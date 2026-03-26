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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीये 5 इंडियन फिल्में OTT पर पाकिस्तान में मचा रहीं धूम, एक तो 8 हफ्तों से कर रही ट्रेंड

ये 5 इंडियन फिल्में OTT पर पाकिस्तान में मचा रहीं धूम, एक तो 8 हफ्तों से कर रही ट्रेंड

5 Indian Movies Dominating OTT in Pakistan: पाकिस्तान में ओटीटी पर 5 इंडियन फिल्मों ने अपना दबदबा बनाया हुआ है. इनमें से एक तो 8 हफ्ते से छाई हुई है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 26 Mar 2026 02:58 PM (IST)
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भारत और पाकिस्तान में तनाव बरकरार है, बावजूद इसके पड़ोसी मुल्क में भारतीय फिल्मों को काफी पसंद किया जाता है. जानकर हैरानी होगी कि यहां नेटफ्लिक्स पाकिस्तान के टॉप 10 मूवीज की लिस्ट में 5 भारतीय फिल्मों ने कब्जा किया हुआ है. इनमें से एक तो 8 हफ्तों से यहां ट्रेंडिंग चार्ट में छाई हुई है और सबसे बड़ी हैरानी की बात ये है कि इनमें से तीन फिल्में पाकिस्तान के खिलाफ थीम पर बेस्ड हैं चलिए इन सभी फिल्मों की पूरी लिस्ट जानते हैं.

बॉर्डर 2
सनी देओल, वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ की फिल्म बॉर्डर 2 हाल ही में ओटीटी पर रिलीज हुई थी और ये पाकिस्तान नेटफ्लिक्स पर टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट में चौथे नंबर पर  कब्जा किए हुए है. ये फिल्म 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध पर बेस्ड है. इस फिल्म ने भारत में अपने थिएट्रिकल रन के दौरान बार्डर 2 ने वर्ल्डवाइड 450.19 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया था. इसमें भारत में फिल्म ने 392.94 करोड़ ग्रॉस, विदेश में 57.25 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन और 329.43 करोड़ का नेट कलेक्शन करके दुनिया भर में सफलता हासिल की थी.


ये 5 इंडियन फिल्में OTT पर पाकिस्तान में मचा रहीं धूम, एक तो 8 हफ्तों से कर रही ट्रेंड

मेड इन कोरिया
कार्तिक की फ़िल्म 'मेड इन कोरिया', में प्रियंका मोहन, बेक सी-हून और पार्क हे-जिन ने एक्टिंग की है. ये फिल्म भी पाकिस्तान में Netflix के चार्ट में पांचवें नंबर पर कब्जा किया है. ये तमिल फिल्म पड़ोसी मुल्क में दो हफ्ते से ट्रेंड कर रही है.


ये 5 इंडियन फिल्में OTT पर पाकिस्तान में मचा रहीं धूम, एक तो 8 हफ्तों से कर रही ट्रेंड

धुरंधर
आदित्य धर निर्देशित धुरंधर ने दुनियाभर में खूब तहलका मचाया. वहीं पाकिस्तान के खिलाफ बनी ये फिल्म पड़ोसी मुल्क में भी खूब पसंद की जा रही है. यहां नेटफ्लिक्स के टॉप चार्ट में ये 8 हफ्तों से ट्रेंड कर रही है और फिलहाल ये 7वें नंबर पर बनी हुई है. बता दें कि फिल्म में रणवीर सिंह का हमजा अली मजारी का किरदार कराची के अंडरवर्ल्ड और आतंकी नेटवर्क में घुसपैठ करता है.


ये 5 इंडियन फिल्में OTT पर पाकिस्तान में मचा रहीं धूम, एक तो 8 हफ्तों से कर रही ट्रेंड

तलवार
चौथी फिल्म तलवार है. ये फिल्म साल 2015 में रिलीज हुई थी और ये 2008 के नोएडा डबल मर्डर केस पर आधारित क्रिटिक्स द्वारा सराही गई भारतीय क्राइम-थ्रिलर फ़िल्म है. ये पाकिस्तान में Netflix पर दो हफ्तों से ट्रेंड कर रह है. इस फिल्म में इरफ़ान ख़ान और कोंकणा सेन शर्मा ने अहम रोल प्ले किया है. फ़िल्म की कहानी एक टीनएज लड़की और उसके परिवार के नौकर की हत्या की पुलिस जांच में बेस्ड है जो काफी चौंकाती है.


ये 5 इंडियन फिल्में OTT पर पाकिस्तान में मचा रहीं धूम, एक तो 8 हफ्तों से कर रही ट्रेंड
ये 5 इंडियन फिल्में OTT पर पाकिस्तान में मचा रहीं धूम, एक तो 8 हफ्तों से कर रही ट्रेंड

राजी
आलिया भट्ट की साल 2018 की हिट स्पाई फिल्म राजी भी पाकिस्तान में नेटफ्लिक्स पर धड़ल्ले से देखी जा रही है. ये फिल्म टॉप 10 चार्ट में तीन हफ्तों से ट्रेंड कर रही है और फिलहाल 9वीं पोजिशन पर काबिज है. इस फिल् में आलिया भट्ट ने भारतीय स्पाई का रोल प्ले किया है जो पाकिस्तान में एक मिशन के तहत घुसती है. फिल्म में विक्की कौशल ने भी अहम रोल प्ले किया है.

 

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Published at : 26 Mar 2026 02:50 PM (IST)
Tags :
Border 2 Dhurandhar 2 Made In Korea Razi
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