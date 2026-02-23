हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
OTT Release This Week: फरवरी के आखिरी हफ्ते में महा एंटरटेनमेंट, रिलीज हो रही 'इक्कीस' से 'द ब्लफ' तक इतनी फिल्में-सीरीज

OTT Release This Week: फरवरी के आखिरी हफ्ते में महा एंटरटेनमेंट, रिलीज हो रही 'इक्कीस' से 'द ब्लफ' तक इतनी फिल्में-सीरीज

OTT Release This Week February 23 To 1st March: इस पूरे वीक ओटीटी पर धमाकेदार एंटरटेनमेंट मिलने वाला है. दरअसल तमाम डिजिटस प्लेटफॉर्म पर कई नई फिल्में और सीरीज रिलीज हो रही है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 23 Feb 2026 11:11 AM (IST)
Preferred Sources

हर वीक की तरह इस हफ़्ते की ओटीटी  रिलीज़ में भी ब्लॉकबस्टर फ़िल्मों के साथ-साथ लेटेस्ट   थ्रिलर सीरीज का एक्साइटिंग लाइन अप हैं. इनमें प्रियंका चोपड़ा की द ब्लफ़ से लेकर ब्रिजर्टन सीज़न 4 पार्ट 2 और ए नाइट ऑफ़ द सेवन किंगडम्स के फिनाले एपिसोड तक शामिल हैं.  लेटेस्ट डिजिटल ड्रॉप्स हर जॉनर लवर के लिए नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट की गारंटी देती हैं. तो चलिए इस हफ्ते ओटीटी पर रिलीज हो रही नई फ़िल्मों और सीरीज की पूरी लिस्ट चेक कर लेते हैं जिन्हें आप अपने वीकेंड पर बिंज वॉच कर सकते हैं.

इक्कीस
श्रीराम राघवन की डायरेक्ट की हुई, इक्कीस एक शानदार बायोग्राफिकल वॉर ड्रामा है जो सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल (अगस्त्य नंदा स्टारर) की बहादुरी भरी लेकिन छोटी सी ज़िंदगी की कहानी है, जो भारत के सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र पाने वाले थे. पारंपरिक मिलिट्री कहानियों से हटकर, यह फिल्म एक सेंसिटिव, नॉन-लीनियर कहानी दिखाती है जो 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान बसंतर की भयानक लड़ाई को तीस साल बाद की एक सोची-समझी यात्रा से जोड़ती है. ये फिल्म दिवंगत धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म है. इसे ओटीटी के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर 26 फरवरी से देख सकते हैं.

साइको सैयां
साइको सैयां एक रोमांटिक थ्रिलर सीरीज़ है जो पैशनेट प्यार और बहुत ज़्यादा जुनून के बीच की खतरनाक, पतली लाइन को दिखाती है. इसमें तेजस्वी प्रकाश चारू के रोल में, रवि किशन हंटर चौहान के रोल में, और अनुद सिंह ढाका कार्तिक पांडे के रोल में हैं. इसे 24 फरवरी से अमेजन मैक्स प्लेयर पर स्ट्रीम किया जा सकता है.

एक्यूज्ड
एक्यूज्ड की कहानी बताती है कि जब लंदन की एक मशहूर क्वीर डॉक्टर पर सेक्शुअल मिसकंडक्ट का आरोप लगता है, तो उसकी ज़िंदगी में क्या होता है. अनुभूति कश्यप के डायरेक्शन में बनी एक्यूज्ड में कोंकणा सेन शर्मा, प्रतिभा रांटा और सुकांत गोयल अहम रोल में हैं. इसे नेटफ्लिक्स पर 27 फरवरी से स्ट्रीम कर सकते हैं.

इक कुड़ी
पंजाबी रोमांटिक कॉमेडी इक कुड़ी में शहनाज़ गिल ने डबल रोल किया है. यह सिम्मी के बारे में है, जो एक मॉडर्न औरत है. उसकी अरेंज मैरिज की प्लानिंग तब बिगड़ जाती है जब उसे अपने मंगेतर के रहस्यमयी अतीत पर शक होता है. अपने फैसले को लेकर झिझकती हुई, सिम्मी अपने मंगेतर के बैकग्राउंड को चेक करने का फैसला करती है, जिससे मज़ेदार, अजीब और चौंकाने वाली स्थितियां पैदा होती हैंय सच का पता लगाने की इस जोशीली लड़की की जर्नी एक पुराने पारिवारिक राज़ का खुलासा करती है जो उसकी लव स्टोरी का रुख बदल देती है. इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म चौपाल पर 26 फरवरी से स्ट्रीम कर सकते हैं.

द ब्लफ़
द ब्लफ़ एक ज़बरदस्त एक्शन थ्रिलर फ़िल्म है जिसे फ्रैंक ई फ़्लॉवर ने डायरेक्ट किया है और इसे  फ़्लॉवर और जो बैलारिनी ने लिखा है. इस फिल्म में प्रियंका चोपड़ा, कार्ल अर्बन, इस्माइल क्रूज़ कॉर्डोवा, सफ़िया ओकले-ग्रीन और टेमुएरा मॉरिसन हैं. ये फिल्म प्राइम वीडियो पर इस 25 फरवरी को रिलीज हो रही है.

ब्रिजर्टन सीज़न 4 पार्ट 2
ब्रिजर्टन एक अल्टरनेटिव हिस्ट्री रीजेंसी रोमांस टेलीविज़न सीरीज़ है जिसे क्रिस वैन ड्यूसेन ने नेटफ्लिक्स के लिए बनाया है. जूलिया क्विन की इसी नाम की बुक सीरीज़ पर आधारित, यह शोंडालैंड का नेटफ्लिक्स के लिए पहला स्क्रिप्टेड शो है. इसे 26 फरवरी से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम किया जा सकता है.

ए नाइट ऑफ़ द सेवन किंगडम्स फिनाले
सबसे मशहूर ड्रामा, ए नाइट ऑफ़ द सेवन किंगडम्स, ट्रायल ऑफ़ सेवन के मुश्किल नतीजों के बाद खत्म हो रहा है. कहानी सर डंकन द टॉल के साथ आगे बढ़ेगी, जो प्रिंस एरियन टारगेरियन के खिलाफ अपनी इज्ज़त बचाने के लिए लड़ता है. डंक इस खतरनाक, बड़ी लड़ाई में बच जाता है लेकिन प्रिंस बेलोर टारगेरियन की चौंकाने वाली मौत हो जाती है, जिसका सिर कुचल जाता है. इसे ओटीटी के प्लेटफॉर्म जियो हॉट स्टार पर 23 फरवरी, 2026 से देख सकते हैं.

पैराडाइज़ (सीज़न 2)
इस साइंस-फिक्शन ड्रामा में स्टर्लिंग के ब्राउन, जूलियन निकोलसन, सारा शाही और कई और कलाकार हैं. दूसरे सीज़न में सीक्रेट सर्विस एजेंट ज़ेवियर की कहानी दिखाई जाएगी, जो अपनी पत्नी टेरी को ढूंढने के लिए भाग जाता है. कहानी एक नए किरदार, एनी (शैलीन वुडली) के ज़रिए दुनिया के खत्म होने के बाद की कठोर दुनिया को दिखाती है, जो ग्रेसलैंड में एक सर्वाइवर है. इसे जियो हॉटस्टार पर 23 फरवरी, 2026 से देख सकते हैं.

द ग्रे हाउस
द ग्रे हाउस एक हिस्टोरिकल ड्रामा है जो अमेरिकन सिविल वॉर के दौरान एक सीक्रेट जासूसी गैंग चलाने वाली महिलाओं के एक ग्रुप पर बेस्ड है. ये महिलाएं अंडरग्राउंड रेलरोड ऑपरेटिव से यूनियन जासूस बन जाती हैं, और एक खास फार्महाउस से वॉर के नतीजों पर काफी असर डालती हैं. इसे अमेज़न प्राइम वीडियो पर 26 फरवरी, 2026 से देख सकते हैं.

वन बैटल ऑफ अनदर
लियोनार्डो डिकैप्रियो ने बॉब का रोल किया है, जो एक पुराना क्रांतिकारी है और छिपकर रह रहा है. उसका अतीत धोखे, हिंसा और रेडिकल ग्रुप फ्रेंच 75 के साथ बिताए अनसुलझे गुनाहों से भरा है. जब उसका बुरा दुश्मन (शॉन पेन) 16 साल बाद वापस आता है और उसकी बेटी (चेस इनफिनिटी) गायब हो जाती है, तो बॉब उसे ढूंढने के लिए दौड़ पड़ता है. पिता और बेटी दोनों अपने अतीत के नतीजों से जूझ रहे हैं।.पॉल थॉमस एंडरसन के डायरेक्शन में बनी इस 161 मिनट की ब्लैक कॉमेडी एक्शन ड्रामा ने चार गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड और 13 ऑस्कर नॉमिनेशन जीते, जिसमें बेस्ट पिक्चर, बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट एक्टर शामिल हैं. इसमें बेनिसियो डेल टोरो और तेयाना टेलर भी हैं. इसे जियो हॉट 

क्रांतिज्योति विद्यालय मराठी माध्यम
यह एक मराठी भाषा का ड्रामा है, जिसे हेमंत धोमे ने डायरेक्ट किया है. यह एक टूटते हुए मराठी-मीडियम स्कूल को बंद होने से बचाने की कोशिश को दिखाता है, और रीजनल भाषा की पढ़ाई और कॉर्पोरेट इंग्लिश-मीडियम स्कूलों के बढ़ने के बीच के टकराव को दिखाता है. इसे जी5 पर 27 फरवरी, 2026 से स्ट्री कर सकते हैं.

सीक्रेट स्टोरीज़
ये मलयालम सीरीज़ एक डरावनी थ्रिलर है जो रोज़लिन (संजना दीपू) नाम की एक परेशान टीनेजर के बारे में है, जिसे बार-बार बहुत बुरे सपने आते हैं, जिसमें हरी आंखों वाला एक रहस्यमयी आदमी उसे मारने की कोशिश करता है. इसे जियो हॉटस्टार पर 27 फरवरी, 2026 से देख सकते हैं.

थडयम
थडयम एक आने वाली क्राइम सीरीज़ है, जिसे नवीनकुमार पलानीवेल ने लिखा और डायरेक्ट किया है, इसमें समुथिरकानी, शिवदा, राज तिरंदास, मुन्नार रमेश, सुंदरपंडियन, प्रेम, कोटरावई, विशाकन और पुलिपंडी जैसे कलाकार हैं. इसे जी5 पर 27 फरवरी से देख सकते हैं. 

 

Published at : 23 Feb 2026 10:09 AM (IST)
Accused OTT Release This Week Ikkis The Bluff Ikk Kudi Bridgerton Season 4 Part 2
