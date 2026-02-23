थिएटर के बाद अब ओटीटी पर दहशत फैलाएगी ‘हनी’,जानें- कब और कहां रिलीज होगी ये फिल्म

साउथ सिनेमा के जाने माने अभिनेता नवीन चंद्रा की नई हॉरर थ्रिलर फिल्म ‘हनी’ अब ओटीटी पर आने के लिए तैयार है. इस फिल्म का इंतजार कर रहे दर्शकों के लिए अच्छी खबर है कि मेकर्स ने इसकी स्ट्रीमिंग डेट तय कर दी है. यह फिल्म जल्द ही एक बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी, जिससे दर्शक इसे घर बैठे देख सकेंगे. फिल्म पहले सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. और अब इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया जा रहा है. ताकि ज्यादा लोग इसे देख सकें.

फिल्म की कहानी और खास बातें

123 तेलुगु डॉट कॉम की रिपोर्ट के मुताबिक हॉरर थ्रिलर फिल्म ‘हनी’ ओटीटी पर 27 फरवरी को रिलीज की जाएगी. हनी 2026 की तेलुगु हॉरर थ्रिलर फिल्म है. जिसे करुणा कुमार ने लिखा और निर्देशित किया है.इसमें नवीन चंद्रा, दिव्या पिल्लई और दिव्या वध्या ने अभिनय किया है.यह फिल्म डर और सस्पेंस से भरी कहानी लेकर आ रही है.कहानी धीरे-धीरे आगे बढ़ती है, लेकिन हर मोड़ पर कुछ ऐसा होता है जो दर्शकों को चौंका देता है. फिल्म में कई ऐसे दृश्य हैं जहां अचानक होने वाली घटनाएं दिल की धड़कन बढ़ा देती हैं. अंधेरे स्थान, सन्नाटा और रहस्यमयी आवाजें डर का असर और गहरा कर देती हैं.

फिल्म में ऐसे कई दृश्य हैं जो दर्शकों को चौंका देंगे. नवीन चंद्रा ने इस फिल्म में दमदार अभिनय किया है. उनका किरदार कहानी को मजबूती देता है. और अंत तक दर्शकों को बांधे रखता है.नवीन चंद्रा ने इस फिल्म में बहुत मजबूत अभिनय किया है.

हॉरर प्रेमियों के लिए खास फिल्म

अगर आप डर और सस्पेंस से भरी फिल्में पसंद करते हैं, तो ‘हनी’ आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है. यह फिल्म डर के साथ रहस्य और भावनाओं का भी मेल दिखाती है, जिससे कहानी अंत तक बांधे रखती है. ओटीटी पर रिलीज के बाद अब ज्यादा लोग इसे घर बैठे देख सकेंगे और यह देखना दिलचस्प होगा कि फिल्म दर्शकों का कितना दिल जीत पाती है.