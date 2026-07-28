इस हफ्ते साउथ की 8 फिल्में-सीरीज ओटीटी पर काटेंगी बवाल, चेक करें लिस्ट

इस हफ्ते ओटीटी पर कई नई साउथ फिल्में और शोज धमाल मचाने आ रहे हैं जो आपको फुल एंटरटेन करेंगे. दिलचस्प बात ये है कि इस वीक की साउथ ओटीटी लाइनअप में कॉमेडी जॉनर से लेकर हॉरर और सस्पेंस थ्रिलर तक शामिल हैं. यानी हर किसी के देखने के लिए कुछ ना कुछ है. तो चलिए यहां इस हफ्ते ओटीटी के तमाम प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही साउथ फिल्मों और शोज की लिस्ट यहां जान लेते हैं.

'दीवाना'

'दीवाना' कहानी है मुन्ना की, जो एक लोअर-मिडिल-क्लास परिवार से है और बेरोजगार ग्रेजुएट हैय वह बेफिक्र और बिना किसी मकसद के ज़िंदगी जी रहा होता है, तभी उसे अमूल्या से प्यार हो जाता है, जो एक वर्किंग लेडी है. इसके बाद उसकी लाइफ में एक बड़ा टर्न आता है. इस रोमांटिक ड्रामा को श्रीकांत संगीशेट्टी ने डायरेक्ट किया है और इसमें हर्षित आर, स्नेहा मणिमेघलाई, नरेश विजय कृष्णा और जीवन कुमार ने अहम रोल प्ले किया है. इस तेलुगु भाषा की फिल्म को 31 जुलाई से अहा वीडियो पर स्ट्रीम कर सकते हैं.





'भुवनम गगनम'

इसे गिरीश मुलिमनी ने निर्देशित किया है और इस रोमांटिक ड्रामा में प्रमोद पंजू, पृथ्वी अंबर, रेचल डेविड, पोन्नू अश्वथी और शरथ लोहितस्वा ने अहम रोल प्ले किया है. कन्नड़ भाषा की इस फिल्म को भी 31 जुलाई से जी5 पर देख सकते हैं.





'हार्ट बीट' सीजन 3

'हार्ट बीट' के तीसरे सीजन में दीपा बालू, अनुमोल, चारुकेश एम और कार्तिक कुमार नजर आएंगें. इसे दीपक सुंदरराजन, अब्दुल कबीज़ और चिदंबरम मणिवन्नन ने डायरेक्टकिया है. तमिल भाषा के इस रोमांटिक मेडिकल ड्रामा को जियो हॉटस्टार पर 30 जुलाई से स्ट्रीम कर सकेंगे.

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'बालन: द बॉय'

चिदंबरम के निर्देशन में बनी मलयालम की साइकोलॉजिकल थ्रिलर ड्रामा 'बालन: द बॉय' में अधिशेषन केआर, फरज़ाना पलाथिंगल, मुहम्मद ज़िनन, जीन पॉल लाल, डॉली जून, गिरीश एडी, बीना एंटनी ने अहम रोल प्ले किया है जबकि टोविनो थॉमस कैमियो भूमिक में हैं. इसे 31 जुलाई से जी5 पर स्ट्रीम कर सकते हैं.





'आजादी 501'

'आजादी 501' एक वेब सीरीज़ है जो स्मार्टफोन से जुड़े एक स्कैम और कई लोगों की जिंदगी पर इसके असर की कहानी दिखाती है. इस शो में तेजा कल्वकोटा, हर्ष वर्धन, गीता भास्कर ने अहम रोल प्ले किया है और इसे शिवा तेजा ने निर्देशित किया है. इस तेलुगु थ्रिलर को 29 जुलाई से अहा वीडियो पर स्ट्रीम कर सकते हैं.

'लव ओह लव'

'लव ओह लव' कहानी रघुवरन की है, जो अपनी गर्लफ्रेंड अवंतिका को खुश रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है, लेकिन आखिर में कर्ज में डूब जाता है, नौकरी खो देता है और फिर कई मुश्किलों का सामना करता है. इसमें विजयकुमार, राम्या, अश्वथ और सौंदर्या ने अहम रोल प्ले किया है. मेश राजेंद्रन निर्देशित इस तमिल रोमांटिक कॉमेडी को प्राइम वीडियो पर 31 जुलाई से स्ट्रीम कर सकते हैं.

चिन्ना चिन्ना आसई

इंद्रंस, मधु शाह, अपर्णा बालमुरली, थम्बी रमैया, काली वेंकट और विष्णु अगस्त्य स्टारर और वर्षा वासुदेव निर्देशित इस मलयालम ड्रामा को जियो हॉटस्टार पर 28 जुलाई से देख सकते हैं. इसकी कहानी तंजावुर की रहने वाली लीला की है जो एक शांत स्वभाव की महिला है. अपने ट्रैवल ग्रुप से बिछड़ने के बाद वह वाराणसी में अकेली रह जाती है. वहां उसकी मुलाक़ात केरल के एक खुशमिजाज स्कूल टीचर, माधवन मास्टर से होती है, जो उस अनजान शहर में घूमने-फिरने में उसकी मदद करते हैं.





'ऑब्जेक्शन, माय लॉर्ड!'

श्रीकांत मेका, मुकेश ऋषि, अनन्या शर्मा, स्नेहल और समीर स्टारर तेलुगु मिस्ट्री ड्रामा 'ऑब्जेक्शन, माय लॉर्ड!' का निर्देशन संतोष अय्यप्पन ने किया है इसे 31 जुलाई से जी5 पर देख सकते हैं.





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