बिग बॉस 19 इन दिनों टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है. शो में लगातार एलिमिनेशन हो रहे हैं वहीं बचे हुए कंटेस्टेंट के बीच भी खूब झगड़े हो रहे हैं. इतना ही नहीं ये घरवाले एक दूसरे कि लिए भी ऐसा कुछ कह रहे हैं जिससे इंटरनेट पर काफी हंगामा हो रहा है. फिलहाल लेटेस्ट एपिसोड में, कुनिका सदानंद ने अपनी को-कंटेस्टेंट मालती चाहर के बारे में एक बड़ा दावा करके सबको चौंका दिया. हालांकि कुनिका अब सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रही हैं.

कुनिका सदानंद ने मालती चहर को बताया लेस्बियन

यह सब तब शुरू हुआ जब तान्या मित्तल ने कुनिका से कहा कि वह टास्क के दौरान मालती से नाराज़ थीं क्योंकि उन्होंने उन्हें थाली से मारने की कोशिश की थी. तान्या ने अपना गुस्सा ज़ाहिर किया, तो कुनिका उनके पास आईं और दावा किया कि उन्हें मालती के लेस्बियन होने का पूरा यकीन है. कुनिका ने कहा, "एक चीज़ बोलना है, तो ऐसा है ये जो मालती मैडम ना, मुझे पूरा यकीन है कि वह लेस्बियन है. उसका पॉश्चर और उसके बोलने का तरीका भी कुछ ऐसा ही लग रहा है. इसे नोटिस करना." हालाँकि, तान्या ने इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया.

View this post on Instagram A post shared by VIBE MAFIA (@vibemafiaa)

कुनिका हुईं ट्रोल

वहीं कुनिका की मालती को लेस्बियन बताने की ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायल हो रही है और नेटिजंस उन्हें इसके लिए खूब ट्रोल भी कर रहे हैं. एक ने लिखा, “कुनिका आपको शर्म आनी चाहिए.’ एक अन्य ने लिखा, “ बहुत डिसरिस्पेक्ट.” एक और ने लिखा, “भले ही वह हो या नहीं, आपको इसकी परवाह क्यों है, लोग अपने खुद के काम पर ध्यान क्यों नहीं देते, नेशनल टीवी पर इतनी चीप बातें क्यों करते हैं.”

रोहित शेट्टी होस्ट करेंगे वीकेंड का वार

सलमान खान इस वीकेंड के वार एपिसोड को होस्ट नहीं करेंगे. उनकी जगह रोहित शेट्टी इस वीकेंड के वार को होस्ट करते दिखेंगे. इस दौरान वे अमाल मलिक और शहबाज की क्लास लेते दिखेंगे. वहीं वे गौरव खन्ना का सपोर्ट करते भी दिखेंगे.