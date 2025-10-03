Final Destination Bloodlines OTT Release: कब और कहां देख सकते हैं ये हॉरर फिल्म, डर से हालत हो जाएगी खराब
Final Destination Bloodlines OTT Release: हॉरर फिल्मों के शौकीन हैं तो आपके लिए एक खुशखबरी है. आपके लिए एक ऐसी फिल्म आ रही है जिसे देखने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी.
आज के समय में लोगों को हॉरर फिल्में देखना ज्यादा पसंद है. इस तरह की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई करती हैं. हॉरर फिल्म चाहे इंडियन हो या हॉलीवुड हर किसी को पसंद आती हैं. 15 मई को सिनेमाघरों में फाइनल डेस्टिनेशन ब्लडलाइन्स रिलीज हुई थी. ये हॉरर थ्रिलर फिल्म है जो रिलीज के 6 महीने बाद अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने जा रही है. इस फिल्म को देखने के बाद आपकी हालत खराब होने वाली है. अगर आपने इसे सिनेमाघरों पर मिस कर दिया था तो अब ओटीटी पर देख सकते हैं.
कब और कहां होगी रिलीज
फाइनल डेस्टिनेशन फ्रेंचाइजी की छठी फिल्म को काफी पसंद किया गया है. अब ओटीटी पर धमाल मचाने के लिए तैयार है. ये फिल्म 16 अक्टूबर को जियोहॉटस्टार पर रिलीज होने वाली है. ये हिंदी, इंग्लिश, तमिल और तेलुगू चार भाषाओं में रिलीज होगी.
ओटीटी प्लेटफॉर्म ने की अनाउंसमेंट
ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार ने सोशल मीडिया पर फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी है. पोस्टर के साथ रिलीज डेट शेयर की गई है. ओटीटी प्लेटफॉर्म ने लिखा- 'परिवार में मौत चलती है. फाइनल डेस्टिनेशन: ब्लडलाइन्स 16 अक्टूबर से अंग्रेजी, हिंदी, तमिल और तेलुगु में सिर्फ जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीमिंग होगी.'
इंडिया में किया था इतना कलेक्शन
फाइनल डेस्टिनेशन: ब्लडलाइन्स ने इंडिया में भी शानदार कलेक्शन किया था. रिलीज के पहले दिन ही इस फिल्म ने 4.35 करोड़ का कलेक्शन किया था और इंडिया में इसका लाइफटाइम कलेक्शन 74 करोड़ ग्रॉस था.
ज़ैक लिपोव्स्की और एडम स्टीन ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है. ये इस फ्रेंचाइजी की सबसे हिट फिल्मों में से एक है. टॉम क्रूज की मिशन: इम्पॉसिबल-द फाइनल रेकनिंग से टक्कर के बावजूद ये फिल्म हिट रही थी. सिनेमाघरों पर धमाल मचाने फाइनल डेस्टिनेशन: ब्लडलाइन्स के बाद अब ये ओटीटी पर रिलीज होने के लिए तैयार है. हॉरर फिल्मों के शौकीन हैं तो जरुर देख लें ये फिल्म.
