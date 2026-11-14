करण जौहर के 'कॉफी विद करण 9' में नजर आएंगे समय रैना? कॉमेडियन ने शेयर किया ये पोस्ट

समय रैना अक्सर किसी न किसी वजह से चर्चा में रहते हैं. अब कॉमेडियन एक बार फिर सुर्खियों में हैं. हाल ही में उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर करण जौहर के मशहूर चैट शो 'कॉफी विद करण 9' का एक पोस्टर शेयर किया. इसके बाद से ही फैंस कयास लगा रहे हैं कि क्या समय इस शो में नजर आने वाले हैं.

हालांकि, समय ने अपनी इस पोस्ट के साथ कोई और जानकारी नहीं दी है और न ही शो के मेकर्स ने उनके आने की खबर की पुष्टि की है.

गर्लफ्रेंड मेधा शंकर के साथ शो में आ सकते हैं समय रैना

न्यूज18 की रिपोर्ट के मुताबिक, करण जौहर के शो 'कॉफी विद करण 9' में समय रैना अपनी रूमर्ड गर्लफ्रेंड और एक्ट्रेस मेधा शंकर के साथ नजर आ सकते हैं. बताया जा रहा है कि उनका एपिसोड इस सीजन का दूसरा आखिरी एपिसोड हो सकता है. हालांकि, इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है.

करण जौहर ने पहले ही दिया था समय रैना के आने का हिंट

दिलचस्प बात ये है कि शो में समय रैना के आने की चर्चा पहले भी हो चुकी है. हाल ही में 'द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया' को दिए एक इंटरव्यू में करण जौहर ने 'कॉफी विद करण 9' के मेहमानों और एपिसोड की प्लानिंग को लेकर बात की थी. इस दौरान उन्होंने समय रैना, तन्मय भट्ट और फराह खान के साथ एक एपिसोड का जिक्र किया था.

करण जौहर ने क्या कहा?

करण ने बताया था कि इस सीजन में मेहमानों को चुनते समय उन्होंने अपनी पसंद और उनके साथ अपने रिश्तों को ध्यान में रखा. वो ऐसे लोगों को शो में बुलाना चाहते थे, जिनके साथ उनकी अच्छी बॉन्डिंग हो और जिनके साथ वो सहज महसूस करते हों. उन्होंने ये भी बताया कि हर एपिसोड के लिए दो गेस्ट चुनना आसान नहीं था. इसी वजह से इस सीजन में कई सेलिब्रिटी जोड़ियों को भी साथ बुलाया गया.

समय, तन्मय और फराह वाले एपिसोड के बारे में बात करते हुए करण ने कहा था कि उन्हें इस एपिसोड में काफी मजा आने वाला है, क्योंकि ये तीनों मिलकर उनकी खूब खिंचाई करेंगे. उन्होंने ये भी बताया कि इस बार हर एपिसोड के लिए एक जैसा फॉर्मेट नहीं रखा गया है, बल्कि मेहमानों के स्वभाव और उनकी जिंदगी के मौजूदा दौर के हिसाब से बातचीत की गई है.

करण ने कहा था, 'मैंने वेदांग और शनाया के साथ एक एपिसोड किया है. वहीं, तन्मय, समय रैना और फराह खान के साथ भी एक एपिसोड है. मुझे पता है कि इसमें बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि ये तीनों मेरी खूब खिंचाई करेंगे. मैंने हर मेहमान के साथ एक जैसा फॉर्मेट नहीं रखा है. मैंने उनकी एनर्जी और जिंदगी के मौजूदा दौर के हिसाब से बातचीत की है.'

वरुण धवन के एपिसोड में भी हुआ था समय रैना का जिक्र

समय रैना का नाम इससे पहले भी 'कॉफी विद करण' में सामने आ चुका है. दरअसल, वरुण धवन वाले एपिसोड में एक मजेदार सेगमेंट के दौरान एक्टर को किसी ऐसे शख्स को फोन करना था, जिससे वो 'हाय करण, इट्स मी' बुलवा सकें. इसके लिए वरुण ने समय रैना को फोन लगाया था.

फोन पर बात करते हुए समय ने बताया कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ समय बिता रहे हैं. ये सुनकर करण जौहर ने मजाक में कहा कि उन्हें भी शो में आकर अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सच बताना चाहिए. इस बातचीत ने दर्शकों का ध्यान खींचा था. अब समय की नई इंस्टाग्राम स्टोरी के बाद शो में उनके आने की चर्चा एक बार फिर तेज हो गई है.