Dude OTT Release: कब और कहां देखें प्रदीप रंगनाथन की ड्यूड? डिटेल्स आ गई हैं सामने

तमिल एक्टर प्रदीप रंगनाथन इन दिनों हर जगह छाए हुए हैं. उनकी फिल्मों का फैंस को बेसब्री से इंतजार रहता है. दिवाली के मौके पर प्रदीप ऐसी फिल्म लेकर आए जिसने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था. 17 अक्टूबर को उनकी फिल्म 'ड्यूड' सिनेमाघरों पर रिलीज हुई थी. बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई करने के बाद ये फिल्म ओटीटी पर धमाल मचाने के लिए तैयार है. फैंस को 'ड्यूड' की ओटीटी रिलीज का बेसब्री से इंतजार है.

'ड्यूड' की ओटीटी रिलीज का फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं. प्रदीप की इस फिल्म ने दूसरे हफ्ते में ही 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था जिसके बाद इसे लेकर एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ गया है. अब ये इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है. रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म के ओटीटी राइट्स बिक गए हैं और ये ओटीटी रिलीज के लिए तैयार है.

ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज

123 तेलुगु डॉट कॉम की रिपोर्ट के मुताबिक 'ड्यूड' के ओटीटी राइट्स नेटफ्लिक्स ने खरीद लिए हैं. थिएटर रिलीज के एक महीना पूरा होने से पहले ही ये रिलीज हो जाएगी. रिपोर्ट्स की मानें तो 'ड्यूड' ओटीटी पर 14 नवंबर को रिलीज होने जा रही है. हालांकि मेकर्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म की तरफ से अभी तक कोई ऑफशियल जानकारी ओटीटी रिलीज को लेकर नहीं दी गई है.

किया इतना कलेक्शन

'ड्यूड' के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो ये अब तक 85.19 करोड़ का कलेक्शन इंडिया में कर चुकी है. वहीं वर्ल्डवाइड ये फिल्म 100 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर चुकी है. ये फिल्म 35 करोड़ के बजट में बनकर तैयार हुई थी. इस फिल्म में प्रदीप के साथ ममिथा बैजू लीड रोल में नजर आईं थीं. वहीं नेहा शेट्टी का फिल्म में कैमियो है. इस रॉम-कॉम तमिल फिल्म को लोगों ने काफी पसंद किया है. इसके रिव्यू बहुत अच्छे आए हैं.

ये भी पढ़ें: 'जल्दी उठना भी सिखा दे...' अक्षय कुमार ने शाहरुख खान को किया बर्थडे विश तो किंग खान ने कर दी ये रिक्वेस्ट