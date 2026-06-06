फराह खान ने वरुण धवन को गिफ्ट की लाखों की घड़ी, पूजा-मृणाल को दिए डायमंड पेंडेंट

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडयूट्यूब से छप्परफाड़ कमाई कर रहीं फराह खान, वरुण धवन को गिफ्ट की लाखों की घड़ी, पूजा-मृणाल को दिए डायमंड पेंडेंट

यूट्यूब से छप्परफाड़ कमाई कर रहीं फराह खान, वरुण धवन को गिफ्ट की लाखों की घड़ी, पूजा-मृणाल को दिए डायमंड पेंडेंट

Farah Khan: फराह खान ने हाल ही में फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना ही है' की टीम को महंगे और लग्जरी गिफ्ट दिए हैं, जिसे देखकर वरुण धवन भी हैरान रह गए.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: Diksha Sharma | Updated at : 06 Jun 2026 11:09 AM (IST)
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बॉलीवुड की मशहूर फिल्ममेकर और कोरियोग्राफर फराह खान इन दिनों फिल्मों से ज्यादा सोशल मीडिया पर तहलका मचा रही हैं. साल 2024 में उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च किया था. फराह खान के नए व्लॉग में 'है जवानी तो इश्क होना ही है' की टीम उनके घर पहुंची, जहां उन्होंने वरुण धवन, मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े को महंगे गिफ्ट देकर सरप्राइज किया. 

वरुण धवन और डेविड धवन गिफ्ट की लग्जरी घड़ी
फराह ने वरुण धवन और डेविड धवन को लकी हार्वे से लग्जरी घड़ी गिफ्ट की, जिसकी कीमत लाखों में है. ब्रांड के पेज के मुताबिक, इस घड़ी की कीमत 1,30,000 है. इस खास तोहफे को पाकर दोनों काफी खुश नजर आए और उन्होंने फराह का शुक्रिया अदा किया.

पूजा हेगड़े और मृणाल ठाकुर गिफ्ट देखकर हैरान वरुण धवन
फराह ने पूजा हेगड़े और मृणाल ठाकुर को अयानिका से लैब में बने डायमंड पेंडेंट दिए, जिसे देखकर वरुण धवन भी दंग रह गए. एक्टर का रिएक्शन देख फराह ने कहा, 'हमारा व्लॉग तो सही चल ही रहा है.' फिर वरुण ने फिर मजाक में कहा, 'अब यह ऑफिशियल है कि फराह खान सबसे ज़्यादा कमाने वाली यूट्यूबर हैं. मैं किसी भी शो में नहीं गया हूं, मतलब करण जौहर सर का भी जो शो है, उधर भी डायमंड कभी नहीं दिए.'

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फराह खान के यूट्यूब चैनल पर हैं 2.9 मिलियन सब्सक्राइबर
अपने लेटेस्ट व्लॉग में फराह ने बताया कि उनके कुकिंग चैनल को सिल्वर प्ले बटन के साथ गोल्ड प्ले बटन भी मिला है, जो 1 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे होने पर दिया जाता है. फराह के व्लॉग का फैंस बेसब्री से इंतजार करते हैं और उनके यूट्यूब चैनल पर 2.9 मिलियन सब्सक्राइबर हैं. अपने व्लॉग में वो अलग-अलग सेलिब्रिटी के घर जाती हैं और उनके साथ कुकिंग करती हैं. फराह और उनके कुक दिलीप की जुगलबंदी को भी फैंस काफी पसंद करते हैं.

'है जवानी तो इश्क होना है' के बारे में जानिए
डेविड धवन के करियर की आखिरी फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' आखिरकार 5 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. इस रोमांटिक कॉमेडी फिल्म में वरुण धवन, मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े की तिकड़ी देखने को मिल रही है. सैकनिल्क के अनुसार, इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर 7.50 करोड़ की कमाई की है.

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Published at : 06 Jun 2026 11:09 AM (IST)
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Farah Khan Varun Dhawan
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