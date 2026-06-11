जब ताश की तरह बिखरा कंगना का स्टारडम, 100 करोड़ी फिल्म ने 2 करोड़ भी नहीं कमाए

Kangana Ranaut Biggest Flop: हिंदी सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेस और भाजपा सांसद कंगना रनौत फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' को लेकर सुर्खियों में हैं. 12 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही इस फिल्म की रिलीज से ठीक पहले हम आपको उनके करियर की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म के बारे में बता रहे हैं. ये फिल्म अपने बजट का 2 फीसदी भी नहीं कमा पाई थी. जबकि इसमें कंगना ने एक दिग्गज एक्ट्रेस का किरदार निभाया था.

5 साल पहले आई थी फिल्म

कंगना रनौत की ये फिल्म करीब 5 साल पहले रिलीज हुई थी. बिना देर किए आपको बता देते हैं कि ये फिल्म दिग्गज अदाकारा और तमिलनाडु की पांच बार सीएम रही जयलललिता की लाइफ पर बेस्ड थी. इसका नाम है 'थलाइवी'. इसमें कंगना की अदाकारी को तो क्रिटिक्स ने भी खूब पसंद किया था. लेकिन, बात जब बॉक्स ऑफिस नंबर की आई तो थलाइवी टिकट खिड़की पर फुस्स साबित हो गई थी.

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कंगना को लगा था बड़ा झटका

जयललिता की बायोपिक के लिए कंगना ने खूब मेहनत की थी और वो पूरी तरह से उनके किरदार में ढल चुकी थीं, हालांकि फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फेल होने से कंगना रनौत को बहुत बड़ा झटका लगा था. थलाइवी 10 सितंबर 2021 को रिलीज हुई थी. इसका डायरेक्शन एल. एल. विजय ने किया था.

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थलाइवी में कंगना के साथ अरविंद स्वामी, राज अर्जुन, भाग्यश्री, फ्लोरा जैकब और रेजिना कैसेंड्रा जैसे कलाकारों ने भी काम किया था. इसकी कहानी के. वी. विजयेंद्र प्रसाद और विजयन बाला ने मिलकर लिखी थी. वहीं शैलेश आर सिंह और विष्णुवर्धन पुरी इसके प्रोड्यूसर थे. बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक 100 करोड़ रुपये के बजट में बनी फिल्म ने भारत में डेढ़ करोड़ रुपये भी नहीं कमाए थे. इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इसका लाइफटाइम कलेक्शन 1.46 करोड़ रुपये दर्ज किया गया था.

अब नर्स के किरदार में दिखेंगी कंगना

कंगना रनौत की फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' 12 जून को रिलीज होगी. इसमें एक्ट्रेस नर्स के किरदार में नजर आने वाली हैं. मनोज तापडिया के डायरेक्शन में बनी फिल्म का हिस्सा गिरिजा ओक, स्मिता तांबे और प्रसाद ओक भी हैं. ये फिल्म मुंबई के 26/11 आतंकी हमले से संबंधित है.