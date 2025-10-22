हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' 21 अक्टूबर, 2025 को दिवाली के दौरान 'थामा' के साथ सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई है. इस फिल्म को भी दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और इसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी ओपनिंग की है. इसी के साथ फिल्म की ओटीटी रिलीज की जानकारी भी आ गई है. जानते हैं ये फिल्म ऑनलाइन कब स्ट्रीम होगी.

'एक दीवाने की दीवानियत' ओटीटी पर कब होगी रिलीज?

'एक दीवाने की दीवानियत' को फिल्म क्रिटिक्स और दर्शकों दोनों से मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला है. वहीं खबरों के मुताबिक, इस रोमांटिक ड्रामा के सिनेमाघरों में रिलीज़ होने के बाद, 45 से 60 दिनों के भीतर ओटीटी के प्लेटफॉर्म, नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने की उम्मीद है.

हालांकि, हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की फिल्म के मेकर्स ने ऑफिशियली इसकी ओटीटी रिलीज की अनाउंसमेंट नहीं की है.

'एक दीवाने की दीवानियत' स्टार कास्ट और कहानी

'एक दीवाने की दीवानियत' पॉलिटिशियन विक्रमादित्य की कहानी है, जो आजाद ख्यालों वाली अदा के प्यार में पड़ जाता है, लेकिन उसका प्यार जुनूनी होने के कारण एक डार्क मोड़ ले लेता है. एक दीवाने की दीवानियत में, हर्षवर्धन राणे ने विक्रमादित्य भोंसले की भूमिका निभाई है, जबकि सोनम बाजवा ने अदा रंधावा की भूमिका निभाई है. फिल्म में शाद रंधावा, सचिन खेडेकर, अनंत नारायण महादेवन, राजेश खेरा सहित कई और कलाकारों ने सपोर्टिंग किरदार निभाया है.

'एक दीवाने की दीवानियत' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'एक दीवाने की दीवानियत' ने आयुष्मान खुराना की बड़ी फिल्म 'थामा' से क्लैश के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर कमाल की शुरुआत की है. सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक इस फिल्म ने रिलीज के पहले दिन 8.50 करोड़ से ओपनिंग की है. इसी के साथ ये हर्षवर्धन के करियर की सबसे बड़ी ओपनर बन गई है. वहीं इसने अजय देवगन की सन ऑफ सरदार 2 और केसरी 2 सहित साल 2025 की 26 फिल्मों को मात दी है. वहीं अच्छी ओपनिंग देखते हुए मेकर्स को उम्मीद है कि ये फिल्म वीकेंड पर धुआंधार नोट छापेगी.