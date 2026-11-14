ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीकरण जौहर के 'कॉफी विद करण 9' में नजर आएंगे समय रैना? कॉमेडियन ने शेयर किया ये पोस्ट

करण जौहर के 'कॉफी विद करण 9' में नजर आएंगे समय रैना? कॉमेडियन ने शेयर किया ये पोस्ट

समय रैना की एक इंस्टाग्राम पोस्ट ने फैंस के बीच हलचल मचा दी है. इसके बाद उनके करण जौहर के शो 'कॉफी विद करण 9' में आने की चर्चा शुरू हो गई है.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 14 Nov 2026 12:07 PM (IST)
Preferred Sources

समय रैना अक्सर किसी न किसी वजह से चर्चा में रहते हैं. अब कॉमेडियन एक बार फिर सुर्खियों में हैं. हाल ही में उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर करण जौहर के मशहूर चैट शो 'कॉफी विद करण 9' का एक पोस्टर शेयर किया. इसके बाद से ही फैंस कयास लगा रहे हैं कि क्या समय इस शो में नजर आने वाले हैं.

हालांकि, समय ने अपनी इस पोस्ट के साथ कोई और जानकारी नहीं दी है और न ही शो के मेकर्स ने उनके आने की खबर की पुष्टि की है.

रिलेटेड स्टोरी >>

ओटीटी
तमिल, तेलुगु और मलयालम तक, फ्राइडे को OTT पर साउथ की 8 फिल्मों-सीरीज का धमाका, देखें लिस्ट
तमिल, तेलुगु और मलयालम तक, फ्राइडे को OTT पर साउथ की 8 फिल्मों-सीरीज का धमाका, देखें लिस्ट
ओटीटी
शनाया कपूर का करियर की शुरुआत में डबल धमाका, मुश्किल सीन शूट करने में छूटे पसीने
शनाया कपूर का करियर की शुरुआत में डबल धमाका, मुश्किल सीन शूट करने में छूटे पसीने
ओटीटी
Vibe OTT Release: ओटीटी पर रिलीज हुई कुणाल खेमू की 'वाइब', जानें- कहां देखें?
ओटीटी पर रिलीज हुई कुणाल खेमू की 'वाइब', जानें- कहां देखें?
ओटीटी
पहले सीन से ही बढ़ेगा खौफ, आखिरी ट्विस्ट उड़ा देगा होश, OTT पर देखें ये तमिल क्राइम थ्रिलर
पहले सीन से ही बढ़ेगा खौफ, आखिरी ट्विस्ट उड़ा देगा होश, OTT पर देखें ये तमिल क्राइम थ्रिलर

गर्लफ्रेंड मेधा शंकर के साथ शो में आ सकते हैं समय रैना

न्यूज18 की रिपोर्ट के मुताबिक, करण जौहर के शो 'कॉफी विद करण 9' में समय रैना अपनी रूमर्ड गर्लफ्रेंड और एक्ट्रेस मेधा शंकर के साथ नजर आ सकते हैं. बताया जा रहा है कि उनका एपिसोड इस सीजन का दूसरा आखिरी एपिसोड हो सकता है. हालांकि, इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है. 

करण जौहर के 'कॉफी विद करण 9' में नजर आएंगे समय रैना? कॉमेडियन ने शेयर किया ये पोस्ट

करण जौहर ने पहले ही दिया था समय रैना के आने का हिंट

दिलचस्प बात ये है कि शो में समय रैना के आने की चर्चा पहले भी हो चुकी है. हाल ही में 'द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया' को दिए एक इंटरव्यू में करण जौहर ने 'कॉफी विद करण 9' के मेहमानों और एपिसोड की प्लानिंग को लेकर बात की थी. इस दौरान उन्होंने समय रैना, तन्मय भट्ट और फराह खान के साथ एक एपिसोड का जिक्र किया था.

करण जौहर ने क्या कहा?

करण ने बताया था कि इस सीजन में मेहमानों को चुनते समय उन्होंने अपनी पसंद और उनके साथ अपने रिश्तों को ध्यान में रखा. वो ऐसे लोगों को शो में बुलाना चाहते थे, जिनके साथ उनकी अच्छी बॉन्डिंग हो और जिनके साथ वो सहज महसूस करते हों. उन्होंने ये भी बताया कि हर एपिसोड के लिए दो गेस्ट चुनना आसान नहीं था. इसी वजह से इस सीजन में कई सेलिब्रिटी जोड़ियों को भी साथ बुलाया गया.

समय, तन्मय और फराह वाले एपिसोड के बारे में बात करते हुए करण ने कहा था कि उन्हें इस एपिसोड में काफी मजा आने वाला है, क्योंकि ये तीनों मिलकर उनकी खूब खिंचाई करेंगे. उन्होंने ये भी बताया कि इस बार हर एपिसोड के लिए एक जैसा फॉर्मेट नहीं रखा गया है, बल्कि मेहमानों के स्वभाव और उनकी जिंदगी के मौजूदा दौर के हिसाब से बातचीत की गई है.

करण ने कहा था, 'मैंने वेदांग और शनाया के साथ एक एपिसोड किया है. वहीं, तन्मय, समय रैना और फराह खान के साथ भी एक एपिसोड है. मुझे पता है कि इसमें बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि ये तीनों मेरी खूब खिंचाई करेंगे. मैंने हर मेहमान के साथ एक जैसा फॉर्मेट नहीं रखा है. मैंने उनकी एनर्जी और जिंदगी के मौजूदा दौर के हिसाब से बातचीत की है.'

वरुण धवन के एपिसोड में भी हुआ था समय रैना का जिक्र

समय रैना का नाम इससे पहले भी 'कॉफी विद करण' में सामने आ चुका है. दरअसल, वरुण धवन वाले एपिसोड में एक मजेदार सेगमेंट के दौरान एक्टर को किसी ऐसे शख्स को फोन करना था, जिससे वो 'हाय करण, इट्स मी' बुलवा सकें. इसके लिए वरुण ने समय रैना को फोन लगाया था.

फोन पर बात करते हुए समय ने बताया कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ समय बिता रहे हैं. ये सुनकर करण जौहर ने मजाक में कहा कि उन्हें भी शो में आकर अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सच बताना चाहिए. इस बातचीत ने दर्शकों का ध्यान खींचा था. अब समय की नई इंस्टाग्राम स्टोरी के बाद शो में उनके आने की चर्चा एक बार फिर तेज हो गई है.

और पढ़ें

About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
Read More
Published at : 14 Nov 2026 12:07 PM (IST)
Tags :
Samay Raina Koffee With Karan 9
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ओटीटी
तमिल, तेलुगु और मलयालम तक, फ्राइडे को OTT पर साउथ की 8 फिल्मों-सीरीज का धमाका, देखें लिस्ट
तमिल, तेलुगु और मलयालम तक, फ्राइडे को OTT पर साउथ की 8 फिल्मों-सीरीज का धमाका, देखें लिस्ट
ओटीटी
शनाया कपूर का करियर की शुरुआत में डबल धमाका, मुश्किल सीन शूट करने में छूटे पसीने
शनाया कपूर का करियर की शुरुआत में डबल धमाका, मुश्किल सीन शूट करने में छूटे पसीने
ओटीटी
Vibe OTT Release: ओटीटी पर रिलीज हुई कुणाल खेमू की 'वाइब', जानें- कहां देखें?
ओटीटी पर रिलीज हुई कुणाल खेमू की 'वाइब', जानें- कहां देखें?
ओटीटी
पहले सीन से ही बढ़ेगा खौफ, आखिरी ट्विस्ट उड़ा देगा होश, OTT पर देखें ये तमिल क्राइम थ्रिलर
पहले सीन से ही बढ़ेगा खौफ, आखिरी ट्विस्ट उड़ा देगा होश, OTT पर देखें ये तमिल क्राइम थ्रिलर
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: हॉरर जॉनर में नया तड़का लगाने आ रहे जैकी श्रॉफ और शरद केलकर, 'काली खेती' की चर्चा तेज (13.11.26)
Apsara:😮Dhara ने अचानक किया Shaurya को Propose! प्यार के इस इजहार की नहीं थी बिल्कुल भी उम्मीद #sbs
Sansani: बेटे की नजरों के सामने पिता का मर्डर !
बेकाबू कार का कहर..ऑटो को मारी तेज टक्कर, CCTV में कैद खौफनाक मंजर!
ओवैसी अब 'आजाद'... किसका क्या बिगाड़ लेंगे?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका में एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम फेल, 4 घंटे तक नहीं उड़े विमान - बड़ी बातें
अमेरिका में एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम फेल, 4 घंटे तक नहीं उड़े विमान - बड़ी बातें
महाराष्ट्र
'रेलवे स्टेशन पर जाकर नमाज पढ़ेंगे तो...' छठ गीतों पर वारिस पठान का तीखा बयान
'रेलवे स्टेशन पर जाकर नमाज पढ़ेंगे तो...' छठ गीतों पर वारिस पठान का तीखा बयान
बॉलीवुड
दुनियाभर में 1100 करोड़ के पार हुई 'रामायण', बनी 9वीं सबसे बड़ी इंडियन फिल्म, अब खतरे में है शाहरुख खान की 'जवान'
दुनियाभर में 1100 करोड़ के पार हुई 'रामायण' , बनी 9वीं सबसे बड़ी इंडियन फिल्म
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी ने बनाया कप्तानी का 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', लिख डाला नया इतिहास
वैभव सूर्यवंशी ने बनाया कप्तानी का 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', लिख डाला नया इतिहास
विश्व
यूक्रेन का रूस पर घातक अटैक, रातभर में दागे 1200 ड्रोन
यूक्रेन का रूस पर घातक अटैक, रातभर में दागे 1200 ड्रोन
इंडिया
भारत ने USCIRF को लगाई लताड़, शरजील इमाम के मामले पर दिया करारा जवाब
भारत ने USCIRF को लगाई लताड़, शरजील इमाम के मामले पर दिया करारा जवाब
एग्रीकल्चर
Drip Irrigation: ड्रिप इरिगेशन क्या है, इसे कैसे लगवाएं? जानें फायदे और सरकारी सब्सिडी
ड्रिप इरिगेशन क्या है, इसे कैसे लगवाएं? जानें फायदे और सरकारी सब्सिडी
ट्रैवल
Bike Riders Psychology fact: मंजिल से ज्यादा रास्ते का मजा लेते हैं राइडर्स, बाइक का सफर क्यों होता है खास?
मंजिल से ज्यादा रास्ते का मजा लेते हैं राइडर्स, बाइक का सफर क्यों होता है खास?
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget