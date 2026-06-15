हर हफ्ते की तरह इस वीक भी ओटीटी लवर्स के लिए बहुत कुछ नया है. दरअस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी 15 जून से 21 जून के बीच कई नई और दिलचस्प फिल्में और शो रिलीज़ हो रहे हैं.इनमें मोहनलाल की सस्पेंस थ्रिलर दृश्मय 3 से लेकर इंडियन सीरीज़ 'ठुकरा के मेरा प्यार' और 'सेव द टाइगर्स' के नए सीज़न शामिल हैं. यानी आपकी वॉच लिस्ट के लिए शानदार ऑप्शन हैं. चलिए यहां इस हफ्ते ओटीटी प्लेटफॉर्म की पूरी लाइनपर चेक कर लेते हैं.

दृश्यम 3

सिनेमाघरों में ज़बरदस्त सफलता के बाद, मोहनलाल की मलयालम क्राइम थ्रिलर अब ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पर आने के लिए तैयार है. यह फ़िल्म जॉर्जकुट्टी (मोहनलाल स्टारर किरदार) की उस लगातार कोशिश को दिखाती है जिसमें वह अपने परिवार को बचाने की जद्दोजहद करता है. उसे हर पल इस बात का भी भारी भावनात्मक बोझ और डर सताता रहता है कि कहीं वरुण की हत्या से जुड़े उनके छिपे हुए राज़ खुल न जाएं. इस जबरस्त सस्पेंस थ्रिलर को प्राइम वीडियो पर 18 जून से स्ट्रीम कर सकेंगे.





ठुकरा के मेरा प्यार सीजन 2

यह दमदार रोमांटिक सीरीज़ दिखाती है कि कैसे सच्चे प्यार और गहरी नफ़रत के बीच का फ़र्क धुंधला हो जाता है. कहानी शानविका के इर्द-गिर्द घूमती है और कुलदीप की बेवफ़ाई के लिए न्याय पाने की उसकी लड़ाई को दिखाती है. इसे 19 जून से जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.





ये भी पढ़ें:-Bharat Bhhagya Viddhaata BO Day 3: 'भारत भाग्य विधाता' की कमाई में संडे को आई तेजी, क्या वसूल पाएगी 45 करोड़ की लागत?

अथिराडी

कॉलेज बेस्ड इस कॉमेडी-ड्रामा फ़िल्म में टोविनो थॉमस और बेसिल जोसेफ मुख्य भूमिकाओं में हैं. थिएटर में रिलीज़ होने पर यह मलयालम फिल्म हिट रही थी और 19 जून को ये ओटीटी पर आ रही है जिसके बाद इसके और भी ज़्यादा दर्शकों तक पहुंचने की उम्मीद है. इसे सोनी लिव पर देख सकेंगे.





सेव द टाइगर्स 3

हिट तेलुगु कॉमेडी सीरीज़ 'सेव द टाइगर्स' का तीसरा सीज़न 19 जून को प्रीमियर होने वाला है. नए सीज़न में भी तीन परेशान पतियों की मज़ेदार और उथल-पुथल भरी ज़िंदगी दिखाई जाएगी, जो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी की मुश्किलों से जूझ रहे हैं. इसे जियो हॉट स्टार पर देख सकेंगे.





हसबैंड्स इन एक्शन

यह पार्क ग्यू-ताए द्वारा निर्देशित एक साउथ कोरियन एक्शन-कॉमेडी फिल्म है.इस K-ड्रामा में गोंग म्योंग, जिन सन-क्यू, किम जी-सेओक और यूं क्युंग-हो मुख्य भूमिकाओं में हैं. कहानी एक ऐसे जुनूनी नारकोटिक्स डिटेक्टिव की है जो ड्रग्स के एक कुख्यात गैंग लीडर को पकड़ता है, लेकिन उसकी जीत ज़्यादा देर तक नहीं टिकती क्योंकि उसकी एक्स पत्नी का अपहरण हो जाता है. उसे सिर्फ़ एक खतरनाक रेस्क्यू मिशन से ही बचाया जा सकता है. यह 'बडी कॉप' शो 19 जून को नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हो रहा है.





वॉयसमेल्स फॉर इसाबेल

यह फ़िल्म जिल (जोई डॉइच) की कहानी है, जो अपनी बहन इसाबेल की मौत के गम से उबरने के लिए उसके पुराने फोन नंबर पर वॉयसमेल भेजती है. कहानी तब आगे बढ़ती है जब वह फ़ोन नंबर अनजाने में एक रियल एस्टेट एजेंट (निक रॉबिन्सन) को अलॉट कर दिया जाता है, जिसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं होती. इसे नेटफ्लिक्स पर 19 जून से देख सकेंगे.





आई विल फाइंड यू

8 एपिसोड वाली ये थ्रिलर डेविड बरोज के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपने छोटे बेटे की हत्या के आरोप में जेल में उम्रकैद की सज़ा काट रहा है, जबकि उसने ऐसा नहीं किया था. लेकिन कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब उसकी भाभी उसे एक फ़ोटो दिखाती है, जिससे पता चलता है कि उसका बेटा शायद अभी भी ज़िंदा है. इसे 18 जून से नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.





द एजेंसी: सीज़न 2

इस स्पाई थ्रिलर का नया सीज़न सीआईए एजेंट मार्टियन (माइकल फ़ैसबेंडर) की कहानी है, जिन्हें अपनी अंडरकवर ज़िंदगी छोड़कर लंदन स्टेशन वापस लौटने का काम सौंपा जाता है. क्या वह ऐसा कर पाएंगे?

इसे प्राइम वीडियो पर 21 जून, 2026 से देख सकते हैं.

योर फॉल्ट: लंदन

यह रोमांटिक ड्रामा नोआ और निक की कहानी है. नोआ ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी चली जाती है, जबकि निक काम के सिलसिले में लंदन में ही रहता है. शो में उनके रिश्ते को दिखाया गया है, जिसमें दूरी, जलन और जिदगी में नए लोगों के आने से कई चुनौतियाँ आती हैं.





ये भी पढ़ें:-Sunday Box Office: संडे को फिर 'पेद्दी' ने लूटा बॉक्स ऑफिस, 'मैं वापस आऊंगा' ने कंगना और मनोज की फिल्मों को छोड़ा पीछे, जानें- कलेक्शन