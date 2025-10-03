हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडजूही चावला की 10 खूबसूरत तस्वीरें: जवानी के दिनों में इनके सामने हर एक्ट्रेस थीं फेल

जूही चावला की 10 खूबसूरत तस्वीरें: जवानी के दिनों में इनके सामने हर एक्ट्रेस थीं फेल

Juhi Chawla 10 Pics: जूही चावला बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस में से एक हैं. इस अभिनेत्री के जवानी के दिनों की तस्वीरें देखकर तो आप हैरान रह जाएंगें. इनकी खूबसूरती के आगे हर हिरोइन फीकी लगती थी.

By : निशा शर्मा  | Updated at : 03 Oct 2025 10:34 AM (IST)
Juhi Chawla 10 Pics: जूही चावला बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस में से एक हैं. इस अभिनेत्री के जवानी के दिनों की तस्वीरें देखकर तो आप हैरान रह जाएंगें. इनकी खूबसूरती के आगे हर हिरोइन फीकी लगती थी.

80 के दशक के मिड में, एक आईएएस अधिकारी की बेटी जूही चावला ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा और देखते ही देखते सुपरस्टार बन गईं थीं. जूही चावला ने शाहरुख खान, अजय देवगन, आमिर खान, सनी देओल और ऋषि कपूर जैसे कई सुपरस्टार्स के साथ काम किया और अपनी अदाकारी और खूबसूरती से लोगों के दिलों पर राज किया. जूही चावला 57 साल की हो चुकी हैं और आज भी वे बला की हसीन दिखती हैं. लेकिन अपनी जवानी के दिनों में तो ये अदाकारा कहर ढाती थी. इनकी खूबसूरती से बॉलीवुड एक्ट्रेस भी जलती थीं. चलिए यहां जूही चावला की जवानी के दिनों की तस्वीरें देखते हैं.

1/11
जूही चावला ने 1984 में मिस इंडिया ब्यूटी पेजेंट का खिताब जीता था और 1986 में 'सल्तनत' में सपोर्टिंग रोल से बॉलीवुड में करियर की शुरुआत की थी.
जूही चावला ने 1984 में मिस इंडिया ब्यूटी पेजेंट का खिताब जीता था और 1986 में 'सल्तनत' में सपोर्टिंग रोल से बॉलीवुड में करियर की शुरुआत की थी.
2/11
फिर 1988 में आमिर खान के साथ उनकी फिल्म
फिर 1988 में आमिर खान के साथ उनकी फिल्म "क़यामत से क़यामत तक" आई और ये बॉक्स ऑफिस पर सुपर-डुपर हिट रही थी. इसी के साथ जूही रातों-रात स्टार बन गई थीं.
3/11
90 के दशक में, जूही बॉलीवुड की सबसे सफल और सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली अभिनेत्रियों में से एक बन गई थीं, और उन्होंने
90 के दशक में, जूही बॉलीवुड की सबसे सफल और सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली अभिनेत्रियों में से एक बन गई थीं, और उन्होंने "हम हैं राही प्यार के" "डर", "यस बॉस" और "इश्क" जैसी हिट फिल्मों में काम किया.
4/11
जूही की जोड़ी सबसे ज्यादा शाहरुख खान के साथ हिट हुई. इस जोड़ी ने साथ में राजू बन गया जेंटलमैन यस बॉस, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी जैसी कई हिट फिल्में दीं.
जूही की जोड़ी सबसे ज्यादा शाहरुख खान के साथ हिट हुई. इस जोड़ी ने साथ में राजू बन गया जेंटलमैन यस बॉस, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी जैसी कई हिट फिल्में दीं.
5/11
1995 में, अपने करियर के पीक पर, जूही चावला ने एक बिजनेसमैन जय मेहता से शादी कर ली थी. हालांकि, अभिनेत्री ने अपनी शादी को सालों तक छुपाए रखा, जूही ने कहा कि उन्होंने अपना करियर बचाने के लिए ऐसा किया था.
1995 में, अपने करियर के पीक पर, जूही चावला ने एक बिजनेसमैन जय मेहता से शादी कर ली थी. हालांकि, अभिनेत्री ने अपनी शादी को सालों तक छुपाए रखा, जूही ने कहा कि उन्होंने अपना करियर बचाने के लिए ऐसा किया था.
6/11
2000 के दशक में, जूही ने अपने दोस्त शाहरुख खान के साथ मिलकर ड्रीम्ज़ अनलिमिटेड की स्थापना की और निर्माता बन गईं. 2003 से, उन्होंने झंकार बीट्स और माई ब्रदर निखिल जैसी इंडीपेंडेट फिल्मों में काम करना शुरू किया.
2000 के दशक में, जूही ने अपने दोस्त शाहरुख खान के साथ मिलकर ड्रीम्ज़ अनलिमिटेड की स्थापना की और निर्माता बन गईं. 2003 से, उन्होंने झंकार बीट्स और माई ब्रदर निखिल जैसी इंडीपेंडेट फिल्मों में काम करना शुरू किया.
7/11
2010 के बाद, जूही ने बीच-बीच में अभिनय किया और सन ऑफ सरदार, गुलाब गैंग और चॉक एंड डस्टर में अभिनय किया. उन्होंने ऑल्ट बालाजी के 'द टेस्ट केस' से छोटे पर्दे पर शुरुआत की और बाद में प्राइम वीडियो के 'हश हश' में दिखाई दीं.
2010 के बाद, जूही ने बीच-बीच में अभिनय किया और सन ऑफ सरदार, गुलाब गैंग और चॉक एंड डस्टर में अभिनय किया. उन्होंने ऑल्ट बालाजी के 'द टेस्ट केस' से छोटे पर्दे पर शुरुआत की और बाद में प्राइम वीडियो के 'हश हश' में दिखाई दीं.
8/11
अब, अभिनेत्री को हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2024 में शामिल किया गया है. आपको जानकर हैरानी होगी कि इस लिस्ट के मुताबिक, जूही चावला भारत की सबसे अमीर अभिनेत्री बनकर उभरी हैं. अगर अभिनेताओं की बात करें, तो शाहरुख खान (7000 करोड़ रुपये से अधिक की कुल संपत्ति) के बाद, जूही चावला 4600 करोड़ रुपये की चौंका देने वाली नेटवर्थ साथ इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं.
अब, अभिनेत्री को हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2024 में शामिल किया गया है. आपको जानकर हैरानी होगी कि इस लिस्ट के मुताबिक, जूही चावला भारत की सबसे अमीर अभिनेत्री बनकर उभरी हैं. अगर अभिनेताओं की बात करें, तो शाहरुख खान (7000 करोड़ रुपये से अधिक की कुल संपत्ति) के बाद, जूही चावला 4600 करोड़ रुपये की चौंका देने वाली नेटवर्थ साथ इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं.
9/11
जूही चावला की 4600 करोड़ रुपये की चौंका देने वाली नेटवर्थ में मेन कॉन्ट्रिब्यूटर्स में से एक आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स है. वे इस टीम की अपने पति जय मेहता और बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के साथ को ऑनर हैं. फोर्ब्स के अनुसार, 2022 तक केकेआर की कीमत 1.1 बिलियन डॉलर (लगभग 9,139 करोड़ रुपये) है.
जूही चावला की 4600 करोड़ रुपये की चौंका देने वाली नेटवर्थ में मेन कॉन्ट्रिब्यूटर्स में से एक आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स है. वे इस टीम की अपने पति जय मेहता और बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के साथ को ऑनर हैं. फोर्ब्स के अनुसार, 2022 तक केकेआर की कीमत 1.1 बिलियन डॉलर (लगभग 9,139 करोड़ रुपये) है.
10/11
इन सबके बीच जूही चावला बला की खूबसूरत हैं. जवानी के दिनों में तो वे अपने हुस्न से हर किसी को अपना दीवाना बना देती थीं.
इन सबके बीच जूही चावला बला की खूबसूरत हैं. जवानी के दिनों में तो वे अपने हुस्न से हर किसी को अपना दीवाना बना देती थीं.
11/11
खासतौर पर जूही चावला की प्यारी सी स्माइल किसी का भी दिल जीत लेने के लिए काफी है.अपनी जवानी के दिनों की इस तस्वीर में जूही काफी क्यूट लग रही हैं.
खासतौर पर जूही चावला की प्यारी सी स्माइल किसी का भी दिल जीत लेने के लिए काफी है.अपनी जवानी के दिनों की इस तस्वीर में जूही काफी क्यूट लग रही हैं.
Published at : 03 Oct 2025 10:33 AM (IST)
Tags :
Juhi Chawla

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ट्रंप के टैरिफ से भारत को बचाएगा रूस! पुतिन ने साबित की दोस्ती, अपनी सरकार को दिया आदेश- इंडिया से खरीदें...
ट्रंप के टैरिफ से भारत को बचाएगा रूस! पुतिन ने साबित की दोस्ती, अपनी सरकार को दिया आदेश- इंडिया से खरीदें...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बरेली हिंसा के बाद आज पहला जुमा, मौलाना एहसान रजान ने मुसलमानों से कहा- 'नमाज पढ़ने के बाद...'
बरेली हिंसा के बाद आज पहला जुमा, मौलाना एहसान रजान ने मुसलमानों से कहा- 'नमाज पढ़ने के बाद सीधा घर जाएं'
स्पोर्ट्स
सुबह अस्पताल में… शाम को जीता गोल्ड मेडल! रोजा कोजाकोव्स्का की जज्बे वाली कहानी ने सभी को किया हैरान
सुबह अस्पताल में… शाम को जीता गोल्ड मेडल! रोजा कोजाकोव्स्का की जज्बे वाली कहानी ने सभी को किया हैरान
विश्व
Saudi Riyal Vs Indian Currency: इस देश में पैसा कमाने सबसे ज्यादा जाते हैं भारतीय, मालामाल होकर लौटते हैं देश, जानें कैसे
इस देश में पैसा कमाने सबसे ज्यादा जाते हैं भारतीय, मालामाल होकर लौटते हैं देश, जानें कैसे
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Sunny Sanskari's Tulsi Kumari Review: वरुण धवन जान्हवी कपूर रोहित सराफ सान्या मल्होत्रा
POK Protests: POK में Pakistan Army की फायरिंग, 18 की मौत, लोगों का सिस्टम से भरोसा उठा
Bareilly Violence: पुलिसवालों को मारने की 'साजिश', FIR में Nadeem का नाम
पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का नाम आते ही वरुण धवन के अंदर का भोजपुरी फैन जाग उठा।
Asia Cup Trophy Row: BCCI-PCB विवाद गहराया, कानूनी सलाह जारी

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप के टैरिफ से भारत को बचाएगा रूस! पुतिन ने साबित की दोस्ती, अपनी सरकार को दिया आदेश- इंडिया से खरीदें...
ट्रंप के टैरिफ से भारत को बचाएगा रूस! पुतिन ने साबित की दोस्ती, अपनी सरकार को दिया आदेश- इंडिया से खरीदें...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बरेली हिंसा के बाद आज पहला जुमा, मौलाना एहसान रजान ने मुसलमानों से कहा- 'नमाज पढ़ने के बाद...'
बरेली हिंसा के बाद आज पहला जुमा, मौलाना एहसान रजान ने मुसलमानों से कहा- 'नमाज पढ़ने के बाद सीधा घर जाएं'
स्पोर्ट्स
सुबह अस्पताल में… शाम को जीता गोल्ड मेडल! रोजा कोजाकोव्स्का की जज्बे वाली कहानी ने सभी को किया हैरान
सुबह अस्पताल में… शाम को जीता गोल्ड मेडल! रोजा कोजाकोव्स्का की जज्बे वाली कहानी ने सभी को किया हैरान
विश्व
Saudi Riyal Vs Indian Currency: इस देश में पैसा कमाने सबसे ज्यादा जाते हैं भारतीय, मालामाल होकर लौटते हैं देश, जानें कैसे
इस देश में पैसा कमाने सबसे ज्यादा जाते हैं भारतीय, मालामाल होकर लौटते हैं देश, जानें कैसे
बॉलीवुड
ट्विंकल खन्ना को ऋषि कपूर की नाजायज बेटी समझते थे लोग, आलिया के सामने ससुर को लेकर किया खुलासा
ट्विंकल खन्ना को ऋषि कपूर की नाजायज बेटी समझते थे लोग, आलिया के सामने ससुर को लेकर किया खुलासा
नौकरी
ऑस्ट्रेलिया में जॉब कर रहे हैं? 5000 AUD की सैलरी भारत में कितनी, जानकर रह जाएंगे हैरान
ऑस्ट्रेलिया में जॉब कर रहे हैं? 5000 AUD की सैलरी भारत में कितनी, जानकर रह जाएंगे हैरान
हेल्थ
धमनियों को हेल्‍दी रखने वाले 5 फूड्स, जो शरीर में बढ़ाते हैं ब्लड सर्कुलेशन
धमनियों को हेल्‍दी रखने वाले 5 फूड्स, जो शरीर में बढ़ाते हैं ब्लड सर्कुलेशन
जनरल नॉलेज
The Rice Bowl of India: बंगाल के इस जिले को कहा जाता है 'चावल का कटोरा', 99% लोग नहीं जानते होंगे नाम
बंगाल के इस जिले को कहा जाता है 'चावल का कटोरा', 99% लोग नहीं जानते होंगे नाम
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
ENT LIVE
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
ENT LIVE
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
ENT LIVE
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
ENT LIVE
Kantara Chapter 1 Review: : ऋषभ शेट्टी का कमाल का काम, कुछ सीन आपको चौंका देंगे
Kantara Chapter 1 Review: : ऋषभ शेट्टी का कमाल का काम, कुछ सीन आपको चौंका देंगे
Embed widget