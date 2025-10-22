हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीEk Deewane Ki Deewaniyat OTT Release: थिएटर के बाद 'एक दीवाने की दीवानियत' ओटीटी पर कहां होगी रिलीज? आ गई सारी डिटेल

Ek Deewane Ki Deewaniyat OTT Release: थिएटर के बाद 'एक दीवाने की दीवानियत' ओटीटी पर कहां होगी रिलीज? आ गई सारी डिटेल

Ek Deewane Ki Deewaniyat OTT Release: हर्षवर्धन राणे की 'एक दीवाने की दीवानियत' ने बॉक्स ऑफिस पर दमदार शुरुआत की है. वहीं अब इसकी ओटीटी रिलीज को लेकर भी डिटेल्स आ गई हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 22 Oct 2025 12:43 PM (IST)
Preferred Sources

हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' 21 अक्टूबर, 2025 को दिवाली के दौरान 'थामा' के साथ सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई है. इस फिल्म को भी दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और इसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी ओपनिंग की है. इसी के साथ फिल्म की ओटीटी रिलीज की जानकारी भी आ गई है. जानते हैं ये फिल्म ऑनलाइन कब स्ट्रीम होगी.

'एक दीवाने की दीवानियत' ओटीटी पर कब होगी रिलीज?
'एक दीवाने की दीवानियत' को फिल्म क्रिटिक्स और दर्शकों दोनों से मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला है. वहीं खबरों के मुताबिक, इस रोमांटिक ड्रामा के सिनेमाघरों में रिलीज़ होने के बाद, 45 से 60 दिनों के भीतर ओटीटी के प्लेटफॉर्म, नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने की उम्मीद है.

हालांकि, हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की फिल्म के मेकर्स ने ऑफिशियली इसकी ओटीटी रिलीज की अनाउंसमेंट नहीं की है.

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Harshvardhan Rane (@harshvardhanrane)

'एक दीवाने की दीवानियत' स्टार कास्ट और कहानी
'एक दीवाने की दीवानियत' पॉलिटिशियन विक्रमादित्य की कहानी है, जो आजाद ख्यालों वाली अदा के प्यार में पड़ जाता है, लेकिन उसका प्यार जुनूनी होने के कारण एक डार्क मोड़ ले लेता है. एक दीवाने की दीवानियत में, हर्षवर्धन राणे ने विक्रमादित्य भोंसले की भूमिका निभाई है, जबकि सोनम बाजवा ने अदा रंधावा की भूमिका निभाई है. फिल्म में शाद रंधावा, सचिन खेडेकर, अनंत नारायण महादेवन, राजेश खेरा सहित कई और कलाकारों ने सपोर्टिंग किरदार निभाया है.

'एक दीवाने की दीवानियत' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
'एक दीवाने की दीवानियत' ने आयुष्मान खुराना की बड़ी फिल्म 'थामा' से क्लैश के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर कमाल की शुरुआत की है. सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक इस फिल्म ने रिलीज के पहले दिन 8.50 करोड़ से ओपनिंग की है. इसी के साथ ये हर्षवर्धन के करियर की सबसे बड़ी ओपनर बन गई है. वहीं इसने अजय देवगन की सन ऑफ सरदार 2 और केसरी 2 सहित साल 2025 की 26 फिल्मों को मात दी है. वहीं अच्छी ओपनिंग देखते हुए मेकर्स को उम्मीद है कि ये फिल्म वीकेंड पर धुआंधार नोट छापेगी. 

Published at : 22 Oct 2025 12:13 PM (IST)
Tags :
Harshvardhan Rane Sonam Bajwa Ek Deewane Ki Deewaniyat
Embed widget