लॉन्ग वीकेंड भले ही गुजर गया हो, लेकिन हॉलीवुड में एंटरटेनमेंट का सिलसिला थमने वाला नहीं है. इस हफ्ते ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर कई बड़ी और दमदार हॉलीवुड सीरीज रिलीज होने जा रही हैं. श्रिंकिंग सीजन 3 से लेकर ब्रिजर्टन सीजन 4 तक, दर्शकों के लिए कॉमेडी, ड्रामा और रोमांस से भरपूर कंटेंट तैयार है. अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इस हफ्ते कौन-कौन सी बड़ी हॉलीवुड रिलीज ओटीटी पर दस्तक देने वाली हैं, तो ये पूरी लिस्ट आपके काम की है.

श्रिंकिंग सीजन 3

श्रिंकिंग सीजन 3 एक कॉमेडी-ड्रामा वेब सीरीज है, जो हंसी के साथ-साथ इमोशनल मोमेंट्स भी दिखाती है. इसके पहले दो सीजन दर्शकों को खूब हंसा चुके हैं और अब यह सीरीज तीसरे सीजन के साथ वापसी कर रही है. इस बार भी कहानी मजेदार बातचीत, रिश्तों और जिंदगी की उलझनों के इर्द-गिर्द घूमेगी, जिसे हल्के-फुल्के अंदाज में पेश किया जाएगा. मेकर्स के मुताबिक, यह सीजन शो का आखिरी भी हो सकता है, इसलिए इसे और खास माना जा रहा है.

इस सीजन में जेसन सेगेल, जेसिका विलियम्स, ल्यूक टेनी, माइकल यूरी, लुकिता मैक्सवेल, क्रिस्टा मिलर, हैरिसन फोर्ड और टेड मैकगिनले नजर आएंगे. श्रिंकिंग सीजन 3 का प्रीमियर 28 जनवरी से होगा और इसे आप एपप्ल टीवी पर स्ट्रीम कर सकते हैं.

ब्रिजर्टन सीजन 4

ब्रिजर्टन सीजन 4 एक रोमांटिक वेब सीरीज है, जो पुराने जमाने की अलग दुनिया यानी “टॉन” की कहानी दिखाती है. इस बार कहानी बेनेडिक्ट ब्रिजर्टन के इर्द-गिर्द घूमेगी, जो अब तक कुंवारे रहे हैं. एक शानदार नकाबपोश पार्टी में उनकी मुलाकात एक ऐसी लड़की से होती है, जो असल में एक लेडीज मेड होती है लेकिन पहचान छुपाकर आई होती है. यहीं से दोनों की दिलचस्प और प्यार भरी कहानी शुरू होती है.

इस सीजन में मसाली बदूजा, येरिन हा, केटी लियुंग, मिशेल माओ, एमा नाओमी, ह्यू सैक्स और इसाबेला वेई नजर आएंगे. ब्रिजर्टन सीजन 4 को दो पार्ट्स में रिलीज किया जाएगा. पहला पार्ट 29 जनवरी को आएगा और दूसरा 26 फरवरी को. इस सीरीज को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकेंगे.

वंडर मैन

वंडर मैन एक कॉमेडी-ड्रामा वेब सीरीज है, जिसकी कहानी दो हॉलीवुड एक्टर्स के इर्द-गिर्द घूमती है. दोनों अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए ऐसी फिल्मों की तलाश में हैं, जो उनकी जिंदगी बदल दे. इसी दौरान वे एक सुपरहीरो जैसे किरदार में खुद को ढालने की कोशिश करते हैं. इस सफर में दर्शकों को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की चमक-धमक के पीछे की असली सच्चाई भी देखने को मिलती है.

इस सीरीज में याह्या अब्दुल-मतीन II, बेन किंग्सले, आरियन मोयेद, एक्स मेयो और ज्लाटको बुरिच अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. वंडर मैन का निर्देशन डेस्टिन डैनियल क्रेटन, जेम्स पॉन्सोल्ट, टिफनी जॉनसन और स्टेला मैगी ने किया है. यह सीरीज 27 जनवरी यानी आज से डिजनी प्लस पर स्ट्रीम हो चुकी है.