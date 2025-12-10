साल 2025 में ओटीटी पर कई मच अवेटेड सीरीज रिलीज हुई इनमें मनोज बाजपेयी की ‘द फैमिली मैन 3’, जयदीप अहलावत की ‘पाताल लोक 2’ और जितेंद्र कुमार की ‘पंचायत 4’ शामिल हैं. इन सभी को दर्शकों ने खूब प्यार दिया. हालांकि इन बड़ी सीरीज के बीच इस साल शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने सबसे बड़ा सरप्राइज दिया है. दरअसल उनके निर्देशन में बने पहले शो, ‘द बैड्स ऑफ़ बॉलीवुड’ साल का सबसे पॉपुलर शो बन गया है. आईएमडीबी की साल 2025 की मोस्ट पॉपुलर सीरीज की लिस्ट में ‘द बैड्स ऑफ़ बॉलीवुड’ ने बाजी मार ली है.

मोस्ट पॉपुलर सीरीज की लिस्ट में आर्यन खान के शो ने मारी बाजी

बुधवार को, IMDb ने 2025 में वर्ल्डवाइड IMDb कस्टमर्स के बीच सबसे पॉपुलर 10 सीरीज़ की अनाउंसमेंट की. और आर्यन खान की वेब सीरीज ने लिस्ट में पहली पोजिशन हासिल कर रही है. इसके बाद दूसरे नंबर पर ज़हान कपूर की ब्लैक वारंट रही और तीसरी पोजिशन जयदीप अहलावत की पाताल लोक सीज़न 2 ने हासिल की. वहीं जितेंद्र की पंचायत सीज़न 4 लिस्ट में चौथे नंबर पर रही है.

पांचवीं पोजिशन वाणी कपूर की मंडला मर्डर्स ने हासिल की. वहीं छठे नंबर पर खौफ है, उसके बाद केके की स्पेशल ऑप्स सीज़न 2 सातवें स्थान पर है. खाकी: द बंगाल चैप्टर को आठवीं पोजिशन मिली है. जबकि मनोज बाजपेयी की द फैमिली मैन सीज़न 3 नौवें नंबर पर है. लिस्ट के एंड में पंकज त्रिपाठी की क्रिमिनल जस्टिस: ए फैमिली मैटर है, जिसे दसवीं पोजिशन हासिल हुई है.

आर्यन खान ने क्या कहा?

शाहरुख खान के बेटे आर्यन इस सम्मान से बेहद खुश हैं और उन्होंने एक बयान में कहा, "द बैड्स ऑफ बॉलीवुड को IMDb पर सबसे पॉपुलर वेब सीरीज़ के रूप में देखना बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम करना चाहते थे - धूम मचाना और चर्चा का केंद्र बनना, कुछ ऐसा बनाना जो मॉर्डन एरा में एक पूरे जॉनर को डिफाइन करे, एक पॉप कल्चरल फिनोमिनन,"

उन्होंने आगे कहा, "मैं चाहता था कि यह शो इस इंडस्ट्री को चलाने वाले पागलपन, जादू, शरारत और अटूट महत्वाकांक्षा का जश्न मनाए. कोई बनावटीपन नहीं, कोई दिखावा नहीं, हमने कहानी को वैसे ही बताया जैसे उसे बताया जाना चाहिए था, और दुनिया भर के दर्शकों ने इसे जबरदस्त सपोर्ट दिया. "

आर्यन ने शो देखने के लिए लोगों का किया शुक्रिया

आर्यन ने कहा कि शो को लेकर सोशल मीडिया पर हो रही चर्चा इस बात का क्लियर साइन है कि यह कल्चरल कंवर्शेसन का हिस्सा बन चुकी है. आर्यन ने आगे कहा, “मीम्स, फैंस द्वारा बनाए गए एडिट्स, बहसें, लोगों का जुनून—यह दिखाता है कि शो अब कल्चर का हिस्सा बन रहा है, न कि सिर्फ वीकेंड पर देखने वाला शो. मैं उन सभी का आभारी हूं जिन्होंने इसे देखना शुरू किया, एंड तक देखा और इसे इतना पॉपुलर बनाया. दर्शकों को इससे जो खुशी मिली है, वही मेरे काम करने का कारण है, यानी दिल से निकली कहानियां पेश करना. और यह तो बस शुरुआत है,”