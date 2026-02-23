हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीHoney OTT Release: थिएटर के बाद अब ओटीटी पर दहशत फैलाएगी ‘हनी’,जानें- कब और कहां रिलीज होगी ये फिल्म

Honey OTT Release: थिएटर के बाद अब ओटीटी पर दहशत फैलाएगी ‘हनी’,जानें- कब और कहां रिलीज होगी ये फिल्म

Honey OTT Release: नवीन चंद्रा की हॉरर थ्रिलर फिल्म ‘हनी’ जल्द ही ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है. जानिए फिल्म की स्ट्रीमिंग डेट और कहानी से जुड़ी खास जानकारी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 23 Feb 2026 02:40 PM (IST)
Preferred Sources

साउथ सिनेमा के जाने माने अभिनेता नवीन चंद्रा की नई हॉरर थ्रिलर फिल्म ‘हनी’ अब ओटीटी पर आने के लिए तैयार है. इस फिल्म का इंतजार कर रहे दर्शकों के लिए अच्छी खबर है कि मेकर्स ने इसकी स्ट्रीमिंग डेट तय कर दी है. यह फिल्म जल्द ही एक बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी, जिससे दर्शक इसे घर बैठे देख सकेंगे. फिल्म पहले सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. और अब इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया जा रहा है. ताकि ज्यादा लोग इसे देख सकें.

फिल्म की कहानी और खास बातें
123 तेलुगु डॉट कॉम की रिपोर्ट के मुताबिक हॉरर थ्रिलर फिल्म ‘हनी’ ओटीटी पर 27 फरवरी को रिलीज की जाएगी. हनी 2026 की तेलुगु हॉरर थ्रिलर फिल्म है. जिसे करुणा कुमार ने लिखा और निर्देशित किया है.इसमें नवीन चंद्रा, दिव्या पिल्लई और दिव्या वध्या ने अभिनय किया है.यह फिल्म डर और सस्पेंस से भरी कहानी लेकर आ रही है.कहानी धीरे-धीरे आगे बढ़ती है, लेकिन हर मोड़ पर कुछ ऐसा होता है जो दर्शकों को चौंका देता है. फिल्म में कई ऐसे दृश्य हैं जहां अचानक होने वाली घटनाएं दिल की धड़कन बढ़ा देती हैं. अंधेरे स्थान, सन्नाटा और रहस्यमयी आवाजें डर का असर और गहरा कर देती हैं.

फिल्म में ऐसे कई दृश्य हैं जो दर्शकों को चौंका देंगे. नवीन चंद्रा ने इस फिल्म में दमदार अभिनय किया है. उनका किरदार कहानी को मजबूती देता है. और अंत तक दर्शकों को बांधे रखता है.नवीन चंद्रा ने इस फिल्म में बहुत मजबूत अभिनय किया है.

Honey OTT Release: थिएटर के बाद अब ओटीटी पर दहशत फैलाएगी ‘हनी’,जानें- कब और कहां रिलीज होगी ये फिल्म

हॉरर प्रेमियों के लिए खास फिल्म
अगर आप डर और सस्पेंस से भरी फिल्में पसंद करते हैं, तो ‘हनी’ आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है. यह फिल्म डर के साथ रहस्य और भावनाओं का भी मेल दिखाती है, जिससे कहानी अंत तक बांधे रखती है. ओटीटी पर रिलीज के बाद अब ज्यादा लोग इसे घर बैठे देख सकेंगे और यह देखना दिलचस्प होगा कि फिल्म दर्शकों का कितना दिल जीत पाती है.

अगला प्रोजेक्ट भी दर्शकों के लिए खास होगा?
वहीं अगर नवीन चंद्रा के आने वाले प्रोजेक्ट की बात करें तो  रिपोर्ट के मूताबिक खबर है कि वह जल्द ही एक नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर सकते हैं. हालांकि अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन उनके फैंस को उम्मीद है कि वह फिर से किसी दमदार किरदार में नजर आएंगे.

नवीन चंद्रा अपनी अलग तरह की भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं और हर बार कुछ नया करने की कोशिश करते हैं. ऐसे में उनका अगला प्रोजेक्ट भी दर्शकों के लिए खास हो सकता है. फैंस को बेसब्री से इंतजार है कि वह अगली बार किस अंदाज में पर्दे पर दिखाई देंगे और क्या नया लेकर आएंगे.

और पढ़ें
Published at : 23 Feb 2026 02:40 PM (IST)
Tags :
Naveen Chandra Honey OTT Release Horror Thriller Movie
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ओटीटी
Honey OTT Release: थिएटर के बाद अब ओटीटी पर दहशत फैलाएगी ‘हनी’,जानें- कब और कहां रिलीज होगी ये फिल्म
थिएटर के बाद अब ओटीटी पर दहशत फैलाएगी ‘हनी’,जानें- कब और कहां रिलीज होगी ये फिल्म
ओटीटी
Tu Yaa Main OTT Release: ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी शनाया- आदर्श की 'तू या मैं'? जानें- यहां पूरी डिटेल
ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी शनाया- आदर्श की 'तू या मैं'? जानें- यहां पूरी डिटेल
ओटीटी
OTT Release This Week: फरवरी के आखिरी हफ्ते में महा एंटरटेनमेंट, रिलीज हो रही 'इक्कीस' से 'द ब्लफ' तक इतनी फिल्में-सीरीज
फरवरी के आखिरी हफ्ते में महा एंटरटेनमेंट, रिलीज हो रही 'इक्कीस' से 'द ब्लफ' तक इतनी फिल्में-सीरीज
ओटीटी
BMW OTT Release Date: ओटीटी पर रिलीज हुई रवि तेजा की 'भरथा महासयूलकु विग्न्यपति', जाने कहां देख सकते हैं फिल्म
बी एम डब्लू ओटीटी रिलीज डेट: ओटीटी पर रिलीज हुई रवि तेजा की 'भरथा महासयूलकु विग्न्यपति', जाने कहां देख सकते हैं फिल्म
Advertisement

वीडियोज

Delhi News: नॉर्थ ईस्ट की छात्राओं पर टिप्पणी करने वाला दंपति फंसा! | Breaking | ABP News
Lucknow University Breaking: LU में नमाज पर बवाल के बाद भारी पुलिस बल तैनात, प्रशासन सख्त। | CM yogi
Lucknow University Breaking: LU में नमाज पर हंगामा, छात्रों की मांग- 'कैंपस को न दें धार्मिक रंग'
Lucknow University Breaking: छात्रों का नमाज को लेकर हंगामा, लगाये जय श्री राम के नारे | CM yogi
Bharat Taxi: Amit Shah का टैक्सी ड्राइवरों को भरोसा, 'शोषण नहीं, मुनाफा मिलेगा' | PM Modi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
जैश के आतंकियों पर भारी पड़ा भारतीय टायसन, कैसे एक डॉग की शहादत से कामयाब हुआ 'ऑपरेशन त्राशी-1'
जैश के आतंकियों पर भारी पड़ा भारतीय टायसन, कैसे एक डॉग की शहादत से कामयाब हुआ 'ऑपरेशन त्राशी-1'
महाराष्ट्र
'कहां से शुरू करूं, समझ नहीं आ रहा...' अजित पवार को याद कर विधानसभा में भावुक हुए सीएम फणडवीस
'कहां से शुरू करूं, समझ नहीं आ रहा...' अजित पवार को याद कर विधानसभा में भावुक हुए सीएम फणडवीस
विश्व
'अंधेरे में रखा...', बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने मोहम्मद यूनुस का खोल दिया काला चिट्ठा, लगाए गंभीर आरोप
'अंधेरे में रखा...', बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने मोहम्मद यूनुस का खोल दिया काला चिट्ठा, लगाए गंभीर आरोप
क्रिकेट
ईशान किशन और अभिषेक शर्मा कितने साल के थे? जब भारतीय सरजमीं पर आखिरी बार जिम्बाब्वे ने टीम इंडिया से खेला था मैच
ईशान किशन और अभिषेक शर्मा कितने साल के थे? जब भारतीय सरजमीं पर आखिरी बार जिम्बाब्वे ने टीम इंडिया से खेला था मैच
टेलीविजन
कैंसर ट्रीटमेंट के बीच दीपिका कक्कड़ को हुई एक और बीमारी, पति शोएब बोले- 'फिर होगी सर्जरी'
कैंसर ट्रीटमेंट के बीच दीपिका कक्कड़ को हुई एक और बीमारी, पति शोएब बोले- 'फिर होगी सर्जरी'
विश्व
कितना अमीर था दुनिया का ड्रग लॉर्ड एल मेंचो? नशे का साम्राज्य, खूबसूरत पत्नी और 3 बच्चे, कौन बनेगा हकदार?
कितना अमीर था दुनिया का ड्रग लॉर्ड एल मेंचो? नशे का साम्राज्य, खूबसूरत पत्नी और 3 बच्चे, हकदार कौन?
यूटिलिटी
मेक्सिको हिंसा में फंस गया है कोई अपना, इस नंबर पर कॉल कर मांगे मदद
मेक्सिको हिंसा में फंस गया है कोई अपना, इस नंबर पर कॉल कर मांगे मदद
हेल्थ
Working Hours and Heart Disease: लॉन्ग वर्किंग आवर्स और देर तक जागने की मजबूरी, जानें दिल के लिए यह कितना खतरनाक?
लॉन्ग वर्किंग आवर्स और देर तक जागने की मजबूरी, जानें दिल के लिए यह कितना खतरनाक?
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget