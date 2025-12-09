हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बॉक्स ऑफिस पर सुनामी तय! आमिर खान की 400 करोड़ कमाने वाली फिल्म का सीक्वल कंफर्म

बॉलीवुड की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म '3 इडियट्स' के सीक्वल को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. आमिर खान और करीना कपूर की इस फिल्म की शूटिंग 2026 में स्टार्ट होगी.

By : रेखा त्रिपाठी | Updated at : 09 Dec 2025 12:48 PM (IST)
'ऑल इज वेल'.... करीब 15 साल पहले बॉक्स ऑफिस पर आई फिल्म '3 इडियट्स' का ये डायलॉग हर किसी के जुबान पर रट गया था. तीन दोस्तों की कहानी पर बनी फिल्म ने लोगों ने हंसाया था और साथ ही बहुत ही खूबसूरत मैसेज भी दिया था. ऑडियंस ने तो आमिर खान, शरमन जोशी, माधवन और करीना कपूर जैसे स्टार्स को खूब पसंद किया और ये फिल्म देखते ही देखते हिट ही नहीं ब्लॉकबस्टर हो गई. अब इस फिल्म के सीक्वल को लेकर अपडटे आया है.

'3 इडियट्स 2' का आना कंफर्म है. रिपोर्ट्स के मुताबिक राजकुमार हिरानी इस फिल्म के सीक्वल पर काफी समय से काम कर रहे थे. अब '3 इडियट्स 2' की स्क्रिप्ट रेडी है और अगले साल 2026 में इसकी शूटिंग भी स्टार्ट हो जाएगी.

पिकंविला की रिपोर्ट के मुताबिक

''3 इडियट्स 2' की स्क्रिप्ट तैयार है और टीम इस फिल्म के लिए बहुत उत्साहित है. उन्हें लगता है कि एक बार फिर मैजिकल फिल्म आ रही है और ये फनी है, इमोशनल है और पहली फिल्म की तरह ही एक मैसेज भी देगी. सीक्वल में उसी फिल्म की कहानी को आगे बढाया जाएगा. क्लाइमैक्स में सारे कैरेक्टर अपने अपने जीवन में आगे बढ़ गए थे और सीक्वल में वो एक बार फिर नए एडवेंचर के लिए मिलेंगे. इस सीक्वल में रैंचो, फरहान, राजू और पिया एक बार फिर नए तरीके से एंटरटेन करेंगे.'

राजकुमार हिरानी के दिमाग में सीक्वल बनाने का आइडिया बहुत पहले से था लेकिन वो दादा साहेब फाल्के के बायोपिक पर काम कर रहे थे लेकिन अब ये फिल्म होल्ड पर है. इसी बीच उन्होंने '3 इडियट्स 2' पर काम किया. रिपोर्ट की माने तो हिरानी ब्लॉकबस्टर फिल्म के लेगेसी को बिल्कुल परफेक्ट बनाना चाहते थे.


3 Idiots का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

आपको बता दें कि '3 इडियट्स' थियेटर में 24 दिसंबर 2009 को रिलीज हुई थी. फिल्म ब्लॉकबस्टर हुई थी. 55 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड 400 करोड़ की कमाई की थी. इस फिल्म में आमिर खान, करीना कपूर, शरमन जोशी, आर माधवन और बोमन ईरानी लीड रोल में थे. सीक्वल में भी ये सारे एक्टर्स के साथ नज़र आएंगे.

'3 इडियट्स 2' की रिलीज डेट

खबरों के मुताबिक '3 इडियट्स 2' की शूटिंग 2026 में शुरु होगी. फिलहाल इसके रिलीज डेट को लेकर कोई जानकारी नहीं है. 

आमिर खान की अपकमिंग फिल्में और प्रोजेक्ट

आमिर खान सिर्फ एक्टिंग ही नहीं इन दिनो प्रोडक्शन पर भी फोकस कर रहे हैं. आमिर खान प्रोडक्शन तले बनी लापता लेडीज ने दर्शकों को खूब एंटरटेन किया. हाल ही में आमिर खान ने फिल्म 'हैप्पी पटेल' की अनाउंसमेंट की है. इसमें वीर दास और मोना सिंह लीड रोल में नजर आएंगे.

 
 
 
 
 
इसके अलावा फिल्म 'लाहौर 1947' को भी आमिर खान प्रोड्यूस कर रहे हैं. राजकुमार संतोषी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में सनी देओल लीड रोल में होंगे. इसमें और प्रीति जिंटा भी नज़र आएंगी. आमिर खान भी इसमें कैमियो करते दिखेंगे.

इतना ही नहीं, आमिर खान इन दिनों साउथ फिल्मों में भी दिलचस्पी ले रहे हैं. पिछले दिनों रजनीकांत की फिल्म 'कुली' में उन्होंने कैमिया किया. अब आमिर खान ने खुद कंफर्म किया है कि वो साउथ के फेमस डायरेक्टर लोकेश कनगराज से संपर्क में हैं. दोनों के बीच एक फिल्म को लेकर बातचीत चल रही है.

Published at : 09 Dec 2025 12:23 PM (IST)
Aamir Khan 3 Idiots KAREENA KAPOOR 3 Idiots 2
