'स्ट्रेंजर थिंग्स 5' को टक्कर देने आ रही 'एमिली इन पेरिस 5', जानें कब से देख पाएंगे ये सीरीज

इस समय ओटीटी पर 'स्ट्रेंजर थिंग्स 5' के ही चर्चे हो रहे हैं. नेटफ्लिक्स पर ये सीरीज खूब धमाल मचा रहा है और ऑडियंस इसपर अपना रिएक्शन भी दे रहे हैं. फैंस ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर इस सीरीज की बढ़ चढ़कर तारीफ भी की है. लेकिन अब 'स्ट्रेंजर थिंग्स 5' को टक्कर देने के लिए लिली कॉलिंस भी ओटीटी पर अपनी ग्रैंड एंट्री करने वाली हैं.

कब और कहां देखें 'एमिली इन पेरिस' ?

2020 में पहली बार लिली कॉलिंस की ये सीरीज ओटीटी पर रिलीज हुई थी. तब से लेकर अब तक ये लगातार ऑडियंस को एंटरटेन करने में लगी हुई है. 'स्ट्रेंजर थिंग्स' के साथ ही 'एमिली इन पेरिस' का भी पांचवां सीजन ओटीटी पर रिलीज होने वाला है. जिस तरह से इसका हाइप बन रहा है लगता है कि ये इलेवन और उसके दोस्तों की कहानी को मात दे देगी. 'एमिली इन पेरिस' का पहले से ही ओटीटी पर दबदबा देखने को मिलता है.

अब ये वेब सीरीज अपने पांचवें सीजन के साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 18 दिसंबर से स्ट्रीम करेगी. अगर आप थिएटर्स में किसी भी फिल्म के लिए पैसे खर्च करना नहीं चाहते हैं तो बस थोड़े दिन का इंतजार और फिर इस जबरदस्त सीरीज को ओटीटी पर आप एंजॉय कर सकते हैं.

'एमिली इन पेरिस' के बारे में

लिली कॉलिंस की ये सीरीज 2020 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी जहां इसे पॉपुलर वेब सीरीज 'स्क्वीड गेम' का भी सामना करना पड़ा था. लेकिन लिली कॉलिंस ने अपने कमाल के परफॉर्मेंस से इस सीरीज को हिट कर दिया. 'एमिली इन पेरिस' की कहानी एमिली नाम की मार्केटिंग एक्सपर्ट के इर्द–गिर्द घूमती है.

एमिली शिकागो से पेरिस आती हैं और अपने ख्वाब पूरे करने के लिए एक फैशन फर्म में बतौर मार्केटिंग एक्जीक्यूटिव काम करती हैं. फिल्म में एमिली के प्रोफेशनल लाइफ के साथ उसके लव लाइफ के बारे में भी दिखाया गया है. वहीं दूसरी ओर स्टारकास्ट की बात करें तो लिली कॉलिंस ने लुकास ब्रेवो, एशली पार्क, कैमिली रजात, युजेनियो फ्रांसेचीनी जैसे कलाकरों के साथ स्क्रीन शेयर किया है.