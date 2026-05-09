जो लोग घर बैठे कुछ दिलचस्प देखना चाहते हैं, उनके लिए ये हफ्ता काफी मजेदार और एंटरटेनिंग रहने वाला है. दरअसल, इस वीक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर साउथ की एक से बढ़कर एक कई बेहतरीन फिल्में रिलीज हुई हैं. इनमें एक्शन रोमांटिक थ्रिलर से लेकर सस्पेंस और सोशल ड्रामा तक शामिल हैं. चलिए इस हफ्ते की साउथ ओटीटी रिलीज की पूरी लिस्ट चेक कर लेते हैं, जिन्हें आप अपनी वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं.

'डकैत'

अदिवि शेष और मृणाल ठाकुर की एक्शन रोमांटिक थ्रिलर फिल्म 'डकैत' 8 मई से ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है. ये फिल्म 10 अप्रैल, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, लेकिन ये दर्शकों को इम्प्रेस नहीं कर पाई. बॉक्स ऑफिस पर इसका मुकाबला 'धुरंधर 2' और 'भूत बंगला' जैसी फिल्मों से हुआ. अगर आप थियेटर्स में इसे मिस कर गए थे तो अब घर बैठे इसे देख सकते हैं.

'वाझा 2'

हाशिर एच की फिल्म 'वाझा 2' को 2 अप्रैल, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और ये बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई. ये एक मलयालम कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसे दर्शकों का खूब प्यार मिला. साविन एसए के निर्देशन में बनी ये फिल्म 8 मई से जियो हॉटस्टार पर देखी जा सकती है. फिल्म में एलन बिन सिराज, अजिन जॉय और विनायक वी. समेत अन्य कलाकार अहम रोल में हैं. अगर आपको थिएटर में ये फिल्म देखने का मौका नहीं मिला तो इसे अब आराम से घर पर देख डालिए.

'लव इंश्योरेंस कंपनी'

प्रदीप रंगनाथन और कृति शेट्टी की फिल्म 'लव इंश्योरेंस कंपनी' 10 अप्रैल, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस साइंस फिक्शन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म से मेकर्स को बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर ये अपना जादू नहीं चला पाई. ये फिल्म 6 मई से अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है. इस फिल्म को आप हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषा में देख सकते हैं.

'लव मॉकटेल 3'

प्रिय कृष्ण और मिलान नागराज की रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'लव मॉकटेल 3' को 19 मार्च, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था. ये कन्नड़ फिल्म अब आखिरकार ओटीटी पर आ गई है. इस फिल्म को आप ZEE5 पर देख सकते हैं. अगर आप कुछ हल्का-फुल्का और इमोशनल देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपको निराश नहीं करेगी.

'भरतनाट्यम 2: मोहिनीअट्टम'

अगर आपको डार्क कॉमेडी पसंद है तो नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई 'भरतनाट्यम 2: मोहिनीअट्टम' आपके लिए बिल्कुल सही फिल्म है. ये फिल्म 8 मई से डिजिटल प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है. इस फिल्म में सईजू कुरुप, जगदीश और सूरज वेंजारामूडु जैसे एक्टर्स मुख्य भूमिकाओं में हैं.

'सैटन: द डार्क'

साल 2026 में रिलीज हुई तमिल हॉरर थ्रिलर फिल्म 'सैटन: द डार्क' 7 मार्च, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी.

इस फिल्म में फ्रेड्रिक जॉन, आयरा पलक, चंदिनी तमिलारासन और मोना बेद्रे जैसे कलाकार नजर आए थे. इसे मणिकंदन रामलिंगम ने डायरेक्ट किया है. ये फिल्म 8 मई से अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है.