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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडPM Modi Birthday Wishes: 'आप परमानेंट पीएम बने रहें', बॉलीवुड सेलेब्स ने PM Modi के जन्मदिन पर ऐसे दी बधाई

PM Modi Birthday Wishes: 'आप परमानेंट पीएम बने रहें', बॉलीवुड सेलेब्स ने PM Modi के जन्मदिन पर ऐसे दी बधाई

Bollwood Celebs PM Modi Birthday Wishes: पीएम मोदी आज अपना 76वां बर्थडे मना रहे हैं. इस खान मौके पर बॉलीवुड के तमाम सेलेब्स ने भी देश के प्रधानमंत्री को खास अंदाज में बधाई दी है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 17 Sep 2026 12:36 PM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन पर पूर देश उन्हें बधाई दे रहा है और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर रहा है. बॉलीवुड के तमाम सेलेब्स भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर पीएम मोदी को जन्मदिन की खास अंदाज में बधाई दे रहे हैं.

अक्षय कुमार ने पीएम मोदी को दी जन्मदिन की बधाई
हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुरू की गई पहलों की तारीफ करने वाले बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने भी पोस्ट कर पीएम को जन्मदिन विश किया. अक्षय कुमार ने लिखा, "आज हमारे प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है और इस दिन को सेवा संकल्प के साथ मनाया जा रहा है. मुझे लगता है जन्मदिन मनाने का इससे खूबसूरत कोई और तरीका नहीं हो सकता. हम किसी और के काम आएं, किसी ज़रूरतमंद की मदद करें, किसी चेहरे पर मुस्कान लाएं… बस इतना सा संकल्प. जन्मदिन मुबारक हो नरेंद्र मोदी जी, हमारे महान देश को प्रेरित करते रहें जय भारत. जय महाकाल."

 

रवि किशन ने पीएम मोदी को दी जन्मदिन की बधाई
एक्टर टर्न पॉलिटिशियन रवि किशन ने अपने एक्स अकाउंट पर पीएम मोदी के साथ अपनी तस्वीर शेयर कर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी. इसके साथ ही रवि किशन ने लिखा, " विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, दृढ़ इच्छाशक्ति, राष्ट्रनिष्ठा और अनवरत परिश्रम के प्रतीक, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिवस की अनंत कोटि शुभकामनाएं!

​आपके सशक्त, कुशल और दूरदर्शी नेतृत्व में भारत निरंतर विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है. ‘वसुधैव कुटुंबकम’ और ‘सबका साथ, सबका विकास’ के मंत्र के साथ आपने पूरी दुनिया में भारतवर्ष का मान-सम्मान बढ़ाया है. ​ईश्वर से प्रार्थना है कि वे आपको उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और अखंड ऊर्जा प्रदान करें, ताकि आपका मार्गदर्शन सदैव माँ भारती की सेवा में हमें प्राप्त होता रहे. हैप्पी बर्थडे मोदी जी." 

 

 
 
 
 
 
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ये भी पढ़ें:-जब अमिताभ बच्चन से मिलने पहुंचे थे नरेंद्र मोदी, सिनेमा हॉल में बैठकर देखी थी ये पूरी फिल्म

शत्रुघ्न सिन्हा ने भी पीएम मोदी को दी जन्मदिन की शुभकामनाएं
दिग्गज अभिनेता और राजनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने भी पीएम मोदी संग अपनी दो तस्वीरें शेयर कर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं. शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी पोस्ट में लिखा, " कल मिलने वाली ढेरों शुभकामनाओं की भीड़ में कहीं मेरी शुभकामना खो न जाए, इसलिए आपको पहले ही बधाई दे रहा हूं. सरजी, आपको यह आइडिया कैसा लगा?

हमारे दोस्त, समाज के हितैषी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की बहुत-बहुत बधाई. ईश्वर आपको उत्तम स्वास्थ्य, प्यार, खुशी, शांति और एक स्वस्थ व लंबी आयु प्रदान करे. ईश्वर आप पर कृपा बनाए रखे!."

 

सीएम विजय ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की बधाई दी
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और पूर्व अभिनेता सी. जोसेफ विजय ने प्रधानमंत्री मोदी को उनके जन्मदिन की बधाई देने के लिए अपने X हैंडल पर उनके साथ एक तस्वीर शेयर की. उन्होंने लिखा, "मैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री थिरु नरेंद्र मोदी अवर्गल को जन्मदिन की हार्दिक बधाई देता हूं, जो एक मजबूत भारत बनाने के लिए पूरी लगन से काम कर रहे हैं. मैं दिल से आपके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना करता हूं."

 

कंगना रनौत ने भी पीएम मोदी को किया बर्थडे विश
एक्ट्रेस और सांसद कंगना रनौत ने अपने X हैंडल पर संस्कृत में कुछ खूबसूरत पंक्तियां लिखकर पीएम मोदी को उनके 76वें जन्मदिन की बधाई दी. उन्होंने मोदी को देश का सबसे शानदार पीएम बताया. कंगना ने लिखा, "भगवान उन्हें लंबी उम्र, बेहतरीन सेहत और देश की लगातार सेवा करने की अटूट शक्ति दें. उनके नेतृत्व में विकसित और आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प हमेशा मज़बूत बना रहे. आइए, सम्मानित प्रधानमंत्री जी को अपनी शुभकामनाएं और स्नेह देने के लिए 'आशीर्वाद का दीपक' जलाएं."

 

अनूप जलोटा बोले आप परमानेंट पीएम बने रहें

अनूप जलोटा ने आईएएनएस के साथ बातचीत में पीएम मोदी को खास अंदाज में बधाई दी.  उन्होंने कहा, "हमारे सम्मानित और प्रिय मोदी जी को उनके 76वें जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं. मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप 100 साल तक जिएं और उन 100 सालों की गिनती आज से शुरू हो.आपने देश के लिए बहुत से अच्छे काम किए हैं।"

उन्होंने कहा, "मेरा दिल चाहता है कि पीएम मोदी इस देश के परमानेंट प्राइम मिनिस्टर बने रहें. मुझे पता है कि यह मुमकिन नहीं है लेकिन हम सभी आपको अपने प्राइम मिनिस्टर के तौर पर पाकर इतना सुरक्षित और खुश महसूस करते हैं कि हमारी दिली इच्छा है कि आप परमानेंट प्राइम मिनिस्टर बने रहें."

ईशा कोप्पिकर ने भी पीएम मोदी को बर्थडे विश किया
बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा कोप्पिकर ने इंस्टा स्टोरी पर पीएम मोदी की तस्वीर पोस्ट कर उन्हें बर्थडे विश किया है. ईशा ने लिखा, " हमारे प्यारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बर्थडे की शुभकामनाएं. आप ऐसे ही विजन, स्ट्रेंथ और कम्पैशन के साथ मिलियन्स को स्ट्रॉन्गर और ब्राइटर इंडिया के लिए इंस्पायर करते रहें." 


PM Modi Birthday Wishes: 'आप परमानेंट पीएम बने रहें', बॉलीवुड सेलेब्स ने PM Modi के जन्मदिन पर ऐसे दी बधाई

 

Published at : 17 Sep 2026 10:37 AM (IST)
Tags :
Ravi Kishan PM Modi PM Modi 76th Birthday
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