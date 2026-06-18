ओटीटी पर हर हफ्ते ही कोई ना कोई फिल्म और सीरीज रिलीज होती है. इसमें कई बार दर्शकों की फेवरेट और मोस्ट अवेटेड फिल्में शामिल हैं. लेकिन कई बार दर्शकों के पास कोई सब्सक्रिप्शन नहीं होता है. ऐसे में अगर आप ओटीटी पर फ्री में फिल्में देखना चाहते हैं तो आपके लिए 5 धांसू फिल्मों के नाम लेकर आए हैं, जिसे आप ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 पर देख सकते हैं. इसमें रोमांस से लेकर हॉरर तक का नाम शामिल है. देखिए लिस्ट...

गीता गोविंदम

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा स्टारर फिल्म 'गीता गोविंदम' कपल की हिट फिल्मों में से एक है. ये फिल्म जी5 पर फ्री में देखी जा सकती है. इसके साथ ही अगर फिल्म की कमाई के बारे में बात करें तो रिपोर्ट्स के अनुसार, फिल्म ने 5 करोड़ के बजट में बंपर कमाई की थी. फिल्म ने वर्ल्डवाइड 132 करोड़ का कलेक्शन किया था. इस लिहाज से इसने 400% से ज्यादा प्रॉफिट कमाया था. 2018 में रिलीज हुई ये फिल्म अब जी5 पर फ्री की कैटेगरी में नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है.

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कॉकटेल

रश्मिका मंदाना, शाहिद कपूर और कृति सेनन की फिल्म 'कॉकटेल 2' 19 जून को रिलीज होने वाली है. इसी बीच फिल्म का फर्स्ट पार्ट भी ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 पर नंबर 2 पर ट्रेंड कर रहा है, जिसमें सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण लीड रोल में थे. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म का बजट 45 करोड़ था जबकि इसका इंडिया नेट कलेक्शन 71.24 करोड़ और ग्रॉस कलेक्शन 121.78 करोड़ था. इसने ओवरसीज में भी 25.61 करोड़ कमाए थे. अब इसे फ्री में जी5 पर देख सकते हैं.

कोना

'कोना' एक कन्नड़ मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है, जिसमें कोमल कुमार, तनिषा कप्पुंदा, ऋत्वि जगदीश अहम रोल में थे. फिल्म जी5 पर तीसरे नंबर पर ट्रेंड कर रही है. इसे जी5 पर फ्री में देख सकते हैं. हालांकि, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास परफॉर्म नहीं कर पाई थी. सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 47 लाख और इंडिया नेट कलेक्शन 43 लाख था.

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दशावतार

मराठी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म 'दशावतार' का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है. ये जी5 की फ्री लिस्ट में चौथे नंबर पर ट्रेंड कर रही है. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 470% का प्रॉफिट भी कमाया था. सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 28.50 करोड़ का ग्रॉस कलेकशन और इंडिया नेट कलेक्शन 24.21 करोड़ किया था. जबकि इसका बजट 5 करोड़ रहा था. इस फिल्म को फ्री में देख सकते हैं.

देऊळ बंद

'देऊळ बंद2' इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर छप्परफाड़ कमाई कर रही है. इसने 800% प्रॉफिट कमाया. इसी बीच ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 पर फिल्म का फर्स्ट पार्ट 'देऊळ बंद' भी ट्रेंड कर रहा है. इसे जी5 पर फ्री में देख सकते हैं. ये ट्रेंडिंग लिस्ट में 5वें नंबर पर है. रिपोर्ट्स की मानें तो ये भी 2015 की मराठी की प्रॉफिटेबल फिल्मों में से एक रही थी, जिसका लाइफटाइम कलेक्शन करीब 20 करोड़ रहा था.