थलपति विजय आज लेंगे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ, वेन्यू पर पहुंचीं तृषा कृष्णन

तमिल सिनेमा के सुपरस्टार थलपति विजय ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 में बड़ी जीत हासिल की है. उन्होंने अपनी तमिलगा वेट्री कज़गम (टीवीके) के जरिए पूरे राज्य में चुनाव लड़ा और उन्हें जनता से जबरदस्त सपोर्ट मिला है. अब वो राज्य के नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं. विजय आज (10 मई) मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं. अब इस बीच एक्ट्रेस तृषा कृष्णन भी शपथ ग्रहण समारोह के वेन्यू पर पहुंच गई हैं.

मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे थलपति विजय

विजय 10 मई की सुबह 10 बजे चेन्नई के नेहरू स्टेडियम में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं. शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने से पहले तृषा कृष्णन थलापति विजय के घर पहुंचीं. यहां कुछ समय रुकने के बाद वो सीधे शपथ ग्रहण समारोह के वेन्यू के लिए रवाना हो गईं. इसके बाद वो नेहरू स्टेडियम पहुंच चुकी हैं. वेन्यू पर पहुंचने का उनका एक वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

#WATCH | Tamil Nadu: Actor Trisha Krishnan arrives at the Jawaharlal Nehru Stadium in Chennai, where TVK Chief Vijay will take oath as the Chief Minister of Tamil Nadu shortly. pic.twitter.com/lDPuBfk9M7 — ANI (@ANI) May 10, 2026

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सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

सामने आए वीडियो में तृषा कृष्णन की कार नेहरू स्टेडियम के बाहर एंट्री करती दिखाई दे रहे हैं. हालांकि, इस दौरान तृषा ने मीडिया से किसी तरह की बातचीत नहीं की और न ही उन्होंने कैमरों के सामने कुछ रिएक्ट किया. वो सीधे नेहरू स्टेडियम के अंदर चली गईं. उनकी मौजूदगी को लेकर सोशल मीडिया पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं.

#WATCH | Tamil Nadu: Actor Trisha Krishnan leaves from her residence in Chennai. pic.twitter.com/M7XFTKyKSt — ANI (@ANI) May 10, 2026

थलपति विजय और तृषा कृष्णन ने इन फिल्मों में किया साथ काम

बता दें कि विजय और तृषा ने कई फिल्मों में साथ काम किया है, जिनमेंगर्ल 'घिल्ली', 'थिरुपाची', 'आथी' और 'कुरुवी' शामिल हैं. फैंस को दोंनो की जोड़ी काफी पसंद आती है. दोनों की केमिस्ट्री को लेकर दर्शकों के बीच हमेशा से ही खास क्रेज देखने को मिला है. अब रियल लाइफ में भी दोनों का नाम साथ में जोड़ा जा रहा है. उन्हें साथ में स्पॉट भी किया जाता रहा है. हालांकि, दोनों ने अपने रिश्ते को लेकर कुछ भी रिएक्ट नहीं किया.

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