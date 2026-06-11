Lock Upp Season 2: 6 हफ्तों तक चलेगा 'लॉक अप' का घमासान, जानें कब और कहां देखें शो?

Lock Upp- Sach Ya Saza: ओटीटी की दुनिया में एक बार फिर से 'लॉक अप' नाम का शो अपनी बादशाहत जमाने के लिए आ रहा है. इसके पहले सीजन को दर्शकों का जबरदस्त प्यार मिला था और अब दूसरा सीजन आ रहा है. लंबे वक्त के बाद इसका दूसरा सीजन मेकर्स ला रहे हैं. इस सीजन के जरिए फराह खान और रितेश देशमुख जैसे सेलेब्स ने एक्ट्रेस कंगना रनौत को रिप्लेस कर दिया है.

कब और कहां आएगा लॉक अप- सच या सजा?

लॉकअप का पहला सीजन साल 2022 में आया था. वहीं अब करीब चार साल बाद इसका दूसरा सीजन दस्तक देने जा रहा है. तैयारी पूरी हो चुकी है और गुरुवार, 11 जून को नेटफ्लिक्स ने इसकी एक और झलक शेयर कर दी है. ये शो नेटफ्लिक्स पर 27 जून से शुरू होगा. दर्शक इसका लुत्फ शनिवार से बुधवार तक रोज रात को आठ बजे से उठा पाएंगे. इसे 'लॉक अप- सच या सजा' नाम दिया गया है.

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14 सेलिब्रिटी के बीच मचेगा घमासान

नेटफ्लिक्स ने लॉक अप- सच या सजा का जो प्रोमो जारी किया है, उसमें लगभग शो से जुड़ी सभी जानकारी सामने आ चुकी है. बस ये क्लियर नहीं हो पाया है कि इस शो में कौन-कौन से कंटेस्टेंट होंगे. हालांकि कुल 14 कंटेस्टेंट जीत के लिए लड़ते हुए नजर आएंगे. दूसरा सीजन कुल 6 हफ्ते यानी डेढ़ महीने तक चलेगा. प्रोमो को शेयर करते हुए इसके कैप्शन में लिखा गया, '6 हफ्ते, 14 सेलिब्रिटीज, 2 जेलर्स, इस लॉक अप में हर सच बाहर आएगा.'

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रितेश-फराह ने ली कंगना की जगह

गौरतलब है कि लॉक अप के पहले सीजन को मशहूर एक्ट्रेस कंगना रनौत ने होस्ट किया था. हालांकि वो दूसरे सीजन के साथ वापसी नहीं कर रही हैं. उनकी जगह राजा शिवाजी एक्टर रितेश देशमुख और डायरेक्टर-कोरियोग्राफर फराह खान ने ले ली है. दोनों बेरहम जेलर बनकर 14 कंटेस्टेंट की तगड़ी खबर लेते हुए नजर आएंगे. दोनों को प्रोमो वीडियो में देखकर फैंस भी काफी एक्साइटेड हो गए हैं.

मुनव्वर फारुकी ने जीता था लॉक सीजन 1

लॉकअप सीजन 1 की शुरुआत 27 फरवरी 2022 को हुई थी और इसका फिनाले 7 मई 2022 को हुआ था. तब ये शो अमेजन MX प्लेयर पर आता था. पहले सीजन की ट्रॉफी मशहूर स्टैंडअप कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी ने अपने नाम की थी.