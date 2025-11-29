ड्रामा स्कूल में भांग पीने का अनुपम खेर ने सुनाया किस्सा, कहा- '8 घंटों तक हंसता रहा'

अनुपम खेर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज कलाकारों में से एक हैं जिन्होंने अपने लगभग 4 दशक से भी ज्यादा के लंबे करियर में कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया. गंभीर हो या कॉमिक रोल उन्होंने अपने हर एक किरदार को बखूबी से निभाया है.

अभिनेता ने अपनी जर्नी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से की. लेकिन यहां एक ऐसा दिलचस्प किस्सा हुआ जिसे एक्टर जिंदगी भर याद रहेंगे. इसी इंसीडेंट को उन्होंने लेटेस्ट पॉडकास्ट में भी शेयर किया.

ड्रामा स्कूल में भांग पी कर हो गया था बुरा हाल

हाल ही में अभिनेता ने समधीश के पॉडकास्ट अनफिल्टर्ड में पहुंचे. यहां उन्होंने अपने हॉस्टल डेज के किस्सों को याद किया और फैंस के साथ भी शेयर किया. लेजेंडरी एक्टर ने बताया जब वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के स्टूडेंट थे तब गलती से उन्होंने भांग पी ली थी.

इसके बाद हॉस्टल के छत पर वो लगातार 8 घंटे तक हंसते रह गए. भांग के नशे में अनुपम खेर के साथी हॉस्टल के वार्डन तक से भिड़ गए थे.

मरीजुआना कंज्यूम करने के बाद हुआ था हाल बेहाल

पॉडकास्ट में अनुपम खेर ने इस बात का भी खुलासा किया कि एक बार उन्होंने मरीजुआना कंज्यूम कर लिया था. इसके बाद वो लगातार एक टक तक टेक ऑफ हो रहे एरोप्लेन को देखते रह गए.

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए एक्टर ने शेयर किया कि, 'मैं पागल हो गया था. उसी दिन जब मैं अपनी गाड़ी में बैठा तो मैं समझ ही नहीं पाया कि गाड़ी दौड़ रही है या रोड दौड़ रहा है.' इसके बाद से उन्होंने इन सब चीजों को हाथ न लगाने की कसम खा ली.

अनुपम खेर का वर्कफ्रंट

दिग्गज अभिनेता 2025 में कई फिल्मों में नजर आ चुके हैं. उन्होंने कंगना रनौत की फिल्म 'इमरजेंसी', अनुराग बसु की 'मेट्रो इन दिनों' और विवेक अग्निहोत्री की फिल्म 'द बंगाल फाइल्स' में भी देखा गया.

इसके अलावा उन्होंने 'तन्वी द ग्रेट' से अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू भी किया. अनुपम खेर की अपकमिंग फिल्मों की बात करें तो वो प्रभास की 'द राजा साब', तेलुगु फिल्म 'द इंडिया हाउस' और 'ये प्रेम मोल लिया' जैसी मूवीज में नजर आएंगे.