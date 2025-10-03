जूही चावला की 10 खूबसूरत तस्वीरें: जवानी के दिनों में इनके सामने हर एक्ट्रेस थीं फेल

अब, अभिनेत्री को हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2024 में शामिल किया गया है. आपको जानकर हैरानी होगी कि इस लिस्ट के मुताबिक, जूही चावला भारत की सबसे अमीर अभिनेत्री बनकर उभरी हैं. अगर अभिनेताओं की बात करें, तो शाहरुख खान (7000 करोड़ रुपये से अधिक की कुल संपत्ति) के बाद, जूही चावला 4600 करोड़ रुपये की चौंका देने वाली नेटवर्थ साथ इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं.