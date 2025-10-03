एक्सप्लोरर
जूही चावला की 10 खूबसूरत तस्वीरें: जवानी के दिनों में इनके सामने हर एक्ट्रेस थीं फेल
Juhi Chawla 10 Pics: जूही चावला बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस में से एक हैं. इस अभिनेत्री के जवानी के दिनों की तस्वीरें देखकर तो आप हैरान रह जाएंगें. इनकी खूबसूरती के आगे हर हिरोइन फीकी लगती थी.
80 के दशक के मिड में, एक आईएएस अधिकारी की बेटी जूही चावला ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा और देखते ही देखते सुपरस्टार बन गईं थीं. जूही चावला ने शाहरुख खान, अजय देवगन, आमिर खान, सनी देओल और ऋषि कपूर जैसे कई सुपरस्टार्स के साथ काम किया और अपनी अदाकारी और खूबसूरती से लोगों के दिलों पर राज किया. जूही चावला 57 साल की हो चुकी हैं और आज भी वे बला की हसीन दिखती हैं. लेकिन अपनी जवानी के दिनों में तो ये अदाकारा कहर ढाती थी. इनकी खूबसूरती से बॉलीवुड एक्ट्रेस भी जलती थीं. चलिए यहां जूही चावला की जवानी के दिनों की तस्वीरें देखते हैं.
1/11
2/11
3/11
4/11
5/11
6/11
7/11
8/11
9/11
10/11
11/11
Published at : 03 Oct 2025 10:33 AM (IST)
Tags :Juhi Chawla
