Video : CM Yogi की गोद में डरा डरा दिखाई दे रहा मासूम ?
Embed widget