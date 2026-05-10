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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरगर्मी में भी हरा रहेगा आपका पुदीना, बस आजमाएं ये तरीके और देखें कमाल

गर्मी में भी हरा रहेगा आपका पुदीना, बस आजमाएं ये तरीके और देखें कमाल

Mint Cultivation Tips: भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों के बीच पुदीने को सूखने से बचाना अब आसान है. बस इसे दोपहर की सीधी धूप से दूर रखें और मिट्टी में नमी का लेवल चेक करते रहें.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 10 May 2026 10:09 AM (IST)
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Mint Cultivation Tips: गर्मियों की तपती धूप और लू न केवल हमें परेशान करती है,बल्कि हमारे किचन गार्डन में लगे पुदीने के पौधों की भी हालत खराब कर देती है. अक्सर देखा जाता है कि मई-जून की गर्मी में पुदीना सूखने लगता है या उसकी पत्तियां पीली पड़कर गिरने लगती हैं. लेकिन अगर आप कुछ स्मार्ट और मॉडर्न तरीके अपनाएं, तो आपका पुदीना इस मौसम में भी हरा-भरा और खुशबूदार बना रह सकता है. 

पुदीने को गर्मी से बचाने का सबसे बड़ा सीक्रेट उसकी जड़ों में नमी बनाए रखना और सीधी धूप से बचाना है. आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर पौधों की छोटी-छोटी जरूरतों को नजरअंदाज कर देते हैं. लेकिन पुदीना एक ऐसा पौधा है जो थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर मिलते ही दोगुनी रफ्तार से बढ़ने लगता है.

धूप से बचाव का सही तरीका

पुदीने को तेज दोपहर की धूप बिल्कुल पसंद नहीं होती. इसलिए इसे ऐसी जगह रखें जहां सुबह की 2-3 घंटे की धूप मिले और दोपहर में छाया रहे. अगर आपने इसे छत या बालकनी में रखा है. तो ग्रीन नेट का इस्तेमाल करना एक बेहतरीन आईडिया है. पानी देने के मामले में भी आपको थोड़ा स्मार्ट होना पड़ेगा. 

सिर्प मिट्टी में पानी डालना काफी नहीं है, बल्कि शाम के समय स्प्रे बोतल से पत्तियों पर पानी छिड़कें. इससे पौधे का तापमान कम रहता है और उसे वह नमी मिलती है जिसकी उसे सख्त जरूरत होती है. याद रखें कि मिट्टी को हमेशा नम रखें, लेकिन गमले में पानी जमा न होने दें. वरना जड़ें सड़ सकती हैं.

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कटिंग ऐसे करें

पुदीने की ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए मिट्टी में नाइट्रोजन युक्त खाद, जैसे वर्मीकम्पोस्ट या पुरानी गोबर खाद का इस्तेमाल करें. गर्मी के दिनों में मल्चिंग तकनीक बहुत काम आती है. गमले की ऊपरी मिट्टी को सूखे पत्तों या घास से ढक दें जिससे नमी जल्दी न उड़े. इसके अलावा, पुदीने की पत्तियों को नियमित रूप से ऊपर से तोड़ते रहें यानी पिंचिंग करें. 

जितना ज्यादा आप इसे ऊपर से काटेंगे. पौधा उतना ही घना और झाड़ीनुमा बनेगा. अगर आपको लगे कि पत्तियां पीली हो रही हैं. तो एप्सम साल्ट का हल्का छिड़काव पत्तियों में फिर से जान फूंक सकता है. इन आसान और मॉडर्न टिप्स को फॉलो करके आप पूरी गर्मी ताजे पुदीने का लुत्फ उठा सकते हैं.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 10 May 2026 10:09 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Mint Farming Tips Farming News
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