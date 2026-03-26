रानी मुखर्जी की 'मर्दानी 3' ओटीटी पर होगी रिलीज, जानें कब और कहां देख सकते हैं फिल्म

Mardaani 3 OTT Release: रानी मुखर्जी की फिल्म 'मर्दानी 3' 30 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस फिल्म को दर्शकों ने खूब पसंद किया था. फिल्म में रानी मुखर्जी को एक बार फिर से शिवानी शिवाजी रॉय के किरदार में देखने के बाद दर्शकों का उत्साह बढ़ गया था. इसके बाद अब ये फिल्म जल्दी ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज होने वाली है. अगर आपने भी अब तक ये फिल्म नहीं देखी है तो जान लें, ये कहां और कब रिलीज होने वाली है.

कहां और कब होगी रिलीज?

'मर्दानी 3' फिल्म थिएटर रिलीज के दो महीने बाद अब फाइनली ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज होने जा रही है. इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 27 मार्च को रिलीज होने वाली है. इस बारे में खुद नेटफ्लिक्स के द्वारा ही बताया गया है. नेटफ्लिक्स के इंस्टाग्राम पेज पर पर फिल्म का एक पोस्टर शेयर किया गया है, जिसके साथ कैप्शन में लिखा है, 'क्रिमिनल्स के बुरे दिन शुरु. शेरनी आ रही है शिकार करने.'

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'मर्दानी 3' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'मर्दानी 3' फिल्म जिस जोनर की है, वो थोड़ा स्लो ही चलती है. ऐसे में इस फिल्म ने भी कलेक्शन तोड़ा स्लो ही शुरू किया था. लेकिन इसने अपनी लागत तो निकाल ही ली थी. फिल्म ने दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस में 74.75 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. तो वहीं भारत में फिल्म का कलेक्शन 60.50 के लगभग रहा है.

'मर्दानी 3' के बारे में

'मर्दानी 3' फिल्म 30 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. ये एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है, जो यशराज फिल्म्स की साल 2016 में आई फिल्म 'मर्दानी' का ही तीसरा भाग है. इन तीनों ही पार्ट्स में रानी मुखर्जी शिवानी शिाजी रॉय के किरदार में नजर आ रही हैं. इस बार फिल्म में रानी के किरदार ने मिसिंग गर्ल्स की खोजबीन की है. फिल्म के तीनों ही पार्ट्स को दर्शकों की मिली जुली प्रतिक्रिया मिली है.