हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी'धुरंधर 2: द रिवेंज' की रिलीज से पहले ही मेकर्स की हुई चांदी, पहले पार्ट से डबल में बिके OTT राइट्स

'धुरंधर 2: द रिवेंज' की रिलीज से पहले ही मेकर्स की हुई चांदी, पहले पार्ट से डबल में बिके OTT राइट्स

Dhurandhar 2 OTT Deal: 'धुरंधर 2: द रिवेंज' को लेकर फैंस में जबरदस्त एक्साइटमेंट हैं. दिलचस्प बात है है कि इसके ओटीटी राइट्स 'धुरंधर' से कहीं ज्यादा मोटी रकम में बिके हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 05 Feb 2026 11:43 AM (IST)
बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त सफलता के बाद, आदित्य धर निर्देशित और रणवीर सिंह स्टारर 'धुरंधर' 30 जनवरी, 2026 को ओटीटी  पर प्रीमियर हुई थी और ये नेटफ्लिक्स पर भी नंबर 1 ट्रेंड कर रही है. इन सबके बीच मेकर्स ने इसके सीक्वल 'धुरंधर 2: द रिवेंज' का पहला टीज़र भी ऑनलाइन रिलीज़ कर दिया है जिसने खूब बवाल काटा है. वहीं दूसरे पार्ट के लिए एक नए स्ट्रीमिंग पार्टनर की खबरें भी इंटरनेट पर सामने आईं.  अब, एक लेटेस्ट रिपोर्ट ने OTT पार्टनर के बदलने की खबर को कंफर्म किया है. चलिए जानते हैं 'धुरंधर 2' के ओटटी राइट्स अब कितने में बिके हैं?

'धुरंधर 2' के ओटीटी राइट्स की कितनी मोटी रकम में बिके?
बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक, पहले डिजिटल प्लेटफॉर्म ने 'धुरंधर' के सिनेमाघरों में रिलीज़ होने से पहले दोनों पार्ट्स के स्ट्रीमिंग राइट्स एक साथ खरीदना चाहा था. वहीं रिपोर्ट के मुताबिक एक सूत्र ने बताया, "नेटफ्लिक्स पहले पार्ट की रिलीज़ से पहले दोनों पार्ट्स को 175 करोड़ रुपये में एक साथ खरीदना चाहता था. लेकिन जियो स्टूडियोज़ ने पहले पार्ट की रिलीज़ का इंतज़ार किया और सिर्फ़ दूसरे पार्ट के लिए 150 करोड़ रुपये की एक बहुत बड़ी डील पक्की कर ली है. यह नेटफ्लिक्स द्वारा पहले पार्ट को खरीदने के लिए दी गई रकम का लगभग दोगुना है."

रिपोर्ट के अनुसार, पहले पार्ट के डिजिटल राइट्स 85 करोड़ रुपये में बेचे गए थे. वहीं रिपोर्ट में बताया गया है कि अंदरूनी सूत्र ने ये भी जानकारी दी कि 150 करोड़ रुपये की यह डील हाल के समय में हुए सबसे बड़े ट्रांजैक्शन में से एक है. साथ ही ये भी बताया कि आजकल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म एक्विजिशन में कम दिलचस्पी दिखा रहे हैं, हालांकि, 'धुरंधर' की ज़बरदस्त सफलता और दर्शकों की डिमांड की वजह से उन्हें इतनी बड़ी रकम चुकानी पड़ी.

'धुरंधर 2' के बारे में और जानें
आदित्य धर द्वारा निर्देशित इस फिल्म में रणवीर सिंह मुख्य भूमिका में हैं. पिछले पार्ट में रहमान डकैत (अक्षय खन्ना) की मौत के बाद  अब दूसरे पार्ट में रणवीर सिंह के किरदार हमजा अली मजारी के टॉप पर पहुंचने की कहानी दिखाई जाएगी. फिल्म में संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, आर. माधवन, राकेश बेदी और सारा अर्जुन भी हैं. यह फिल्म 19 मार्च, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. वहीं ये फिल्म मई 2026 के दूसरे हफ्ते में जियो हॉटस्टार पर प्रीमियर हो सकती है.

Published at : 05 Feb 2026 11:28 AM (IST)
