यह कोई छुपी बात नहीं है कि ‘हीरामंडी’ की सक्सेस के बाद, संजय लीला भंसाली अपने हिट शो का सीक्वल भी लाएंगे. फिलहाल हर कोई ‘हीरामंडी 2’ का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है, वहीं अब पता चला है कि फिल्म निर्माता इस पर काम कर रहे हैं. हाल ही में, शो के लेखकों में से एक, विभु पुरी ने सीरीज़ को लेकर बड़ा अपडेट दिया है. जानते हैं ‘हीरामंडी 2’ कब आएगी?

‘हीरामंडी 2’ को लेकर आया बड़ा अपडेट

विभु पुरी ने मिड-डे को ‘हीरामंडी 2’ को लेकर बड़ा अपडेट देते हुए बताया, "हम अभी राइटिंग फेज में हैं, किरदारों और उनकी कहानियों की सर्च कर रहे हैं." उन्होंने आगे बताया कि हीरामंडी की सफलता के बाद, सीक्वल से बहुत उम्मीदें हैं. उन्होंने आगे कहा, "लोगों को शक था कि क्या यह शो आज की जनरेशन को पसंद आएगा और क्या वे इसे समझ पाएंगे, लेकिन उन्होंने हीरामंडी की दुनिया को अपना लिया."

भंसाली ने ‘हीरामंडी 2’ को लेकर क्या कहा था?

इससे पहले, भंसाली ने ‘हीरामंडी 2’ के बारे में भी बात की थी, जब उन्होंने वैरायटी को बताया था, "एक सीरीज़ बनाने में बहुत कुछ लगता है. इसमें बहुत कुछ लगा है. फरवरी 2022 में 'गंगूबाई' रिलीज़ होने के बाद से, अब तक हर एक दिन मैंने बिना ब्रेक के काम किया है. इसलिए सीरीज़ पर ज़िम्मेदारी बहुत बड़ी है."

सीक्वल की कहानी के बारे में जानकारी देते हुए, निर्देशक ने आगे कहा, "हीरामंडी 2 में, महिलाएं अब लाहौर से फ़िल्मी दुनिया में आती हैं. विभाजन के बाद वे लाहौर छोड़ देती हैं और उनमें से ज़्यादातर मुंबई या कोलकाता फ़िल्म इंडस्ट्री में बस जाती हैं. तो बाज़ार में उनका सफ़र वैसा ही रहता है. उन्हें अब भी नाचना-गाना पड़ता है, लेकिन इस बार नवाबों के लिए नहीं, बल्कि निर्माताओं के लिए. तो हम दूसरे सीज़न की योजना बना रहे हैं, देखते हैं यह कहां तक जाता है. "

View this post on Instagram A post shared by Heeramandi: The Diamond Bazaar (@heeramandinetflix)

‘हीरामंडी’ स्टार कास्ट

हीरामंडी में मनीषा कोइराला, सोनाक्षी सिन्हा, ऋचा चड्ढा, अदिति राव हैदरी, संजीदा शेख और शर्मिन सहगल आज़ादी से पहले के लाहौर की तवायफ़ों के रूप में हैं, जो अस्तित्व और सम्मान के लिए संघर्ष करती हैं. शेखर सुमन, फरदीन खान, अध्ययन सुमन, ताहा शाह बदुशाह और इंद्रेश मलिक ने भी इस सीरीज़ में अहम किरदार निभाए हैं. यह शो फ़िलहाल नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग कर रहा है.